ProScience Театр с Александром Мещеряковым. 19 декабря. Инфосправка

19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

Александр Николаевич Мещеряков родился в 1951 году. В 1973 году окончил Институт стран Африки и Азии при МГУ имени М.В.Ломоносова. Спустя шесть лет защитил кандидатскую, а в 1991 году — докторскую диссертацию на тему «Древняя Япония: культура и текст». С 1979 по 2002 год работал в Институте востоковедения РАН, а затем перешел в РГГУ, где занял должность ведущего научного сотрудника Института восточных культур и античности. В настоящее время является профессором РГГУ.

На протяжении своей карьеры в разное время возглавлял Межрегиональную общественную организацию «Ассоциация японоведов», был главным редактором журнала «Япония. Путь кисти и меча», членом редколлегий многих отечественных и международных журналов. Автор более 300 научных публикаций, трех сборников поэзии и пяти книг прозы. Победитель конкурса «Просветитель» за книгу «Император Мэйдзи и его Япония». В переводах Александра Мещерякова изданы литературные сочинения Мурасаки Сикибу, Ёсида Канэёси, Исихара Синтаро, Кавабата Ясунари, Тавада Ёко и др.

3 факта об Александре Мещерякове :

«Наука — хорошее занятие, ведь это вам не спорт: если ты спортсмен, то после 30 лет, сколько ни тренируйся, результаты лучше не станут, они будут только ухудшаться. А в науке, литературе, искусстве можно плодотворно жить очень долго. Кроме того, спортсменов ловят на допинге, а ученому никто не запрещает покуривать и попивать винцо», — считает Александр Мещеряков.

Японией заинтересовался почти случайно: его дядя — китаист, и потому будущий японовед имел представление о Дальнем Востоке еще в школе. В институт поступил в 1968 году, когда в Японии случилось «экономическое чудо», и весь мир стал интересоваться Японией. «Видимо, на волне этого интереса, далеко не самого глубокого, я и решил заняться Японией и никогда об этом не жалел», — сказал Александр Мещеряков в одном из интервью.

Александр Николаевич пишет каждый день, начинает с утра пораньше. У него есть норма, и не написав ее, он не выходит из-за стола. «Если ждать вдохновения, то его можно и не дождаться. Нужно научиться вводить себя в творческое состояние, как это умеет делать шаман перед своим рутинным полетом на небо».

3 факта о Японии:

В традиционной Японии больше всего боялись не землетрясений, а засух. Землетрясения стали настоящим бедствием только после того, как люди стали жить в больших городах.

Ежегодно в Японии происходит несколько тысяч землетрясений, в сутки может произойти до 20 подземных толчков. Японцы привыкли к ним, как привыкают к порывам ветра.

В настоящее время на поддержание системы оповещения об угрозе чрезвычайной ситуации в Японии ежегодно тратится 20 миллионов долларов. Все сотовые телефоны имеют встроенную систему оповещения, чтобы в автоматическом режиме рассылались сообщения о землетрясении или цунами.

Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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