Топ новостей 24 ноября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Европарламент потребовал от России реформировать пенитенциарную систему из-за жалоб Дадина, бывшая няня Гюльчехра Бобокулова освобождена от уголовной ответственности за убийство четырехлетней девочки, а ФК «Ростов» одержал сенсационную победу над мюнхенской «Баварией».
Европарламент призвал Россию немедленно освободить Ильдара Дадина
Депутаты Европарламента выразили серьезную озабоченность по поводу состояния Ильдара Дадина, отбывающего срок в российской тюрьме за участие в уличных протестах. Европарламент призвал российские власти немедленно и безоговорочно освободить Дадина, равно как и «всех тех, кто на основе ложных и необоснованных обвинений» лишен возможности использовать свое право на свободу слова.
Суд освободил Бобокулову от уголовной ответственности за убийство ребенка
Хорошевский районный суд Москвы направил няню Гюльчехру Бобокулову, обвиняемую в убийстве четырехлетней девочки в Москве, на лечение в психиатрическую больницу. «Суд постановил освободить Бобокулову от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера», — огласила решение судья.
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение няню Гюльчехру Бобокулову,в феврале убившую 4-летнюю девочку pic.twitter.com/X1wMQgvX3a— Лентач (@oldLentach) 24 ноября 2016 г.
Освободил от уголовной ответственности няню Бобокулову за убийство ребенка.— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 24 ноября 2016 г.
Сажать в России буду только за репосты в социальных сетях
Ростовский губернатор поздравил «Ростов» с победой над «Баварией»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил ФК «Ростов» с победой со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Голы за хозяев поля забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Напомним, первый матч с «Баварией», состоявшийся 13 сентября в Мюнхене, ФК «Ростов» проиграл со счетом 0:5.
Коты садятся на корточки в двух случаях: когда «Ростов» обыгрывает «Баварию» и никогда. pic.twitter.com/Rn3eSsN2Ro— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 23 ноября 2016 г.
Глава «Газпрома» стал самым высокооплачиваемым руководителем в РФ по версии Forbes
Forbes представил пятый ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. На первом месте в этом году — глава "Газпрома" Алексей Миллер (оценка вознаграждения — $17,7 млн).
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина делом Улюкаева
Аналитический центр «Левада» представил новые данные опроса, которые свидетельствуют о том, что более 49% опрошенных россиян считают дело против экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти». Социологи уверены, что арест Улюкаева послужил причиной роста рейтинга российского лидера Владимира Путина. Деятельность Путина на посту президента одобрили рекордные за год 86% респондентов.
- Фифти-фифти, пятьдесят на пятьдесят..— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 ноября 2016 г.
Ходят и поют министры в правительстве РФ, думая, посадят или не посадят...
Володин возглавил ПА ОДКБ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утвержден в должности председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Кандидатура Володина, предложенная ранее председателем Мажилиса республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, была утверждена на девятом пленарном заседании ПА ОДКБ.
Путин рассказал юному географу о бесконечной границе России
Глава РФ Владимир Путин заявил, что граница российского государства нигде не заканчивается. Так президент пошутил в ходе награждения лауреатов премии Русского географического общества.
Всвязи с заявлением Президента, что у России нет границ, пограничные войска будут расформированы.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 ноября 2016 г.
Путин: «Граница России нигде не заканчивается». Географ глобус пропил?— Тётя Роза (@ANAKOYHER) 24 ноября 2016 г.
Самый большой двухмоторный Airbus впервые поднялся в воздух
Самый большой двухмоторный лайнер в семействе Airbus — A350-1000 — совершил первый полет. Самолет, рассчитанный на перевозку 366 пассажиров, 24 ноября вылетел с базы Airbus в пригороде Тулузы.
Захарова увидела в спасении украинских моряков суть России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook написала о сути России: «Иностранцы меня часто спрашивают, в чем заключается суть, особенность России. А вот в чем: два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих, а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков».
Будни Министерства Иностранных Дел pic.twitter.com/mPidC7zIq0— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 ноября 2016 г.
Читатели «Полит.ру» разошлись во мнениях о резолюции ЕП по пропаганде
Европарл.принимает раз за разом рез-ции пр. важных для ЕС стран- России и Турции. Недальновидно:нет лучшего способа сблизить Москву и Анкару— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 ноября 2016 г.