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24 ноября 2016, четверг, 19:42
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24 ноября 2016, 18:56
Астраханская область Орловская область Свердловская область Челябинск Якутия
Илья Карпюк

#Россия 24.11. Главное

Выборы. Участок для голосования.
Выборы. Участок для голосования.

Новость дня

Суд в Астрахани вынес обвинительный приговор за фальсификацию избирательных документов председателю и трем сотрудницам участковой избирательной комиссии.

Суд установил, что 25 августа 2105 года Валентина Максимова, являясь председателем УИК № 231, получила список избирателей по участку, состоящий из 77 листов. После председатель изготовила копии из данного списка людей, не пришедших на выборы, которые были использованы вместе с оригиналами при формировании журналов списков избирателей. Максимова и три члена УИК фальсифицировали подписи избирателей, свидетельствующие якобы о получении гражданами избирательных бюллетеней.

Приговором суда Максимовой назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. Остальные фигуранты дела получили до 1 года и 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

Антиновость дня

Задолженность жителей Ямало-Ненецкого автономного округа за полученные жилищно-коммунальные услуги достигла 3 млрд рублей, для решения этой проблемы необходимо разработать отдельный механизм, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

«Для понимания: 3 млрд рублей — это стоимость тысячи квартир. Цифра, на мой взгляд, огромная. Я считаю, что нужно разработать механизм решения этой проблемы. Такие долги недопустимы», — заявил Кобылкин, выступая в четверг перед депутатами регионального Заксобрания с ежегодным отчетом о результатах работы в Салехарде.

По словам губернатора, «не должно получиться так, чтобы за данные долги пришлось расплачиваться из бюджета».

Непонятная новость дня

Трещина появилась в стеклянном куполе здания Законодательного собрания Свердловской области. По словам депутата регионального парламента Вячеслава Вегнера, из-за этого не состоялось заседание согласительной комиссии по доработке проекта бюджета Свердловской области на 2017 год.

 
Купол ЗАКС Свердловской области

«На первый взгляд такое впечатление, скорее всего, оно подтвердится, что с "Хаятта" (отель "Хаятт Ридженси" расположен рядом со зданием Заксобрания) с верхних этажей что-то бросили, пробили верхнее стекло, второе треснуло и надавило на третье стекло, оно провисло. Есть некая возможность разрушения. А это же связано с залом заседаний, поэтому по техническим причинам отменили сегодня», — пояснил Вегнер. Он отметил, что заседание, вероятно, будет перенесено на 2 декабря.

Ассорти

Депутаты Заксобрания Челябинской области в четверг приняли постановление о назначении членов избирательной комиссии региона. По квоте парламента в шестой состав избирательной комиссии вошли семь человек, в том числе представители всех прошедших в Заксобрание партий.

По квоте губернатора в состав избирательной комиссии также вошли семь человек. Это депутаты городских округов и муниципальных районов, а также представитель регионального отделения партии «Патриоты России».

Отмечается, что в обновленном составе облизбирком соберется на первое организационное заседание после 6 декабря.

* * *

Корейский институт Sooam Biotech Research Foundation в честь 60-летнего юбилея университетского образования в Якутии через Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) передаст трех служебных клонированных собак Якутскому региональному отделению Российского военно-исторического общества.

«Три служебные собаки породы бельгийский малинуа, клонированные в лабораториях Sooam BRF в Сеуле, будут переданы корейскими учеными кинологам военно-исторического общества. Эти собаки были клонированы из клеток лучшей в Республике Корее собаки-ищейки и унаследовали ее уникальные способности, что доказано учеными. Они будут первыми клонированными служебными собаками в России», — сообщили в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета.

* * *

Заводской райсуд Орла завершил рассмотрение дела о признании незаконным возведения монумента Ивану Грозному в охранной зоне, прилегающей к Богоявленской церкви.

«Суд отказал в удовлетворении заявленных требований о сносе монумента Ивану Грозному. Разрешая спор по существу, суд пришел к выводу, что установленный монумент Ивану Грозному не располагается в границах памятника археологии "Детинец" крепости г. Орел. Порядок и процедура согласования при установке данного монумента не нарушены», — сказано в судебном определении.

Таким образом, утверждение истца о возведении монумента в охранной зоне не нашло подтверждения.

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