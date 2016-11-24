В среду «Известия» сообщили, что первый отчет об аккаунтах в социальных сетях, блогах, на форумах и других интернет-сайтах госслужащие должны будут подать до 1 апреля 2017 года. Министерство труда и социальной защиты работает над специальной формой для чиновников, которую затем должно будет утвердить правительство.

Напомним, что в конце июля президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», обязав чиновников уведомлять, в каких социальных сетях и форумах они зарегистрированы и под какими именами. Сообщается, что главная цель — в обеспечении соблюдения этических норм.

Руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов напомнил о первоначальных целях авторов этой идеи: «По замыслу депутатов, предложивших эту инициативу (во всяком случае, так было написано в пояснительной записке), "организация такого контроля позволит создать условия для адекватного разрешения и устранения деструктивных конфликтов в отношениях «власть – подчинение», минимизирует коррупционные риски и обеспечит соблюдение государственными и муниципальными служащими правил профессиональной этики».

В законе это требование сформулировано очень общими словами, проект же документа, который разработал Минтруд, ничего дополнительно не конкретизирует, как и не описывает процедуру оценки предоставленных сведений (об адресах сайтов, на которых госслужащие или претенденты размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать)», — сказал эксперт.

По его словам, практика мониторинга публикаций сотрудников и изучение аккаунтов в социальных сетях и других открытых ресурсах претендентов на вакансию достаточно широко распространена в коммерческих компаниях, и он допускает, что это нововведение является попыткой ввести в нормативное русло аналогичные подходы и в отношении государственной службы.

«Подача такой «декларации» облегчит кадровым службам и службам безопасности органов власти поиск и мониторинг интернет-активности своих сотрудников и, возможно, заставит последних более внимательно относиться к информации, размещаемой в публичном пространстве.

С другой стороны, если буквально читать требования, то необходимо будет предоставлять не только сведения о публично доступных сайтах, как соцсети, форумы и прочее (то есть тех, которые можно проверить), но и вообще обо всех сайтах, на которых госслужащий оставлял какую-то персональную информацию, включая интернет-магазины, сайты продажи билетов и тому подобное. И это за три года. Можно представить, какой объем информации придется предоставлять госслужащим.

С третьей стороны, есть такой документ — Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, в котором сформулированы требования к поведению сотрудников органов власти и муниципалитетов и которые в равной степени относятся и к виртуальной среде», — добавил Павел Хилов.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов видит причины введения такой отчетности в том, что поведение госслужащих в соцсетях может вводить граждан в заблуждение: «За последнее время мы видим неоднократную неразбериху в комментариях со стороны чиновников относительно действий правительства. Например, Минтруд может заявлять о том, что они разрабатывают закон о налоге на тунеядство, а Минфин, наоборот, может говорить о том, что в планах правительства ничего подобного нет. Эта неразбериха продолжается и тогда, когда чиновники в социальных сетях высказывают свои личные позиции. Получается, что зачастую люди теряются в догадках, что это такое: попытки тестировать общество на предмет той или иной новации, которая исходит со стороны государственного органа, или это личное мнение. Соответственно, все это усугубляет понимание обществом того, куда политика движется. Естественно, получается несуразица, потому что есть некая общая позиция правительства РФ, которая высказывается по конкретному вопросу, а потом появляются уничижительные комментарии со стороны чиновников, которые не согласны с тем или иным решением.

Поскольку правительство — это все-таки коллегиальный орган, и именно оно уполномочено принимать соответствующие решения, и поэтому должна быть консолидированная позиция по тому или иному вопросу, если ее нет, то это очень здорово подрывает реноме правительства, потому что люди не понимают, что они хотят. В связи с этим нововведение можно рассматривать как попытку навести здесь порядок в том плане, что если ты чиновник, то ты должен придерживаться той точки зрения, которую выдвигает правительства, а если ты с этим не согласен, то у тебя есть возможность написать заявление и уйти в отставку.

Можно вспомнить ситуацию с заместителем министра экономики Сергеем Беляковым, который достаточно резко высказывался в соцсетях о решениях правительства, в частности, о заморозке накопительных средств, а также о запрете на усыновление и других вещах. Поэтому ситуация вполне разумная. На Западе такая проблема решается проще: там есть политическая платформа той партии, которая выиграла выборы и сформировала правительство, и любой член партии, который не согласен с ее решением, просто оттуда выходит. У нас конфигурация совсем другая, и правительство формируется не победившей партией, а по профессиональному признаку. Достижение консолидированного мнения не значит, что у человека не должно быть собственного, просто он должен его высказывать в дискуссиях до принятия решения, а после он должен его просто реализовывать так, как это положено законодательно. Если же чиновник, который обязан реализовывать решения правительства, начинает словесно его саботировать, то это нарушение профессиональной этики, но самое главное, что это еще и нарушение его трудовых обязанностей.

В связи с этим и надо это рассматривать не как запрет на мнение, а как изменение порядка реализации тех решений, которые осуществляет правительство. У чиновника есть формы, которые предписаны ему действующими регламентами, его контрактом, статусом и положением, в соответствии с которыми он должен вести дискуссию, но как только решение принято, оно должно выполняться. Поэтому я вижу, что здесь как раз правительство реализовывает правильное решение.

К сожалению или к счастью, мнение человека, который имеет определенный статус, известный другим интернет-пользователям, воспринимается как мнение всего ведомства, однако оно может кардинально расходиться с официальной позицией этого ведомства. Поэтому, конечно, нужно навести порядок в этом вопросе», — уверен эксперт АТиСО Александр Сафонов.

Летом, когда новая обязанность российских чиновников официально вступила в силу, сообщалось, что это позволит работодателю руководствоваться дополнительными факторами при приеме госслужащих на работу.

По словам научного сотрудника Лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ Павла Травкина, подобная практика мониторинга присутствует и в коммерческих компаниях, но пока рано говорить об этом, как о тренде для рынка труда в целом. Информацию об аккаунтах соискателя потенциальные работодатели действительно запрашивают, но это касается далеко не всех направлений деятельности: «Если мы говорим о тех профессиях, которые напрямую связаны с публичной деятельностью, например, это пиар или лицо компании, то работодатель, естественно, смотрит на аккаунты в социальных сетях, где представлен кандидат. Также я думаю, что социальные сети просматривают те компании, чье положение на рынке зависит, скажем так, от политики. То есть если высказывания кандидата, например, идут вразрез с политикой, которую проводит государство, то ему могут быть не рады в той или иной службе, особенно если мы говорим про тех же политиков или чиновников. Если же говорить о рядовых сотрудниках и специалистах, то очень редко где люди сталкиваются с тем, что работодатель просматривает их аккаунты», — поделился мнением Павел Травкин.