Росатом планирует запустить интернет-магазины для поставщиков из малого и среднего бизнеса

Госкорпорация "Росатом" планирует запустить интернет-магазины среди своих аккредитованных поставщиков из малого и среднего бизнеса, которые будут размещать актуальный прайс-лист по закупкам госкомпании. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на пресс-конференции директор по закупкам "Росатома" Роман Зимонас.

"Мы планируем с 2017 года запустить проект среди наших аккредитованных поставщиков из сектора МСБ, который включает в себя актуальный интернет-магазин с ценами на продукцию по нашим закупкам. Можно будет оперативно заключить электронный договор и приобрести продукцию, это позволит существенно сократить время на организацию целых торгов, где нужно ждать пять дней конкурсную документацию, потом еще 3-4 дня на решение тендерной комиссии. А по определенным номенклатурным позициям этого совершенно не требуется", - пояснил он.

По словам Зимонаса, сейчас у "Росатома" есть более 500 номенклатурных позиций, которые играются только для малого бизнеса.

"Я думаю, что механизм будет следующий: малая компания проходит аккредитацию и регистрацию на тендерной площадке, далее размещает о себе всю актуальную информацию, а затем размещает свою продукцию и актуальные цены на нее, которые постоянно обновляются. Нам же остается только мониторить цены и организовывать "быстрые" закупки", - сказал он.