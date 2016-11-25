Новость дня

Тульская областная дума приняла закон, который вводит штрафные санкции в отношении должностных лиц за невыполнение поручений региональных омбудсменов.

«Административный штраф за невыполнение должностными лицами в Тульской области законных требований уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей либо воспрепятствование их деятельности в иной форме, а равно предоставление им заведомо ложной информации, составит от 500 до 1 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе облдумы.

Антиновость дня

На федерального судью одного из районных судов Владикавказа совершенно нападение. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, когда судья возвращалась домой. Нападение совершила, предположительно, женщина средних лет с ножом.

«Судья получила ранение руки. Следствие связывает произошедшее с ее профессиональной деятельностью», — сообщили в силовых структурах.

Непонятная новость дня

Халяльное меню предлагается в десятках дошкольных и среднеобразовательных учреждениях Казани. Согласно списку, который приводит в пятницу пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана, халяльное питание организовано в 31 школе и 79 детских садах.

Продукция халяль

Поставкой полуфабрикатов в дошкольные и школьные учреждения города занимается департамент продовольствия и социального питания Казани. Это ведомство имеет все условия для производства продукции халяль и контролируется муфтиятом, говорится в сообщении.

Ассорти

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа внесли в Госдуму законопроект, согласно которому у тундровиков появится возможность брать под опеку или усыновлять детей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Дети в тундре

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО сообщает, что сейчас, согласно закону, человек, желающий взять ребенка под опеку, должен предоставить документ, подтверждающий право пользования жильем или право собственности на него. Однако исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера предполагает их проживание в чуме, который по Жилищному кодексу не относится к жилым помещениям.

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В Дагестане учреждена «Служба вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"», сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Служба учреждена для своевременного реагирования при возникновении ЧС, стихийных бедствий, эпидемий и происшествий. Для полноценной работы новой структуры потребуется штат работников в 124 человека.

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Депутаты Костромской областной думы поддержали инициативу главы региона Сергея Ситникова о создании залогового фонда для обеспечения кредитных обязательств инвесторов.

Залоговый фонд — это новый для региона инструмент поддержки инвесторов. Фонд будет обеспечивать залоговой базой инвесторов, которые реализуют важные для региона проекты, в случае если инвестору для получения кредита не хватает собственного залога.

В фонд войдет имущество области: акции и доли коммерческих обществ, недвижимость и земельные участки, которые будут предоставляться в залог и обеспечивать залоговой массой важные для региона инвестиционные проекты. Решение о передаче имущества в залог будет принимать администрация области, основываясь на экспертных оценках профильных ведомств.