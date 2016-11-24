Доля россиян, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента, достигла 86%. Это, как свидетельствуют опросы «Левада-центра», максимум за 2016 год. Больше было в октябре 2015, 88%, в июне-июле 2015 (87-89%) и в октябре 2014 (88%). Ранее таких высот рейтинг достигал только в 2008 году.

По данным социологов, выросли показатели одобрения деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России: до 52% сейчас против 48% в октябре. Не одобряют его работу на посту премьера 47% граждан (против 51% месяц назад).

Согласно опросу, ровно половина россиян довольны работой правительства, деятельность Государственной Думы одобряют 44% респондентов. Деятельностью своих губернаторов (в том числе и мэра Москвы ) в целом удовлетворены 56% респондентов.

Кроме того, участвующих в опросе граждан попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

Топ-3 рейтинга остался таким же, как и месяц назад, однако уровень доверия к этим политикам несколько вырос: на первом месте президент Владимир Путин (59% сейчас и 52% в октябре), министр обороны Сергей Шойгу (27% и 24%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (25% и 24%).

Экспонат выставки " 12 подвигов Путина". Москва, 2014 АГН "Москва"

Далее следуют: Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 16%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9%), мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и патриарх Кирилл (по 5%), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (по 4%).

Не доверяют никому из российских политиков 14% респондентов, а 11% заявили, что не интересуются политикой.

Впрочем, на основе этих опросов делать какие-то далекоидущие выводы не советуют сами социологи: известно, что люди по разным причинам часто говорят не то, что думают, вдобавок, "достать" некоторые слои населения социологам становится с каждым годом все сложнее.

Даже выборы, по понятным причинам, нельзя считать полноценным способом узнать мнение людей: даже если не брать в расчет фальсификации, низкая явка показывает, что многие не готовы защищать свою точку зрения даже во время голосования.

Александр Аузан Полит.ру

В связи с этим существует уже множество идей, как все-таки научиться узнавать действительные настроения граждан. Экономист, декан экономфака МГУ Александр Аузан, например, предлагает ввести в России прямые налоги и предложить гражданам самим выбирать, куда тратить часть НДФЛ и налога на имущество. Сейчас россияне платят в бюджет в виде прямых и косвенных налогов 48 копеек с каждого рубля, Аузан предлагает сделать налоги селективными — чтобы граждане сами могли решать, куда тратить часть НДФЛ и налога на имущество. Например, они могут выбирать между поддержкой Церкви или инвестициями в образование, между капитальными ремонтами домов и дорожным строительством.