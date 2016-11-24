Неожиданный нагоняй получили вчера, 23 ноября 2016 года, президент Академии наук Владимир Фортов и те члены Академии наук, которые были избраны в РАН, находясь на госслужбе. Об этом сообщило ТАСС, а полная стенограмма состоявшегося разговора опубликована на сайте Kremlin.ru.

На очередном заседании Совета по науке и образования речь шла о проекте Стратегии научно-технологического развития России, работа над которой идет уже полтора года. О ней выступили президент РФ Владимир Путин, его помощник Андрей Фурсенко, глава Академии наук Владимир Фортов, зам. председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и другие.

Фортов и Дворкович стратегию покритиковали. Первый, прежде всего, за отсутствие прописанных механизмов ее реализации и за то, что не были учтены все предложения Академии наук, второй – за наукообразие. Дворкович попросил даже неделю на доработку Стратегии, и Путин согласился. Глава Академии наук затронул несколько острых вопросов: о разграничении полномочий с ФАНО, об итогах реформы РАН и об академической собственности, на которую продолжают покушаться.

Неожиданно речь зашла об итогах выборов в РАН. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в конце 2015 года просил «воздержаться от участия (чиновников) в выборах новых членов государственных Академий наук в силу того, что люди, которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, заняты по службе, или должны быть, как минимум, заняты по службе серьезным образом, иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей». Глава страны уверен, что заниматься научными исследованиями они могут только в свободное время, которого у тех, кто добросовестно работает на административных должностях, «фактически не остается».



Раздражение главы государства вызвали некоторые коллеги «из Управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из ФСБ и из некоторых других ведомств». Владимир Путин обратился к Фортову и другим представителям РАН с двумя вопросами: «Они такие крупные учёные, что без них Академия наук обойтись не может? Первый вопрос. И второй вопрос: что мне теперь делать?»



Владимир Фортов ответил, что все избранные коллеги «сказали, что получили разрешение от своих руководителей». «Вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть член-коррами и академиками?» – повторил свой вопрос Владимир Владимирович. «Они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения. Я Вам докладывал, технология выборов такая, что шесть раз этот человек должен быть заслушан и шесть раз за него голосуют, таким образом», – ответил Владимир Евгеньевич.

После этого состоялся такой диалог:

В.Путин: То есть Вы прямо не отвечаете на вопрос, Владимир Евгеньевич, тем не менее я закончу фразу за Вас: значит, они крупные учёные, да?

В.Фортов: Значит, они достойны того, что их избрали.

В.Путин: Значит, они крупные учёные?

В.Фортов: Получается, что так.

В.Путин: Тогда вторым вопросом я Вас мучить не буду. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение какие‑то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления.

По-видимому, в ближайшем будущем все те, кто стал членом РАН, находясь на госслужбе, эту службу будут вынуждены покинуть.

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Кто же в «расстрельном списке»? «Полит.ру» изучило справки-аннотации на кандидатов в академики и член-корры РАН, которые выдавались на выборах в Академию, и выбрало тех, кто является государственным служащим не полностью из научной сферы.

Академики

Биология

Лопатин Алексей Владимирович, зам. министра образования и науки РФ, назначенный на эту должность 29 августа 2016 года Дм. Медведевым. До избрания он был членкорром РАН. Доктор биологических наук, ведущий специалист в области палеонтологии позвоночных, автор 195 научных работ, из них 8 монографий. Выдвинут в академики РАН по Отделению биологических наук РАН по специальности «общая биология» Ученым советом Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН

География

Тулохонов Арнольд Кириллович, член Совета Федерации ФС РФ, член-корр РАН, доктор географических наук, профессор. Специалист в области экономической, социальной и политической географии, автор 433 научных работ, из них 62 монографий. Выдвинут в академики РАН по специальности «география, водные ресурсы» Ученым советом Байкальского института природопользования СО РАН.

Член-корры РАН

Науки о Земле

Олег Евгеньевич Аксютин, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» (Москва), доктор технических наук, член-корр РАН по Отделению наук о Земле РАН. Был выдвинут в член-корры РАН по специальности «горные науки, геоэкология». Учеными советами Института геоэкологии им. Е.С. Сергеева и Института нефтегазовой геологии и геофизизики им А.А. Трофимука СО РАН. Автор 80 научных работ, из них 2 монографии, 34 патентов РФ, 1 патента Республики Корея, 8 докладов на международных конгрессах.

Право

Александр Николаевич Савенков – зам. Министра внутренних дел РФ, начальник Следственного департамента (г. Москва), доктор юридических наук, профессор. Специалист в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистике, автор более 50 научных работ, из них 3 монографии, 15 учебников и учебных пособилй (11 – в соавторстве). Выдвинут в член-корры РАН по Отделению общественных наук по специальности «право» Ученым советом Военного Университета Министерства обороны РФ.

История

Христофоров Василий Степанович – начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России (г. Москва), доктор юридических наук, профессор. Специалист в области истории России XX века, истории ВОВ и органов безопасности, автор 250 научных работ, из них 10 монографий. Выдвинут в член-корры РАН по специальности «история» академиком РАН В.В. Алексеевым, членами-корреспондентами РАН Е.И. Пивоваром и А.Н. Сахаровым.

