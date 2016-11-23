Секретарь Общественного совета по вопросам безопасности использования атомной энергии Мурманской области: По ситуации с радиоактивными отходами в Мурманской области у нас есть прогресс

В Москве проходит XI Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, экология, безопасность - 2016». На нем российские и зарубежные эксперты, представители атомной отрасли и общественности обсуждают актуальные вопросы использования атомной энергии. Впервые форум проводится в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В рамках форума-диалога основное внимание уделяется проблематике безопасного для окружающей среды развития атомной энергетики. В мероприятии принимают участие более 320 экспертов из 17 стран.

Сергей Жаворонкин, секретарь Общественного совета по вопросам безопасности использования атомной энергии Мурманской области:

Когда проходят такие форумы, то мы получаем большой массив информации. Много интересного становится открытым для широкой общественности. Я в атомной отрасли с 1981 года. И переход от той закрытости к нынешней открытости происходил у меня на глазах. Уже тогда было понятно, что нужен диалог с обществом, которое страдало от слухов, страхов, мифов и фантазий. Бывали случаи, что звонили граждане и жаловались, что, мол, ваш ледокол под окном стоит, а у меня от него голова болит. Приходил, объяснял, что и как работает, и головы переставали болеть.

Внимание, как видите, помогает людям. Переставать проводить такие мероприятия нельзя, каким бы заорганизованным не казался процесс. Потому что сразу возникнут новые вопросы – почему не проводите? где информация? что вы нам ничего не рассказываете? Но хочу подчеркнуть, что ответственность руководителей и обоюдность участия необходимы.

По ситуации с радиоактивными отходами в Мурманской области у нас есть прогресс. Был ликвидирован закрытый еще в свое время Госкомэкологией объект из системы «Радон» – оттуда вывезли все источники, создали охрану, укрытие. В Сайда-губе построили большой комплекс для хранения реакторных отсеков, а также для переработки и хранения твердых радиоактивных отходов.

На Атомфлоте тоже многое сделано для переработки и упаковке отходов – построили целую линию для сортировки, упаковки в сертифицированные контейнеры для отправки как раз на Сайда-губу.



Наш комплекс по очистке жидких радиоактивных отходов на Кольском полуострове стал первым в отрасли объектом такого типа. Мы потом с членами Общественного совета Росатома туда ездили и руками трогали, что там после обработки получается. Работа проведена большая. Ждем, когда заработает цех кондиционирования на 100 тыс. кубов в Сайда-губе. Сейчас изучают перспективные площадки для пункта ПЗРО для хранения отходов 3 и 4 класса, который должен быть в каждом федеральном округе. Правда, никто не хочет, чтобы это было прядом с ним. Но все равно где-то это надо строить, тем более что в свое время по программе ТАСИС вопрос размещения уже изучался – можно посмотреть эти исследования. Ведь цех кондиционирования рано или поздно закончится, поскольку чтобы разобрать даже один атомный блок, нужна огромная площадь.

Проект утилизации – это очень материалоемкий процесс, в том числе и утилизация атомных ледоколов. Кстати, эксплуатационщики придумали лучшую концепцию для ледоколов, которые позволяют сэкономить колоссальные суммы. В декабре будем с Общественным советом заслуживать специалистов Атомфлота, которые поделятся окончательным проектом утилизации атомного судна и расскажут, за счет чего будут экономить.

Создавая сейчас новые блоки, уже пора думать о том, как мы их будем утилизировать, то есть надо использовать сегодня те материалы и технологии, которые позволят нам уменьшить количество отходов. И главное, все это делать не в ущерб безопасности! Это один из вызовов, стоящих сегодня перед атомной отраслью.