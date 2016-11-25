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25 ноября 2016, 10:47
архитектура история искусства
Максим Руссо

Рождение архитектуры

Pixabay

24 ноября в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру» в библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева с лекцией на тему «Азбука зодчества. Как "читать" памятники архитектуры» выступил искусствовед, лауреат премии «Просветитель» 2016 года, автор книги «Анатомия архитектуры» Сергей Кавтарадзе.

На самом раннем этапе человеческой истории люди придумали архитектурную конструкцию, состоящую из горизонтальной балки, положенной на две вертикальные опоры. Научное ее название – стоечно-балочная система. И сейчас любой, кто строил у себя на даче сарай или хотя бы шалаш, использовал это открытие древних строителей.

Со временем, когда возникли первые государства древности, здания, построенные по этой системе, стали украшать. Например, в египетских храмах вертикальные колонны делали в виде стволов пальм, пучков стеблей папируса, верхние их части стали выполняться в виде цветков лотоса. Все это воспроизводило образ зарослей, сквозь которые человек после смерти должен пробираться в страну мертвых.

Каноны архитектуры на долгие века вперед определили древние греки, создав так называемые архитектурные ордера. Рассуждая об античной архитектуре, мы обычно представляем себе мраморные строения. Но, как напомнил слушателям Сергей Кавтарадзе, первоначально греческие храмы строились из дерева. Глухую стену храма греки предпочитали окружить открытой галереей, образованной рядом колонн. Колонны были деревянными столбами, сужающимися кверху, при снятии с них коры инструменты плотников оставляли на них вытянутые желобки. На вершине колонны делается расширение в форме чаши, а над ним лежит квадратная плита. На эту плиту кладется продольная балка, а на нее опираются поперечные балки, положенные для жесткости на ребро. Чтобы дождевая вода лилась на землю, над всем зданием делается двускатная крыша, причем концы стропил выходят за ряд колонн, поэтому вода не будет лить прямо на фундамент. Наконец, торцы поперечных балок защищают от дождя и ветра, закрыв деревянными щитами. Другие щиты закрывают промежутки между поперечными балками.

 
Wikimedia Commons

Когда греки начали возводить свои храмы из камня, их строение воспроизводило деревянную конструкцию. Деревянные столбы стали мраморными колоннами, на них остались даже продольные желобки, хотя кору с мрамора снимать не надо (эти желобки называют каннелюрами). На каждой колонне есть чашеобразное расширение – эхин («котел»), на эхине – квадратная плита абак. Вместе эхин и абак образуют «голову колонны» – капитель (от латинского caput «голова»). Продольная балка образует каменный архитрав. Торцы поперечных балок, закрытые щитами, превратились в триглифы. Щиты, закрывающие промежутки между поперечными балками, стали метопами (в греческих храмах метопы часто украшались рельефными скульптурами, такими, например, были метопы Парфенона – храма Афины в Акрополе). Вместе чередующиеся триглифы и метопы образуют фриз.

И вот тут наступил очень важный момент. В каменном храме уже не было никаких поперечных балок. Но триглифы, изображающие их торчащие из кровли концы, есть. Если мы перенесем свой взгляд чуть выше, то увидим мутулы – каменные изображения оконечностей стропильных досок. Но самих стропил у мраморного храма тоже нет. Здесь архитектура впервые начинает изображать работу каких-то конструкций, но не в действительности, а в виде своеобразной игры, театрального представления.

Сергей Кавтарадзе пишет: «Это обстоятельство, как будто случайное и, может быть, родившееся действительно абсолютно спонтанно, совершило настоящую революцию в искусстве строить. Воплотившись в камне, архитектура греков впервые стала полноценным изобразительным искусством, причем изображала она не что-то иное, а саму себя, работу собственных конструкций. Теперь рассказ о том, как работают опоры и балки, как помогают им в этом тяжелом труде детали помельче, о непростых взаимоотношениях несомых и несущих частей сам по себе сделался художественной ценностью».

Архитекторы научились подчеркивать напряженность конструкции, усиливая зрительное впечатление. Для этого, например, нижняя треть ствола колонны чуть расширяется (такое расширение называется энтазис), колонна как будто демонстрирует, что ей тяжело. Интересно, что примерно в то же время, когда складывались эти каноны античной архитектуры, греческие скульпторы тоже начали передавать напряжение человеческого тела, работу мускулов. Они стали изображать людей, вес тела которых был перенесен на одну ногу, а вторая в это время была расслаблена. В качестве примера такого приема можно посмотреть на статую «Дорифор» («Копьеносец») работы скульптора Поликтета и сравнить ее с более ранними фигурами юношей – «куросами».

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