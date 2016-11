«Коммерсантъ» в статье «Автоконцерны воссоединяют с Крымом» пишет, что компании могут лишится господдержки без сервисных центров во всех российских регионах, в том числе в Крыме.

«Элла Памфилова обнаружила ошибку в своей деятельности»: Центризбирком готовит предложения по изменению избирательных законов.

О том, как Минфин и Сбербанк готовят ОФЗ для населения, рассказывается в статье «У граждан возьмут в госдолг».

«Ведомости» пишут: «Кировский суд форсирует новое рассмотрение дела "Кировлеса"». Кремль ведет с Навальным игру, цели которой пока неясны, полагают эксперты.

«Минфин обяжет автостраховщиков сотрудничать со службой финансовых уполномоченных». ЦБ даст на создание службы 300 млн рублей.

РБК в статье «Как "аптечный алкоголизм" покоряет Россию» утверждает, что в стране существует параллельный рынок нелегального алкоголя.

«Доктор не приедет»: четверть госбольниц перейдет на дистанционное лечение к 2018 году.

«Гражданин инвестор»: спрос на вид на жительство в других странах вырос на 40–66%.

«Известия» в статье «"Ангара" не летит» обращают внимание на то, что на 2017 год «Роскосмос» не назначил ни одного старта новейшей российской ракеты.

«Россия разворачивает глобальную систему морского слежения»: «Гармония» сможет обнаружить вражеские корабли, подводные лодки и самолеты в любом районе Мирового океана.

«Финансового омбудсмена ограничат страхованием»: проект поправок к закону о новом уполномченном может быть принят к апрелю 2017 года.

«Газета.ru» статьей «От обиды не осталось и следа» отмечает год с момента атаки российского Су-24 турецкими истребителями.

«ГИБДД выставит на аукцион самое ценное»: в 2017 году в России могут официально разрешить покупать номера ГИБДД.

«Россияне постарели и обленились»: на 10 работающих россиян приходится 11 иждивенцев.

The Econimist: «Финансовая политика после Brexit'а. Осеннее заявление Британии дает понять, насколько болезненным будет Brexit» (Fiscal policy after Brexit: Britain’s Autumn Statement hints at how painful Brexit is going to be). К 2020 г. средний заработок будет в Британии будет на 830 фунтов ниже, чем прогнозировали раньше.

«Президент Южной Кореи: разговоры об импичменте Пак Кын Хе становятся все громче» (South Korea’s president: Talk about impeaching Park Geun-hye is growing louder). Коррупционный скандал продолжается, и депутаты парламента начинают задумываться о возможных преемниках на смену президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.

Bloomberg: «ЕЦБ говорит, что он может защитить еврозону от глобальной финансовой нестабильности» (ECB Says It Can Shield Euro Area From Global Finance Instability). Европейский центробанк уверен в том, что он сможет и дальше защищать еврозону то рисков, несмотря на политические потрясения вроде избрания президентом США Дональда Трампа.

«Цены на лондонскую недвижимость, возможно, падают быстрее, чем вы думаете» (London Property Prices May Be Falling Faster Than You Think). Цены на британскую недвижимость, возможно, снижаются гораздо быстрее, чем указывают официальные отчеты. Информация основывается на данных ирландского агентства, которое занимается кредитами на недвижимость, выкупаемыми у банков.

The Wall Street Journal: «Европарламент призвал заморозить разговоры о присоединении Турции к блоку» (EU Parliament Calls for Freeze on Turkey Joining Bloc). Европарламент в четверг призвал заморозить переговоры по перспективам вступления Турции в ЕС. Это мотивируется плохим положением дел с правами человека в Турции.

«Саудиты поддерживают стремление ОПЕК резко сократить объемы добычи» (Saudis Back OPEC Push for Steep Output Cuts). Саудовская Аравия поддерживает попытки провести резкое сокращение объемов нефтедобычи по итогам встречи ОПЕК на следующей неделе. Они рассчитывают на то, что за счет этого предложение нефти на мировом рынке сократится почти на 2%.