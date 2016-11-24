Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в четверг утвержден в должности председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ. Этот пост ему достался практически по наследству — ранее председателями ПА ОДКБ были Борис Грызлов и Сергей Нарышкин.

Должность председателя ПА ОДКБ, как и сама структура, конечно малозначима, назначение Вячеслава Володина скорее свидетельствует о том, что пост спикера Думы для него — не ссылка. Вдобавок новый пост позволит Володину активнее налаживать контакты с иностранными коллегами, а в России за контакты с иностранцами на официальном уровне традиционно отвечает очень узкий круг лиц.

Так что забыть о Вячеславе Володине не удастся даже тем, кто этого, может быть, и хотел бы.