Председатель экологического движения «Ока»: Российская атомная энергетика экологически наиболее безопасная и конкурентоспособная в мире

В Москве проходит XI Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, экология, безопасность - 2016». На нем российские и зарубежные эксперты, представители атомной отрасли и общественности обсуждают актуальные вопросы использования атомной энергии. Впервые форум проводится в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В рамках форума-диалога основное внимание уделяется проблематике безопасного для окружающей среды развития атомной энергетики. В мероприятии принимают участие более 320 экспертов из 17 стран.

Алан Хасиев, председатель Межрегионального общественного экологического движения «Ока»:

С 2010 года наша организация проводит большую программу «Общественный контроль в атомной энергетике» в форме полномасштабных экологических экспедиций на российские атомные станции. За прошедшее время мы провели более 30 полномасштабных экологических экспедиций в режиме мониторинга как на действующих АЭС, так и на стройплощадках. Собран уникальный материал, которого нет не только в России, но и фактически в мире, о состоянии экологической, радиационной и ядерной безопасности российской атомной энергетики и российских атомных проектов. На основе этих исследований сегодня мы можем с уверенностью сказать, что российская атомная энергетика экологически наиболее безопасная и конкурентоспособная в мире.

С учетом того, что Россия идет по пути освоения замкнутого ядерного топливного цикла, можно сделать вывод, что атомная генерация является основой базы зеленой энергетики. С этой точки зрения мы видим огромные перспективы продвижения атомных проектов генерации российского дизайна и в нашей стране, и за рубежом. Мы выступаем за то, чтобы атомная генерации помогала, в том числе и повышению качества жизни населения, причем не только у нас в стране. Атомная энергетика способствует созданию экологически чистого мира, социально-экономическому развитию регионов, занимающихся атомной генерацией, а также декарбонизации энергетики транспорта и техническому прогрессу, не говоря уже о реализации принципов Парижского соглашения по климату.

Нам необходимо повысить освещение наших городов и поселений, так как проблему сезонного аффективного расстройства жители нашей северной страны знают из-за отсутствия продолжительного светового дня в осенне-зимний сезон не понаслышке. Качественное улучшение освещения городов и поселений – это решение проблемы, в котором может помочь и атомная генерация, а также использование инновационных светодиодных технологий. В Муроме мы такой проект реализовали и уже получили результаты – улучшение состояния здоровья людей. И есть надежды на энергию атома в реализации еще одного нашего проекта – частных домовладений для молодых и многодетных семей.

Мы в свое время строили молодежные жилищные комплексы в виде поселков. Электроэнергия в таких домовладениях расходуется больше (в 4-5 раз), чем в городах, и электрическая генерация должна быть доступной, надежной и стабильной – такой, как атомная. Развитие атомной энергетики жизненно необходимо нашей стране. На основе атомной генерации можно решить и проблему миграционного вала, с которым сейчас сталкиваются страны Европы. Надо просто позволить регионам развиваться у себя на месте, без переселения граждан в другие страны. Энергия – это жизнь, это развитие предприятий, производств, улучшение качества жизни, как я уже говорил.

На форуме мы уже договорились с представителем МАГАТЭ представить наши проекты в МАГАТЭ на будущий год, который наш президент Владимир Путин объявил годом экологии. Мы хотим, чтобы было создано отдельное направление – «Атомная энергетика и 21 век». Уже давно пора вести наступательное движение, а не оправдываться и извиняться. Надо говорить о том, какие плюсы и какой прогресс несет мирный атом, чем он может быть полезен человечеству помимо энергоснабжения.

При этом атомная энергетика и возобновляемые источники энергии должны не конкурировать, а дополнять друг друга, вот только последние не могут решить проблему энергетической безопасности, как мирный атом, потому что они носят локальный характер и не обеспечивают базовые потребности в электроэнергии.