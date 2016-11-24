«Росатом» вошёл в число лучших работодателей России 2016 года по итогам международного исследования Aon Best Employers

Госкорпорация «Росатом» вошла в число лучших работодателей России 2016 года по результатам исследования Aon Best Employers международной консалтинговой компании AON Hewitt. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Данное исследование проводится ежегодно, начиная с 2001 года, по всему миру среди компаний, работающих с вовлеченностью сотрудников. В России оно появилось в 2006 году. Исследование позволяет определить способы достижения значительного конкурентного преимущества в сфере человеческих ресурсов, выявить факторы, повышающие привлекательность компании для работников, и составить объективный список лучших работодателей России.

«Росатом» впервые в этом году получил международный сертификат с почётным званием Aon Best Employer 2016 («Лучший работодатель 2016») за высокий уровень вовлечённости сотрудников, который показал опрос «Твоё мнение важно Росатому».

Награду «Росатома» торжественно получили в рамках HR-форума газеты «Ведомости» первый заместитель генерального директора – главный финансовый директор Николай Иосифович Соломон и директор по персоналу Госкорпорации Татьяна Анатольевна Терентьева.

Всего в исследовании 2016 года приняло участие более 1000 компаний мира.

Aon Hewitt – мировой лидер HR-консалтинга и аутсорсинга. Более 29 000 специалистов Aon Hewitt в 90 странах мира специализируются на создании лучших мест для работы.