«Коммерсантъ» в статье «Акамедия наук» пишет, как Владимир Путин отреагировал на получение чиновниками звания академиков.

«Tax free пошел по бутикам»: их владельцы просятся в проект по возврату НДС туристам.

«Дальний Восток включил административный ресурс», это необходимо для поддержки частных инвесторов и финансирования соцсферы.

«Ведомости»: «Владимир Путин пригрозил уволить со службы чиновников-академиков». Президента возмутило, что они не выполнили его указание не избираться в РАН.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева вскоре может стать вторым по величине латифундистом в России»: после покупки Parus Agro Group его земельный банк превысит 600 000 га.

«Половину госкомпаний продать не удалось»: Росимущество думает над новой стратегией продаж.

РБК в статье «Опять пирамиды» утверждает: в России активизировались нелегальные микрофинансовые организации.

«Минэк вышел из запаса»: Владимир Путин лишил Минэкономразвития контроля над стратегическими резервами.

Чем грозит России резолюция Европарламента о канале Russia Today описывается в статье «Европа против пропаганды».

«Известия» пишут: «Минтруд притормозил пенсионную реформу». Социальное ведомство направило Игорю Шувалову отрицательный отзыв на проект Минфина и Центробанка.

«Наличные не пойдут в расход»: запрет на оплату крупных покупок «живыми» деньгами появится не ранее 2018 года.

«Академическая неуспеваемость»: о возможном скандале вокруг избрания в РАН чиновников и глав госкорпораций было известно четыре месяца назад.

«Газета.ru»: «Британия слабеет без ЕС». Великобритания ухудшила экономический прогноз из-за Brexit.

«Академиков отчитали как Молотова»: Путин грозит уволить чиновников, подавшихся в академики.

The Economist: «Тихоокеанская торговля. Старайся, упорствуй, добивайся!» (Pacific trade

Try, Persist, Persevere!). США не будут участвовать в Транстихоокеанском партнерстве, но это не отменяет необходимости стремиться к свободной торговле и гармонизации стандартов в Азии.

«Ежедневная диаграмма: морской лед достиг нового минимума» (Daily chart: Sea ice reaches a new low). Ледовый покров в Арктике уменьшился примерно на 2 млн. кв. км по сравнению со средним ноябрьским показателем.

Bloomberg: «Британия создаст фонд в 2,3 млрд. фунтов, чтобы стимулировать строительство новых домов» (Britain to Set Up £2.3 Billion Fund to Boost New Home Building). Британия собирается создать фонд в размере 2,3 млрд. фунтов на развитие жилищной инфраструктуры. Таким образом казначейство пытается замедлить рост цен на жилье.

«Берлускони говорит "нет", в то время как его люди поддерживают Ренци» (Berlusconi Says ‘No’ as His People Back Renzi). Бывший премьер-министр Италии миллиардер Сильвио Берлускони в ожидании предстоящего конституционного референдума агитирует за «нет». При этом, по его словам, топ-менеджеры в его крупнейших компаний приветствуют реформу, предложенную нынешним премьер-министром Италии Маттео Ренци.

The Wall Street Journal: «Британия меняет политику госрасходов» (U.K. Shifts Policy on Public Spending). Глава британского казначейства Филип Хэммонд намекнул, что почти десятилетний период затягивания поясов подходит к концу. Это должно стать противовесом замедлению экономики, которое ожидается в связи с выходом Британии из ЕС.

«Дональд Трамп-младший провел переговоры по Сирии со сторонниками России» (Donald Trump Jr. Held Talks on Syria With Russia Supporters). Старший сын избранного президента США Дональда Трампа в октябре провел частные переговоры с дипломатами, бизнесменами и политиками. Там, среди прочего, обсуждался вопрос о том, каким образом можно было бы сотрудничать с Россией, чтобы прекратить гражданскую войну в Сирии.