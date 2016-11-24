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24 ноября 2016, 12:28
Дональд Трамп Китай США
Анна Сакоян

Как Дональд Трамп раскачал мировую торговлю

Протестующие против Трансатлантического торгового соглашения
Протестующие против Трансатлантического торгового соглашения
RethemnosNews.gr

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отказаться от проекта Транстихоокеанского партнерства (ТТП), в который должны были войти 12 стран. Этот проект, напоминает Financial Times, энергично продвигала администрация нынешнего президента США Барака Обамы. В связи с ожидаемой сменой курса у некоторых дальневосточных союзников США возникли опасения, что при новом подходе в региональной экономике возобладает Китай, который уже давно претендует на лидерство.

Некоторые из этих союзников предполагают, что они могут сформировать в противовес Китаю торговый блок независимо от присутствия в нем США. Туда бы вошли близкие партнеры США – например, Япония, Канада и Австралия. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что без США как крупнейшего участника эта затея вообще бессмысленна. Некоторые потенциальные участники сделки, впрочем, считают, что нынешнее заявление Трампа – это еще не приговор партнерству и что он еще может поменять свое мнение.

 
Китай. Производство стали. / commons.wikimedia.org

В другом материале FT автор пишет, что принимая решение о судьбе транстихоокеанской сделки, Трамп должен также определиться с тем, что делать с Китаем. Вероятный курс на изоляционизм у США означает, что система мировой торговли может оказаться без лидера. Это значит, что потребуется новый лидер. Отчасти им может стать Китай, однако с большими оговорками и без той стратегической базы, которую создавали и использовали США. С другой стороны, допускает автор, такая недвусмысленная перспектива китайского лидерства в мировой экономике может стать для Трампа фактором, чтобы пересмотреть свое неприятие международного торгового взаимодействия.

О попытках Китая перехватить у США лидерскую позицию в мировой торговле пишет Wall Street Journal. Первый шаг к этому – предложение альтернативного регионального торгового соглашения. Этот же шаг направлен на увеличение влияния Китая в регионе. Еще на этапе обсуждения ТТП Китай продвигал свою альтернативу, которая называется «Всестороннее региональное экономическое партнерство» и куда могли вступить 16 стран. Теперь популярность этой идеи в регионе резко возросла. Такое сплоченное стремление азиатских государств к заключению соглашения о свободной торговле говорит о том, что в регионе нет предубеждения против идеи свободной торговли, которое сейчас нарастает в США и Европе.

Администрация Обамы, отмечает WSJ, так настаивала на необходимости создания ТТП, потому что эта сделка предусматривала установление правил в области интеллектуальной собственности, экологии, трудовых стандартов и госкорпораций. При этом большинство экономистов считали, что вступление в ТТП мало повлияет на рост экономики США: от членства в этом блоке скорее выиграли бы экономики других участников.

The Economist незадолго до того, как Трамп озвучил свои президентские планы, писал, что если США действительно откажутся от участия в ТТП, у этого будут далекоидущие последствия. Во-первых, это означает крах всей инициативы. Во-вторых, это означает, что в архитектуре азиатской торговли образуется вакуум. А этот вакуум, в свою очередь, может повлиять на мировую торговлю.

 
Китайский рабочий / wikipedia.org

В-третьих, важной частью ТТП было то, что туда не берут Китай. Исключенность Китая из потенциально крупнейшего регионального торгового партнерства едва ли сильно повредила бы его экономике, у которой и так много связей по всему миру, однако это было бы важным геополитическим жестом, показывающим, что у Китая в случае экспансии в регионе есть серьезная ограничительная сила в лице США.

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