Медицина

Котенко Константин Валентинович – зам. управляющего делами Президента РФ – начальник главного медицинского управления Управления делами Президента РФ (г. Москва), доктор медицинских наук, профессор. Специалист в области восстановительной медицины, автор более 300 научных работ, из них 10 монографий, 46 пособий и 10 патентов. Выдвинут в член-корры РАН Учеными советами Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, Московским научно-практическим центром медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, Российским научным центром медицинской реабилитации и курортологии Минздрава РФ, Первого СПб государственного медицинского университета им. Акад. И.П. Павлова, академиками РАН Л.А. Ильиным, Г.Г. Онищенко и А.Н. Разумовым.

Фисун Александр Яковлевич – начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, доктор медицинских наук, профессор. Специалист в области организации медицинского обеспечения войск (сил) и медицинского образования, автор 409 научных работ, из них 5 руководств и 3 учебников. Выдвинут в член-корры РАН по специальности «организация здравоохранения и медицинского образования» Ученым советом Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

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Андрей Ростовцев, один из авторов проекта «Диссернет», сразу же откликнулся на этот список результатами работами его «Диссерорубки». Оказалось, что, по крайней мере, трое человек из этого несчастливого списка являются героями Диссернета.

Так Василий Степанович Христофоров был научным руководителем списанной почти на две трети диссертации Ивана Чаева (2009) и не менее «героического» труда Максима Холодного (2009). Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун отличился научным руководством кандидатской диссертации по медицинским наукам Анны Тюкиной, вся работа которой над диссертацией свелась, видимо, к замене титульного листа с фамилией Владимира Игонина на свою. Это так называемая «цельнотянутая» диссертация.

Ведушей организацией была Военно-медицинская академия им. Кирова, та же, что и выдвигала Фисуна в членкорры. Эта диссертация для профессора была не единственной. Его научное руководство кандидатской диссертации медика Елены Егоренковой было не менее примечательным. Правда, у той «Диссернет» нашел пока только половину текстов, откуда диссертация была скопирована.

В свою очередь, Константин Котенко известен «Диссернету» как научный руководитель на треть скопированной диссертации по медицннским наукам Виктора Финогенова 2009 года.

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Историк-антиковед, членкорр РАН Аскольд Иванчик в своем Фейсбуке заметил, что это «тот случай, когда с Путиным трудно не согласиться. Но Путин, похоже, не понимает (или делает вид), что у Фортова практически нет рычагов влияния на выборы в отделениях, и главную ответственность за то, кого избрали, несут именно члены отделений – ну и те, кто выдвигал и выдвигался».

«Чиновников избирали и раньше», – отмечает он, – «в основном по отделениям общественных наук и глобальных проблем, но их нередко останавливали на Общем собрании: если член академии выступал и сообщал, что такой-то не ученый, то тот практически гарантировано не набирал 2/3 голосов. Теперь, после вливания в Академию медицинской и сельскохозяйственной академий, качество Общего собрания сильно изменилось. В этот раз впервые на моей памяти на Общем собрании никого не прокатили – проштамповали решения отделений, в основном, думаю, благодаря голосам этих новых членов, гораздо более послушных. При этом выступления против некоторых кандидатур были. Это похоже на большевизацию Академии в 1929 г., когда голоса старых академиков были размыты в результате массового приема в ее состав коммунистов».

«Так что на самом деле Путин наезжает на Фортова за результаты реформы РАН, которой он сопротивлялся. И раздражен, конечно, тем, что чиновники его не послушались и самовольно стали баллотироваться. Посмотрим, действительно ли он их отправит в отставку», – пишет Аскольд Иванчик.

Такую табличку публиковали пользователи соцсетей накануне выборов в РАН. Членкорром РАН был избран Алексей Колмаков.

Кроме того, он высказал мнение, что, возможно, вторым источником раздраждения для Путина стало неизбрание в члены РАН двух мегагрантников Стаса Смирнова и Александра Кабанова (кроме того, не выбрали и их коллегу Руслана Валиева, который значительно опережал других кандидатов по отделению по индексу Хирша). «Для Путина важно здесь, наверное, не столько то, что они сильно превосходят по научному уровню своих более удачливых конкурентов на выборах... Для Путина, вероятно, важнее, что они были среди десяти мегагрантников, принятых им в Кремле в сентябре, причем именно по их инициативе Путин выделил в результате этой встречи дополнительно 3,5 млрд. на науку. Не избрав их, члены соответствующих отделений показали средний палец одновременно и научному сообществу, понимающему, кто есть кто в науке, и власти. Надо было умудриться».

Впрочем, сам глава РАН Владимир Фортов в своем выступлении на Совете по науке и образованию подчеркнул, что итоги реформы трех академий далеки от позитивных и "бюрократы" наступают: "Прошло целых три года реформы, а привело ли это к заметному росту эффективности конкретного учёного, сколько‑нибудь заметному улучшению его работы? Не начальника-бюрократа, а действующего учёного? Начальников у нас сильно прибавилось, Владимир Владимирович, за это время, и прибавилось количество бюрократических отчётов и прочей околонаучной мути. Ведь ещё великий Альберт Эйнштейн, человек, влюблённый в науку и ненавидящий формализм, говорил: «Бюрократия ‒ смерть для любого хорошего начинания»"...