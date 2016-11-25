Европарламент в четверг большинством голосов призвал временно заморозить переговоры с Турцией о перспективе ее вступления в ЕС, пишет Wall Street Journal. Необходимость замораживания мотивируется ухудшением ситуации в Турции в плане соблюдения прав человека.

Голосование, следствием которого стал этот призыв, отмечает WSJ, ни к чему не обязывает правительства, однако Турция отреагировала на этот жест сильным негодованием. Министр иностранных дел Турции назвал его политически мотивированным и раскритиковал депутатов за ксенофобию. Также он подчеркнул, что мнение Европарламента никоим образом не может повлиять на отношение между Турцией и европейскими лидерами.

Действительно, комментирует WSJ, это голосование на нынешнем этапе носит преимущественно символический характер. Чтобы у него появился актуальный вес, нужно одобрение со стороны Еврокомиссии и большинства стран-участниц ЕС. Однако в символической части эта история лишний раз подчеркивает, что в отношениях между Турцией и европейским блоком имеет место сильное охлаждение. А это, в свою очередь, означает, что перспективы интеграции Турции в ЕС крайне туманны, несмотря на то, что переговоры об этом длятся уже больше десяти лет.

Туристы в Стамбуле

Артикулируемые претензии ЕС к Турции в основном сводятся к усугубляющимся правовым изъянам в стране. Но параллельно с этим ЕС сотрудничает с Турцией в борьбе с исламскими экстремистами и заинтересован в том, чтобы Турция ему помогала. В первую очередь, он нуждается в Турции как в буфере, который сдерживает поток сирийских беженцев. Переговоры о членстве в ЕС служат одним из стимулов к сотрудничеству.

Между тем, оговаривает WSJ, противники вступления Турции в ЕС есть и в самой Турции. Особенно они оживились после того, как Британия приняла решение отделиться от блока. В частности, есть мнение, что выход Британии из ЕС приведет к тому, что ЕС придется создавать новый тип отношений с внешними игроками, и такой тип отношений может быть Турции выгоднее, чем собственно членство.

Тем не менее, в пятницу, пишет Reuters, президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что если ЕС будет загонять его в угол, он откроет границы страны для беженцев, стремящихся в Европу. Это заявление представляется реакцией на голосование Европарламента. Брюссель, отмечает автор, ведет с Турцией тонкую дипломатию. С одной стороны, ее руководство критикуют за репрессии и непропорциональную реакцию на летнюю попытку государственного переворота. С другой стороны, турецкая граница - это главная защита ЕС от дальнейшего наплыва мигрантов.

Спасение мигрантов в Адриатическом море /flickr.com

Теперь, когда со стороны ЕС последовал очередной недружелюбный жест, Эрдоган ответил встречным жестом, то есть угрозой. Скорее всего, комментирует автор, этот обмен жестами таковым и останется. Правительства ЕС едва ли будут серьезно рассматривать призыв Европарламента. Здесь между ними нет консенсуса. Например, Австрия уже некоторое время требует прекратить переговоры с Турцией о членстве. В то же время, Германия, Франция и большинство других государств блока пока вообще не хотят трогать эту тему, а в основном беспокоятся о сохранения рабочих отношений с Турцией в условиях миграционного кризиса.