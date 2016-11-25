Внезапно на фоне ареста и отставки экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева стали заметны разговоры о слиянии министерств финансов и экономического развития. Об этом, во всяком случае, пишет «Газета.ru».

В Кремле и правительстве, по данным высокопоставленного источника издания, обсуждают возможность слияния Минэкономразвития с Минфином в 2017 году. Анонимный источник в правительстве, в свою очередь, предположил, что объединение возможно, но, скорее всего, после предстоящих президентских выборов, то есть только в 2018 году или даже позже. «Эту идею оставили… на время», — сказал источник, знакомый с дискуссией.

Егор Гайдар Бахтиёр Абдуллаев

Надо сказать, что, несмотря на, казалось бы, очевидность идеи объединения министерств финансов и экономики (оба ведомства, грубо говоря, решают какие-то вопросы с деньгами) в новейшей истории России они почти всегда существовали раздельно, за исключением короткого периода в 1991-1992 гг., когда его возглавлял Егор Гайдар. Тогда, впрочем, институты российской власти в принципе только начинали формироваться.

Существование двух ведомств, которые, казалось бы, занимаются похожими задачами, объясняется не просто историческими причинами. Дело в том, что Министерство финансов, в первую очередь, ответственно за ведение бюджета, а Министерство экономики — за экономический рост. Естественным образом вне зависимости от фигуры министров Минфин хочет деньги экономить и вести жесткую бюджетную политику, а Минэкономики — скорее тратить, занимаясь государственным перераспределением с целью стимулирования тех или иных отраслей, а иначе в чем смысл этого ведомства.

Это противоречие Минфина и Минэкономики, по сути, является ключевым противостоянием в «экономическом блоке» правительства, вокруг которого строятся все конфликты. Если бы действительно шла серьезная подготовка слияния дух ведомств, то дискуссии об этом шли очень масштабные и, скорее всего, утечки публиковались бы не только «Газетой.ru».

Антон Силуанов и Алексей Улюкаев на VII Гайдаровском форуме «Россия и мир: Взгляд в будущее» в РАНХиГС. Минэкономразвития

Особенно странным выглядит слияние двух ведомств на фоне вероятного конфликта между Минфином и ЦБ, который, судя по всему, возникнет через несколько лет — когда Минфин будет заинтересован в разгоне инфляции для сокращения государственного внутреннего долга, который неизбежно резко возрастет после истощения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а ЦБ будет, напротив, сдерживать инфляцию.

Подготовка инфраструктуры для того, чтобы граждане могли свободно покупать облигации федерального займа, идет уже сейчас, по данным «Коммерсанта» Минфин по этому вопросу сотрудничает со Сбербанком.

Облигации федерального займа tradergroup.ru

Таким образом определенное сближение позиций Минфина и Минэкономики, скорее всего, произойдет — так как обесценивать госдолг можно как раз расширением государственных инвестиций в экономику. Вопрос, получается, в том, нужно ли объединять эти два ведомства в суперструктуру и каково будет противостоять ей Центральному банку.

В конце концов, объединять столь крупные ведомства сложно по чисто техническим причинам — у каждого свои традиции, свои особенности, своя «корпоративная культура». Близостью интересов тут часто не отделаешься.