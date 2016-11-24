Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отказаться от проекта Транстихоокеанского партнерства (ТТП), в который должны были войти 12 стран. Этот проект, напоминает Financial Times, энергично продвигала администрация нынешнего президента США Барака Обамы. В связи с ожидаемой сменой курса у некоторых дальневосточных союзников США возникли опасения, что при новом подходе в региональной экономике возобладает Китай, который уже давно претендует на лидерство.

Некоторые из этих союзников предполагают, что они могут сформировать в противовес Китаю торговый блок независимо от присутствия в нем США. Туда бы вошли близкие партнеры США – например, Япония, Канада и Австралия. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что без США как крупнейшего участника эта затея вообще бессмысленна. Некоторые потенциальные участники сделки, впрочем, считают, что нынешнее заявление Трампа – это еще не приговор партнерству и что он еще может поменять свое мнение.

Китай. Производство стали. / commons.wikimedia.org

В другом материале FT автор пишет, что принимая решение о судьбе транстихоокеанской сделки, Трамп должен также определиться с тем, что делать с Китаем. Вероятный курс на изоляционизм у США означает, что система мировой торговли может оказаться без лидера. Это значит, что потребуется новый лидер. Отчасти им может стать Китай, однако с большими оговорками и без той стратегической базы, которую создавали и использовали США. С другой стороны, допускает автор, такая недвусмысленная перспектива китайского лидерства в мировой экономике может стать для Трампа фактором, чтобы пересмотреть свое неприятие международного торгового взаимодействия.

О попытках Китая перехватить у США лидерскую позицию в мировой торговле пишет Wall Street Journal. Первый шаг к этому – предложение альтернативного регионального торгового соглашения. Этот же шаг направлен на увеличение влияния Китая в регионе. Еще на этапе обсуждения ТТП Китай продвигал свою альтернативу, которая называется «Всестороннее региональное экономическое партнерство» и куда могли вступить 16 стран. Теперь популярность этой идеи в регионе резко возросла. Такое сплоченное стремление азиатских государств к заключению соглашения о свободной торговле говорит о том, что в регионе нет предубеждения против идеи свободной торговли, которое сейчас нарастает в США и Европе.

Администрация Обамы, отмечает WSJ, так настаивала на необходимости создания ТТП, потому что эта сделка предусматривала установление правил в области интеллектуальной собственности, экологии, трудовых стандартов и госкорпораций. При этом большинство экономистов считали, что вступление в ТТП мало повлияет на рост экономики США: от членства в этом блоке скорее выиграли бы экономики других участников.

The Economist незадолго до того, как Трамп озвучил свои президентские планы, писал, что если США действительно откажутся от участия в ТТП, у этого будут далекоидущие последствия. Во-первых, это означает крах всей инициативы. Во-вторых, это означает, что в архитектуре азиатской торговли образуется вакуум. А этот вакуум, в свою очередь, может повлиять на мировую торговлю.

Китайский рабочий / wikipedia.org

В-третьих, важной частью ТТП было то, что туда не берут Китай. Исключенность Китая из потенциально крупнейшего регионального торгового партнерства едва ли сильно повредила бы его экономике, у которой и так много связей по всему миру, однако это было бы важным геополитическим жестом, показывающим, что у Китая в случае экспансии в регионе есть серьезная ограничительная сила в лице США.