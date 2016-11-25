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25 ноября 2016, 13:26
администрация президента Антон Вайно Сергей Кириенко
Илья Карпюк

АП: тенденции к укрупнению

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
фото: politobzor.net

В ближайшее время Администрацию президента ждет серьезная реорганизация. Само это событие было ожидаемо — всякий новый глава АП предпочитает подстраивать работу этого органа под себя, но теперь стали известны первые подробности.

Число управлений в Администрации президента может значительно сократиться, по крайней мере вдвое, пишет в пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам собеседника издания, изначально обсуждалось, что 21 управление превратится в 8–9. При этом близкий к администрации источник газеты рассказал, что об изменениях станет известно на следующей неделе, когда состоится послание президента Федеральному собранию.

Антон Вайно, новый глава Администрации президента, был назначен 12 августа, сменив на этой должности Сергея Иванова. До этого Вайно занимал должность замглавы АП и занимался протоколом, документооборотом, графиком главы государства, а также курировал кадровые вопросы президента. Другой ключевой сотрудник АП, ответственный за всю внутреннюю политику первый замглавы ведомства Сергей Кириенко, был назначен 5 октября.

Антон Вайно
Фото: tvrain.ru

В прошлый раз о переформатировании Администрации президента «Комерсантъ» писал 19 октября. Тогда источники также сообщали о тенеденции к укрупнению структурных подразделений АП. Например предполагалось, что в политическом блоке АП из двух управлений — по внутренней политике и по общественным проектам — может быть создано одно.

На этот раз «Коммерсантъ» пишет, что управление по общественным проектам (возглавляет Павел Зенькович) может быть включено в состав управления внутренней политики (УВП). Также в УВП может влиться управление по обеспечению деятельности Госсовета, за работу которого отвечает помощник президента Игорь Левитин (является секретарем Госсовета).

Ответственный за региональную политику замначальника УВП при этом до сих пор не назначен. Правда, собеседники «Коммерсанта» в региональных администрациях пока не заметили перемен и ожидают изменений в работе АП только после новых назначений.

22 ноября РБК со ссылкой на высокопоставленных источников и собеседников на медиарынке писал, что два первых замглавы администрации президента, Сергей Кириенко и Алексей Громов, перераспределили полномочия в сфере кураторства СМИ. За Громовым теперь закреплены все традиционные СМИ — телевидение, информагентства, радио и пресса. А интернет-издания и соцсети курирует Кириенко. «Все поделено: за Громовым закрепили СМИ, за Кириенко — интернет», — заявил собеседник РБК на медиарынке.

Это схема отличается от той, что действовала в Кремле в период, когда первым замглавы администрации президента был Вячеслав Володин. Ранее, по данным РБК, Володин курировал не только федеральные интернет-СМИ, но и агентство ТАСС, газету «Известия», телеканал Life News, радиостанции «Русская служба новостей» (РСН) и «Говорит Москва» и медиахолдинг РБК. В его ведении находился также интернет-контент: вопросы законодательного регулирования, соцсети и Институт развития интернета (ИРИ), созданный при поддержке Володина в 2014 году.

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