«Ведомости» написали, что за показания против Алексея Навального Никиту Белых, якобы, отпустят под домашний арест. По этой информации именно с этим связана смена команды адвокатов экс-губернатора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже успел назвал информацию «уткой», но у него, как известно, просто такая работа.

Эта информация интересна тем, что осудить Навального, опять лишив его права участвовать в выборах, а то и отправив в колонию, можно, само собой, без показаний бывшего губернатора. Отпустить Белых дожидаться суда дома тоже можно хоть сегодня.

Но кому нужны такие простые схемы? Куда увлекательней сделать так, чтобы никто из участников истории не мог понять, что же происходит.