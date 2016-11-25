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25 ноября 2016, 15:17
шахматы
Анна Сакоян

Шахматы с политическим подтекстом

Сергей Карякин (Россия) и Магнус Карлсен (Норвегия)
Сергей Карякин (Россия) и Магнус Карлсен (Норвегия)
vesti.ru

Мейнстримные англосаксонские СМИ в этом году оживленно обсуждают чемпионат мира по шахматам, в ходе которого сейчас борются за звание чемпиона Сергей Карякин (Россия) и Магнус Карлсен (Норвегия). Большинство авторов придают этому событию политическое значение и говорят о нем как о «противостоянии Востока и Запада».

«Параллели между шахматами и политикой, - пишет британская газета Telegraph, - поразительны и многочисленны». Здесь автор ссылается на шахматные баталии между британскими и французскими гроссмейстерами в начале XIX в., во время наполеоновских войн, и чемпионаты времен холодной войны, когда Роберт Фишер играл с советскими шахматистами. После распада Советского Союза в шахматах настало политическое затишье. Нынешний чемпионат мира в Нью-Йорке стал одним из наиболее политически окрашенных за десятки лет.

Автор этого материала – в числе тех, кто называет этот чемпионат «битвой Востока и Запада», и в этом смысле победа Карякина в понедельник носила политический заряд, что объясняет реакцию Карлсена, когда он ушел с пресс-конференции, и в итоге теперь должен платить штраф. Россия, отмечает автор, очень заинтересована в победе Карякина, потому что для нее бы это стало мощным пиар-ходом.

Guardian тоже писала о том, что в этом году шахматный чемпионат – это первый за сорок лет случай, привлекший внимание широкой общественности, что объясняется окружающим политическим контекстом. Предыдущим таким эпизодом автор считает игру Спасского и Фишера в Рейкьявике. В контекст нынешнего чемпионата входит автор включает и тот момент, что он проходит в Нью-Йорке – впервые с 1995 г., когда Гарри Каспаров играл против Вишванатана Ананда и победил.

 
В.Ананд шахматист. Индия. / wikipedia.org

Также автор коротко представляет аудитории участников игры. Про Карлсена говорится, что он считается лучшим шахматистом в мире, что он снимался в престижной рекламе, хорошо умеет держаться на публике и регулярно мелькает в медийном пространстве у себя на родине в Норвегии. Про Карякина говорится, что он родился на территории Украины, где он в двенадцать лет получил звание международного гроссмейстера, а затем, в 2009 г., получил российское гражданство. Также сообщается, что он сторонник российского президента Владимира Путина и поддерживает присоединение Крыма к России.

Wall Street Journal напоминает, что первой победе предшествовали семь партий, закончившихся ничьей. Это слегка недотягивает до рекорда, поставленного в 1995 г.: тогда вничью были сыграны восемь партий подряд, прежде чем начались первые победы. Мировые шахматные чемпионаты, комментирует WSJ,  начались в 1886 г., и с тех пор было сыграно 954 матча за звание чемпиона. 526 из них были сыграны вничью. Одна из причин того, что так часто дело завершается ничьей, объясняет автор, - это то, что на высоком уровне у игроков уже очень много информации об играх, и они быстро распознают конфигурации, которые в перспективе приведут к тому, что ни один не победит. Сейчас, с развитием информационных технологий, знания таких конфигурациях расширились.

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