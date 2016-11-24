Топ новостей 24 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Европарламент потребовал от России реформировать пенитенциарную систему из-за жалоб Дадина, бывшая няня Гюльчехра Бобокулова освобождена от уголовной ответственности за убийство четырехлетней девочки, а ФК «Ростов» одержал сенсационную победу над мюнхенской «Баварией».

Депутаты Европарламента выразили серьезную озабоченность по поводу состояния Ильдара Дадина, отбывающего срок в российской тюрьме за участие в уличных протестах. Европарламент призвал российские власти немедленно и безоговорочно освободить Дадина, равно как и «всех тех, кто на основе ложных и необоснованных обвинений» лишен возможности использовать свое право на свободу слова.

Хорошевский районный суд Москвы направил няню Гюльчехру Бобокулову, обвиняемую в убийстве четырехлетней девочки в Москве, на лечение в психиатрическую больницу. «Суд постановил освободить Бобокулову от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера», — огласила решение судья.

Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение няню Гюльчехру Бобокулову,в феврале убившую 4-летнюю девочку pic.twitter.com/X1wMQgvX3a — Лентач (@oldLentach) 24 ноября 2016 г.

Освободил от уголовной ответственности няню Бобокулову за убийство ребенка.



Сажать в России буду только за репосты в социальных сетях — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 24 ноября 2016 г.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил ФК «Ростов» с победой со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Голы за хозяев поля забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Напомним, первый матч с «Баварией», состоявшийся 13 сентября в Мюнхене, ФК «Ростов» проиграл со счетом 0:5.

Коты садятся на корточки в двух случаях: когда «Ростов» обыгрывает «Баварию» и никогда. pic.twitter.com/Rn3eSsN2Ro — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 23 ноября 2016 г.

Алексей Миллер. Газпром. / gazprom.ru

Forbes представил пятый ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. На первом месте в этом году — глава "Газпрома" Алексей Миллер (оценка вознаграждения — $17,7 млн).

Аналитический центр «Левада» представил новые данные опроса, которые свидетельствуют о том, что более 49% опрошенных россиян считают дело против экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти». Социологи уверены, что арест Улюкаева послужил причиной роста рейтинга российского лидера Владимира Путина. Деятельность Путина на посту президента одобрили рекордные за год 86% респондентов.

- Фифти-фифти, пятьдесят на пятьдесят..



Ходят и поют министры в правительстве РФ, думая, посадят или не посадят... — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 ноября 2016 г.

Вячеслав Володин председатель Госдумы РФ VII созыва. / Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утвержден в должности председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Кандидатура Володина, предложенная ранее председателем Мажилиса республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, была утверждена на девятом пленарном заседании ПА ОДКБ.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что граница российского государства нигде не заканчивается. Так президент пошутил в ходе награждения лауреатов премии Русского географического общества.

Всвязи с заявлением Президента, что у России нет границ, пограничные войска будут расформированы. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 ноября 2016 г.

Путин: «Граница России нигде не заканчивается». Географ глобус пропил? — Тётя Роза (@ANAKOYHER) 24 ноября 2016 г.

Самый большой двухмоторный лайнер в семействе Airbus — A350-1000 — совершил первый полет. Самолет, рассчитанный на перевозку 366 пассажиров, 24 ноября вылетел с базы Airbus в пригороде Тулузы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook написала о сути России: «Иностранцы меня часто спрашивают, в чем заключается суть, особенность России. А вот в чем: два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих, а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков».

Будни Министерства Иностранных Дел pic.twitter.com/mPidC7zIq0 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 ноября 2016 г.

23 ноября Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выразить свое отношение к принятию ЕП данной резолюции.