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25 ноября 2016, 10:19
США Хиллари Клинтон
Анна Сакоян

Хиллари Клинтон и пересчет голосов

Выборы в США
Выборы в США

Бывший кандидат в президенты США (2012 г.) от Партии зеленых Джилл Стайн, пишет Wall Street Journal, собирает средства на пересчет голосов в трех «спорных» штатах, за счет которых на нынешних американских президентских выборах республиканец Дональд Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Эта инициатива началась с высказывания одного специалиста по информатике, который сказал, что если присмотреться к бюллетеням, то теоретически можно выявить свидетельства хакерских манипуляций, повлиявших на результат выборов (если такие манипуляции были).

Речь идет о пересчете голосов в штатах Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Это начинание, считает автор, может снова актуализировать по всей стране разногласия по поводу исхода выборов, ставших итогом трудной президентской гонки. В основе этих разногласий будут сомнения в легитимности этих противоречивых выборов, на подступах к которым было много обвинений в фальсификациях и подозрений в хакерском вмешательстве.

 
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон /flickr.com/photos/hillaryclinton

Нет никаких свидетельств в пользу того, что общие цифры по итогам голосования были плодом хакерских манипуляций, отмечает автор. Ни Клинтон, ни ее помощники ни о чем таком не говорили. Идея пересчета родилась из теоретического допущения, что в принципе какой-нибудь злонамеренный хакер мог установить на устройства для электронного голосования специальное программное обеспечение, даже если эти устройства децентрализованы. Никаких фактических признаков того, что такая ситуация имела место на самом деле, нет. Единственным косвенным поводом к пересчету голосов может служить разница между результатами выборов и картиной, получавшейся из предвыборных опросов. Иными словами, при таких исходных данных пересчет бюллетеней вручную может разве что выявить, за счет чего именно получилась такая разница.

The Atlantic рассуждает о том, следует ли Клинтон заниматься пересчетом голосов. Инициатива с пересчетом, отмечает автор, вызвала оживленную реакцию в соцсетях, в основе которой были спекуляции на тему фальсификации выборов. Аудитория с энтузиазмом ухватилась за теоретическое допущение фальсификации и практически проигнорировала оговорки о том, что никаких признаков таковой нет.

Избирателям, огорченным избранием Трампа, комментирует автор, легко поверить в то, что выборы были нечестными. Этому способствует недавняя история со взломом серверов Национального комитета Демократической партии США, который, по утверждениям многих экспертов, устроили российские хакеры. В довершение всего опережение Клинтон по числу голосов, отданных в ходе всеобщего голосования, продолжает расти (недавно разница между ней и Трампом перевалила за два миллиона). Это тоже убеждает недовольных избирателей в том, что победа Трампа противоречит фактическому народному волеизъявлению.

 
Подсчет голосов выборщиками

Это все подливает масла в огонь и создает ажиотаж, но по-прежнему не дает оснований для сомнений в честности избирательного процесса. Иными словами, заключает автор, аудит голосов путем ручного пересчета может быть интересен и полезен, с исследовательской точки зрения, однако в том виде, в котором это сейчас воспринимается общественностью, это может принести больше вреда, чем пользы.

Сама Клинтон едва ли будет поддерживать идею пересчета – она уже согласилась с результатами выборов и в своем выступлении после победы Трампа призвала своих сторонников принять его в качестве своего следующего президента. Однако ажиотаж вокруг этой темы сейчас поддерживает инициатива Стайн.

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