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24 ноября 2016, 19:53
Крым Севастополь Украина ФСБ
Антон Быков

Россия vs. Украина: шпионская история

Задержание Леонида Пархоменко
Задержание Леонида Пархоменко

Российские правоохранительные органы добавили новый сюжет в череду операций против «украинских диверсантов». В Севастополе ФСБ задержала бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота (ЧФ) капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко. Он подозревается в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины и передаче иностранной спецслужбе сведений о ЧФ, составляющих государственную тайну. На сегодняшний день известно о восьми арестованных украинцах, обвиняемых в сборе разведданных и подготовке диверсий на территории Крыма. В Киеве сообщения о разоблачении украинских шпионов называют провокацией. Министерство обороны Украины утверждает, что ему ничего не известно о задержанном в Севастополе отставном офицере ЧФ.

Леонид Пархоменко был задержан в Севастополе еще 22 ноября. По версии ФСБ, следуя указаниям Министерства обороны Украины подозреваемый собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие гостайну сведения о деятельности Черноморского флота. В отношении Пархоменко возбуждено уголовное дело по статье 275 УК (Государственная измена), она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до от 12 до 20 лет.

По данным источников ТАСС, Ленинский районный суд Севастополя уже арестовал Пархоменко на два месяца. Представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко заявил, что ведомству ничего не известно о задержанном бывшем сотруднике штаба Черноморского флота.

«Спецслужба не говорит о том, при каких обстоятельствах это сделано. Настоящих разведчиков и военнослужащих Украины, которые сейчас выполняют свою воинскую обязанность, они нигде никогда не задерживали», — сказал Лысенко РИА Новости.

 
Черноморский флот

Арест Пархоменко продолжает серию операций российских спецслужб против «украинских диверсантов», в рамках которых было задержано, по меньшей мере, восемь человек. «Новая газета» обращает внимание на тот факт, что активизация борьбы ФСБ с украинскими шпионами происходит в преддверии встреч «нормандской четверки». О первой группе«диверсантов», которая пыталась прорваться в Крым, стало известно в ночь на 7 августа — примерно за месяц до запланированных переговоров «четверки» в китайском Ханчжоу.

Тогда задержание группы вылилось в перестрелку, в результате которой погибли офицер ФСБ Роман Каменев и служащий ВДВ Семен Сычев, а также двое украинцев, имена которых не раскрываются. Еще троих граждан Украины — Евгения Панова, Андрея Захтея и Редвана Сулейманова — удалось задержать, но большая часть «диверсантов» смогла скрыться. На допросе задержанные рассказали, что объектами диверсий должны были стать паромная переправа, нефтебаза Феодосии, вертолетный полк, химический завод «Титан», аэропорт и вокзал Симферополя.

После задержания первой группы переговоры «четверки» были перенесены на 19 октября. В Берлине стороны договорились выработать «дорожную карту» имплементации минских соглашений. Операция против второй группы диверсантов прошла 9 ноября — за неделю до того, как Киев заявил о том, что согласовать «дорожную карту» пока не удается. В Севастополе были задержаны трое украинских граждан — Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. По официальным данным, у них были изъяты взрывные устройства «большой мощности», боеприпасы, средства специальной связи, карты-схемы объектов предполагаемых диверсий и «другие вещественные доказательства их преступной деятельности».

Всем троим вменяется в вину статья 30 и часть 2 статьи 281 УК (приготовление к диверсии организованной группой лиц). Суд арестовал их на два месяца. Подозреваемые подтвердили, что работают на украинскую разведку. В ходе допроса Штыбликов заявил, что в задачи диверсионной группы входил сбор разведданных о дислокации и организации новых частей вооруженных сил в Крыму. Отдельной задачей ставилось получение информации об армейских учениях.

До включения Крыма в состав России Штыбликов работал под легендой аналитика неправительственной организации «Номос», которая выступала за евроатлантическую интеграцию Украины и сотрудничество с НАТО. В качестве эксперта он изучал безопасность Черноморского региона, внутриполитическую обстановку, а также собирал данные о частях Черноморского флота. Источники «Коммерсанта» отмечают, что Штыбликов наверняка пытался установить контакты с действующими и отставными офицерами ЧФ. Чекисты могли выйти на Пархоменко, когда отрабатывал связи Штыблина.

Еще двое фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму — полковник Главного управления разведки Украины Алексей Стогний и капитан 2 ранга Глеб Шаблия — были арестованы 21 ноября. По версии следствия, используя легенду бизнесменов, они вели наблюдение за объектами Черноморского флота и планировали диверсии на инфраструктурных объектах Крыма. Следствие полагает, что Стогний и Шаблия связаны с остальными задержанными.

За день до их ареста, на административной границе с Крымом возле пункта пропуска «Чонгар» были задержаны российские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов. До присоединения Крыма к России они служили в российской армии, а затем перешли в ряды российской армии. На Украине их обвиняют в «дезертирстве» и «государственной измене». Суд арестовал обоих на два месяца.

Минобороны России утверждает, что Баранов и Одинцов являются российскими военнослужащими, которых сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) незаконно задержали и вывезли из Крыма в Николаевскую область. Военное ведомство назвало действия СБУ «грубой провокаций» и потребовало их немедленного возвращения.

 
КПП в Крыму

Президент России Владимир Путин назвал вероломством задержание Баранова и Одинцова: «Они хотели подтвердить образование в одном из вузов Украины, именно поэтому появились на границе, их заманили чуть подальше на несколько метров и забрали. Думаю, что такое вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия».

Вероятно, Киев попытается разыграть партию с задержанием российских военных и обменять их на кого-либо из «диверсантов», находящих под арестом в крымских СИЗО. Об этом, в частности, говорил глава СБУ Василий Грицак. Украинский политолог Алексей Курпас также считает, что Киев будет вести торг с Москвой, но обменять российских военных могут, например, на журналиста агентства «Укринформ» Романа Сущенко, который в октябре был задержан по обвинению в шпионаже.  

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