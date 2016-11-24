Wall Street Journal в среду написал, что сын избранного президента США Дональда Трампа (Дональд Трамп-младший) встретился в октябре с дипломатами, бизнесменами и политиками в Париже и обсудил с ними возможности прекращения войны в Сирии в сотрудничестве с Россией. WSJ сослался на «людей, которые принимали участие во встречах».

Всего в переговорах приняло участие тридцать человек (считая Трампа-младшего). Это происходило в рамках мероприятия, организованного одним французским аналитическим центром, основатели которого имеют связи с Россией и пытались взаимодействовать с ней, чтобы прекратить сирийский конфликт. Они придерживаются мнения, что в Сирии необходима смена власти, однако политический переход должен происходить в сотрудничестве с президентом Сирии Башаром Асадом.

Так как Трамп-младший встречался с пророссийскими игроками, пусть даже и не с собственно российскими деятелями, комментирует WSJ, эта история вызывает новые вопросы о контактах между избранным президентом и его семьей, с одной стороны, и иностранными державами – с другой. Также это проливает новый свет на регулярные заявления старшего Трампа о том, что он хочет сотрудничать с Кремлем, когда займет пост президента.

Семья Дональда Трампа

Еще WSJ рассуждает о том, какую роль собираются играть дети Трампа в американской политике. Ни один из них, по словам переходной команды Трампа, не собирается занимать официальные позиции в новой администрации. Однако это не исключает того, что они могут играть значимые неформальные роли.

Business Insider, рассказывая об этом сообщении WSJ, добавляет, что Трамп (старший) неоднократно давал понять, что считает Асада важным участником борьбы с терроризмом. Также он подчеркивал, что США сейчас поддерживают неких абстрактных «повстанцев», но при этом никто не знает, что на самом деле представляют собой эти повстанцы. В свою очередь, Асад на прошлой неделе заявил в интервью, что считает Трампа своим «естественным союзником» в борьбе с терроризмом.

В заключение BI объясняет, что на самом деле это Асад и его российские и иранские союзники не видят разницу между неисламистскими повстанцами и джихадистскими организациями. Также там сообщается, что из-за российских авиаударов по восточной части Алеппо на прошлой неделе погибли десятки мирных жителей. Кроме того, автор подчеркивает, что нынешние лидеры Франции и США настаивали на том, что Россия в Сирии совершает военные преступления.

Раздача гуманитарной помощи жителям Сирии

Guardian в связи с новостями про переговоры младшего Трампа пишет о признаках грядущих изменений в американской политике по Сирии. Следуя примеру WSJ, авторы пытаются посмотреть на уже имевшие место высказывания с учетом новой информации. В частности, они вспоминают высказывание старшего Трампа в недавнем интервью NY Times о том, что его взгляд на ситуацию в Сирии не таков, как у других. Этот тезис он, впрочем, не развернул, а только сказал, что не согласен с республиканским сенатором Линдси Грэмом (одним из претендентов на номинацию в американской президентской гонке этого года), который призывал предоставить больше поддержки сирийской оппозиции и бороться Россией и сирийским режимом.