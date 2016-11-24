Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в интервью Forbes объяснила, почему целевой показатель по инфляции выбран именно таким — 4% в год. Выдержки из материала приводит РИА Новости. По ее словам, именно такая инфляция позволяет не допустить дефляции сразу в нескольких крупных секторах экономики.

«В странах, где формируются рынки, происходят масштабные структурные изменения: одни сектора быстрее растут, другие медленнее. Если общий индекс цен составляет 2%, в некоторых секторах цены все равно растут быстрее, а в остальных даже может наблюдаться дефляция (повышение покупательной способности валюты, что влечет снижение цен — ред.). Массовая дефляция вредна: она снижает стимулы для инвестирования, и чтобы ее избежать в широком спектре секторов, уровень инфляции должен составлять около 4%», — уверена Набиуллина.

При этом она признала, что в ближайшие годы Россия останется страной с очень высокой по мировым меркам инфляцией: даже после достижения целевого уровня в 4% она будет занимать лишь 126 место среди 189 государств.

А вот курс рубля, уверена Наьиуллина, должен россиян интересовать меньше. «Управление валютными курсами уходит в прошлое, потому что фиксировать курс, когда внешние условия изменчивы, разорительно. Плавающий курс эффективнее для таких экономик, как наша, позволяет лучше адаптироваться к меняющимся внешним условиям», — пояснила она.

«Экономике нужны новые якоря: стабильно низкая инфляция и низкие ставки. Гигантское преимущество стабильно низкой инфляции состоит в том, что она обеспечивает стабильно низкие процентные ставки для бизнеса, и компании могут строить планы. Уровень кредитных ставок для многих предприятий гораздо важнее, чем валютный курс. Мы пока этого не понимаем», — добавила Набиуллина. Глава ЦБ объяснила, что курс рубля напрямую влияет на импортеров, экспортеров и на тех, у кого есть долги в валюте. При этом процентная ставка и инфляция важна для всех без исключения.

Фото: svkredit.ru

При этом глава ЦБ уверена, что падение цен на нефть даже до 25 долларов за баррель не будет для России катастрофой, но может привести к ослаблению рубля, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы делаем стрессовый сценарий при цене 25 долларов за баррель. Это маловероятный сценарий, но даже он не катастрофичный для России, хотя может привести к ослаблению рубля. Это будет означать, что мы будем дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику с высокими ставками, которая не всем нравится», — объяснила Набиуллина.

«Курс рубля же во многом зависит от нефти. В 2014 и 2015 годах цены на нефть падали. Почти весь 2016 год цены на нефть росли, но устойчивой тенденции нет. В своих прогнозах мы придерживаемся консервативного сценария: цены с большой вероятностью будут колебаться в диапазоне 40-50 долларов за баррель в ближайшие два года», — отметила Набиуллина.

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Одновременно стало известно, что Минфин решил избавить от обязанности отчитываться о счетах в иностранных банках россиян, которые живут за рубежом, но при этом проводят на родине до полугода. Ранее послабление полагалось тем, кто находится в России не более трех месяцев.

По действующей редакции законопроекта граждане не являются валютными резидентами, если постоянно или временно проживали за рубежом не менее года и не посещали в этот период территорию России. Вряд ли это сильно повлияет на курс рубля, но эмигрировавшие из страны граждане хотя бы не будут бояться приезжать на каникулы к родственникам.