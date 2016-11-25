ЕС и Эрдоган: обмен жестами
Европарламент в четверг большинством голосов призвал временно заморозить переговоры с Турцией о перспективе ее вступления в ЕС, пишет Wall Street Journal. Необходимость замораживания мотивируется ухудшением ситуации в Турции в плане соблюдения прав человека.
Голосование, следствием которого стал этот призыв, отмечает WSJ, ни к чему не обязывает правительства, однако Турция отреагировала на этот жест сильным негодованием. Министр иностранных дел Турции назвал его политически мотивированным и раскритиковал депутатов за ксенофобию. Также он подчеркнул, что мнение Европарламента никоим образом не может повлиять на отношение между Турцией и европейскими лидерами.
Действительно, комментирует WSJ, это голосование на нынешнем этапе носит преимущественно символический характер. Чтобы у него появился актуальный вес, нужно одобрение со стороны Еврокомиссии и большинства стран-участниц ЕС. Однако в символической части эта история лишний раз подчеркивает, что в отношениях между Турцией и европейским блоком имеет место сильное охлаждение. А это, в свою очередь, означает, что перспективы интеграции Турции в ЕС крайне туманны, несмотря на то, что переговоры об этом длятся уже больше десяти лет.
Артикулируемые претензии ЕС к Турции в основном сводятся к усугубляющимся правовым изъянам в стране. Но параллельно с этим ЕС сотрудничает с Турцией в борьбе с исламскими экстремистами и заинтересован в том, чтобы Турция ему помогала. В первую очередь, он нуждается в Турции как в буфере, который сдерживает поток сирийских беженцев. Переговоры о членстве в ЕС служат одним из стимулов к сотрудничеству.
Между тем, оговаривает WSJ, противники вступления Турции в ЕС есть и в самой Турции. Особенно они оживились после того, как Британия приняла решение отделиться от блока. В частности, есть мнение, что выход Британии из ЕС приведет к тому, что ЕС придется создавать новый тип отношений с внешними игроками, и такой тип отношений может быть Турции выгоднее, чем собственно членство.
Тем не менее, в пятницу, пишет Reuters, президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что если ЕС будет загонять его в угол, он откроет границы страны для беженцев, стремящихся в Европу. Это заявление представляется реакцией на голосование Европарламента. Брюссель, отмечает автор, ведет с Турцией тонкую дипломатию. С одной стороны, ее руководство критикуют за репрессии и непропорциональную реакцию на летнюю попытку государственного переворота. С другой стороны, турецкая граница - это главная защита ЕС от дальнейшего наплыва мигрантов.
Теперь, когда со стороны ЕС последовал очередной недружелюбный жест, Эрдоган ответил встречным жестом, то есть угрозой. Скорее всего, комментирует автор, этот обмен жестами таковым и останется. Правительства ЕС едва ли будут серьезно рассматривать призыв Европарламента. Здесь между ними нет консенсуса. Например, Австрия уже некоторое время требует прекратить переговоры с Турцией о членстве. В то же время, Германия, Франция и большинство других государств блока пока вообще не хотят трогать эту тему, а в основном беспокоятся о сохранения рабочих отношений с Турцией в условиях миграционного кризиса.