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25 ноября 2016, 16:03
Вячеслав Володин ЦИК Элла Памфилова
Андрей Щербаков

Что делает Центризбирком

Заседание ЦИК
Заседание ЦИК
ТВЦ

В четверг в Центральной избирательной комиссии состоялось открытие научно-практической конференции «Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития». Обсуждались ключевые направления совершенствования избирательного процесса и конкретные меры по практической реализации. Политический обозреватель «Полит.ру» Андрей Щербаков делится размышлениями о будущем этой системы и о том, какие есть пути ее развития.

«Вчера в Центральной избирательной комиссии состоялось мероприятие, посвященное изменению избирательного законодательства и формированию так называемого Избирательного кодекса. Можно думать, говорить и спорить о том, насколько это нужный документ, но мероприятие определенно нужное, потому что экспертное сообщество получает то, в чем оно так нуждается. Оно получает обратную связь и сигнал о том, что оно необходимо профильным ведомствам, осуществляющим тот или иной процесс.

Ключевых посылов, которые шли от председателя избирательной комиссии, было несколько, однако главным из них следует считать убежденность Эллы Памфиловой, что графу «против всех» отменять не нужно. Само по себе это суждение может восприниматься и интерпретироваться по-разному: от крайней провластной ангажированности до крайней мизантропической расслабленности. Однако в рамках всего того, что мы услышали еще, в частности, некоторые расплывчатые, но отчетливые фразы о том, что Центральная избирательная комиссия будет уделять особое внимание регионам, которые показывают аномально высокую явку, можно делать некоторые выводы и суждения. Выводы таковы: на сегодняшний момент перед председателем ЦИК не поставлено новых задач, и он продолжает работать в рамках прежней, то есть полугодовой, еще володинской парадигмы, которую можно обозначить как укрепление легитимности.

Это укрепление легитимности, как мы видим, несколько детализируется. Мы прекрасно понимаем, что такое регионы с аномально высокой явкой: за исключением Мордовии, это главным образом то, что называется национальные республики. Утверждать наверняка мы не можем, но вероятно, речь идет о том, что, по мнению каких-то аналитиков в профильных структурах, столь высокий процент голосов, подаваемых на этих территориях в пользу тех или иных кандидатов (а сейчас речь идет об одном-единственном кандидате, и мы все знаем его имя), не способствует увеличению легитимности. Это отчасти новый сигнал, и его можно считать отрадным, поскольку, вероятно, потенциально он может способствовать укреплению законности выборов. Однако что из этого получится и будут ли после этого какие-то реальные дела, что называется, мы сможем увидеть в течение ближайших одного-двух лет. Это первая история.

Вторая история довольно тесно связана с первой, и она о том, что, собственно, можно предположить о стратегии нынешнего председателя ЦИК на основании тех слов, которые были высказаны. Отчасти мы об этом уже говорили, но сейчас мы можем говорить об этом чуть более детализировано. Вероятно, ставка будет делаться на то же, на что она делалась в течение последних одного-двух лет, вероятно, принятие Избирательного кодекса серьезно ни на чем не скажется, и вероятно, мы окажемся в тех представлениях об избирательном процессе, в которых существуем сегодня. Что это за представления?  Это ставка на максимальное соблюдение закона до того момента, пока этот самый закон не оказывается в практическом противоречии с интересами тех или иных властных групп. При этом очевидно, что закон есть закон, и он всегда может быть творчески применен к той или иной ситуации в той или иной форме.

 
Крепкий управленец Игорь Руденя посещает агрокомплекст в Лихославльском районе.

Наиболее ярким примером подобного подхода, который, наверное, и следует ожидать в ближайшие годы — это история выборов губернатора Тверской области, когда у достаточно крепкого управленца Игоря Рудени возникли проблемы с избираемостью, поскольку он был новым человеком, а Тверская область — регион очень непростой, и ему по первой проходке по элитам не удалось заручиться их глобальной поддержкой, то же самое показывала социология. Как можно предполагать, кандидат от коммунистов господин Соловьев мог составить ему существенную конкуренцию, и на основании муниципального фильтра было принято решение о недопуске господина Соловьева к выборам. Это классический пример того, что такое мягкая избирательная система в ее нынешнем виде. Однако следует понимать, что такие истории работают на высоком уровне, на уровне выборов губернаторов, возможно, на уровне выборов в Законодательные собрания.

На муниципальном уровне такие истории не работают, там закон может быть творчески применен только, как мне кажется, в ограниченном числе случаев. О чем это, собственно, говорит? Это говорит о том, что система, функционирующая сегодня, может работать при одном-единственном условии — при отсутствии денег на рыке. Что я имею в виду: существует муниципальное образование N (предположим, городской округ), существует провластный кандидат X, на которого работает команда и властный ресурс, и существует его оппонент кандидат Y, который провозглашает некоторые лозунги, способствующие перераспределению денежных потоков (это может быть облечено в социальную форму, в протестную форму, в форму работы с какой-то целевой группой и так далее). Как специалисту мне совершенно очевидно, что при наличии схожего финансового ресурса шансы провластного кандидата будут выглядеть очень плачевно, и не потому, что его оппонент — тот самый гипотетический господин Y — что-то из себя представляет, или он какой-то содержательный. Вовсе нет.

Речь идет о том, что квалификация избирательных команд, которые сейчас существуют в России, существенно выше квалификации тех людей, которые занимаются регулированием рынка. И это очень важная история. При господине Володине ничего не происходило, потому что рынок жестко регулировался прежде всего в финансовом отношении. Как только на рынок будут допускаться деньги, регуляторы столкнутся с очень серьезной опасностью. Эта опасность будет состоять в том, что их будут обыгрывать сначала один раз, потом десяток раз, потом сотни раз, и все то, что таким образом выстраивалось, все то видение легитимности в их глазах может быть разрушено в течение одного-двух избирательных циклов.

Совершенно очевидно, что никто не снимает с тех людей, которые должны заниматься построением управляемой административной вертикали, своих задач; совершенно очевидно, что в этой связи случайных результатов на выборах может быть не так много, и как следствие этого, система по функционированию подобной модели рано или поздно столкнется с очень серьезными проблемами, связанными с абсолютной потерей контроля. Говорится об этом именно для того, чтобы понять, что тот рынок, который введен предыдущим руководителем блока внутренней политики администрации президента, фактически чтобы уцелеть и оказаться ликвидным, с точки зрения власти и властного ресурса, может работать только в его нынешнем положении, ключевым условием которого является его обезбизнесование, то есть выведение максимально возможного количества денег и превращение избирательного процесса в соревнования неспециалистов.

 
Системы голосования КОИБ /izbirkom.ru

В таком случае можно и нужно принимать избирательные кодексы, говорить о том, какое количество КОИБов где и когда необходимо, и в таком случае можно заниматься даже частичным ограничением регулятора на рынке, поскольку он становится уделом тех людей, которые обладают системными социальными связями, и маргиналов, которые участвуют в процессе только ради того, чтобы в очередной раз сказать, что кто-то, по их мнению, очень плох, и этот кто-то не может представлять интересы большинства населения в органах власти», — сказал Андрей Щербаков.

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