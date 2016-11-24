Видео дня. «Александр Невский» вернулся из первого автономного похода

Министерство обороны РФ опубликовало в своем аккаунте видеохостинга YouTube ролик о возвращении атомного подводного крейсера стратегического назначения (РПК СН) К-550 «Александр Невский» из своего первого автономного похода в пункт постоянного базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) Вилючинск.

Ведомство сообщает, что экипаж «Александра Невского» успешно выполнил поставленные перед ним боевые задачи и готов к выполнению новых.

На пирсе подводников встречали командование подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие моряков. По докладу командира атомного подводного крейсера, экипаж выполнил все поставленные боевые задачи, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров, и после пополнения запасов готов приступить к выполнению новых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил моряков-подводников с успешным выполнением поставленных задач и по традиции вручил командиру жареного поросенка.

По одной из версий, обычай дарить вернувшимся из похода подводникам это блюдо возник еще во времена Великой Отечественной войны. Вернувшиеся из похода моряки могли рассчитывать, что им преподнесут столько жареных поросят, сколько им удалось потопить вражеских кораблей.