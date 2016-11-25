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25 ноября 2016, 17:00
Игорь Шувалов экономика экономический кризис
Антон Быков

Кажется смешным, но доходы населения растут

Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов
Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов
Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Россия прошла через самый тяжелый период, экономика приведена в рабочее состояние и в следующем году рост ВВП возобновится на уровне 1%. Такое обнадеживающее заявление сделал сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Российско-Сингапурском бизнес форуме. В правительстве и ранее приводили доводы в пользу того, что «дно» кризиса пройдено и восстановление экономики неизбежно. Однако большинство экономистов предупреждает, что без структурных реформ рост будет идти крайне медленно. Экономическому блоку правительства об этом хорошо известно: Минфин ожидает затяжной период застоя в случае отсутствия реформ, а Минэкономразвития прогнозируют еще 20 лет стагнации и дрейф в сторону бедных стран.

«Мы уверены, что самое тяжелое в российской экономике позади, мы переживали сложный период с первого квартала 2015 года, даже можно сказать с последнего квартала 2014 года», — заявил Шувалов. Кризис российской экономики первый вице-премьер объясняет падением цен на основные экспортные товары, в том числе на сырье, девальвацией российской валюты и введением западными странами санкций в отношении России.

По прогнозам Шувалова, снижение ВВП в 2016 году может составить 0,6-0,7%, но в 2017 году рост показателя должен превысить 1%: «В прошлом году мы переживали значительное падение темпов роста. В этом году мы закончим, скорее всего, с негативным результатом 0,6-0,7. Мы наблюдаем сейчас уже медленный, но рост. Месяц к месяцу российская экономика растет — надеемся, что в будущем этот рост будет больше 1%».

 
Нищий на улице

 

В целом, считает, Шувалов, российская экономика сейчас находится в относительно здоровом состоянии за счет стабилизации финансовой и банковской системы, но некоторые проблемы сохраняют свою актуальность. Вице-премьер, в частности, указал на медленный рост реальных доходов населения. Но и этот показатель, по его словам, начинает демонстрировать положительную тенденцию.

«Доходы населения не растут так, как нам бы хотелось. Но мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти», — цитирует Шувалова РИА Новости.

Один из самых оптимистичных прогнозов относительно перспектив российской экономики содержится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), опубликованном в начале ноября. На его страницах говорится о том, что Россия действительно прошла нижнюю точку рецессии, по итогам 2016 года экономика снизится на 0,6% (на фоне сокращения ВВП на 0,9% в первом полугодии), но в следующем году рост составит 1,2%. 

ЕБРР улучшил свой майский прогноз на 0,2%. На это решение повлияли более высокие цены на нефть, восстановление потребительского спроса и инвестиций, говорится в докладе. Аналитики банка предупреждают, что без «существенных реформ» рост не сможет выйти за пределы 1-2% из-за того, что производственные мощности устаревают, а инвестиционные показатели сохраняются на низком уровне. Основным фактором риска для российской экономики в ЕБРР называют новое падение цен на сырье. 

Минэкономразвития остерегается делать такие смелые прогнозы. В 2017 году министерство ожидает роста ВВП только на 0,6% (в соответствии с базовым сценарием). В 2018 году экономика должна вырасти на 1,7%, а в 2019 — на 2,1 %. 23 ноября мониторинг Минэкономразвития зафиксировал сокращение объема ВВП за 10 месяцев 2016 года на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам октября российская экономика показала отсутствие роста. 

 
Разрушенный дом в Тверской области. / Игорь Флис/Коммерсантъ

Еще более сокрушительные выводы содержатся в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития, который Минэкономразвития направило в Минфин. Министерство ожидает, что российская экономика не сможет преодолеть стагнацию до 2035 года. В варианте прогноза «базовый плюс» говорится, что, выйдя из рецессии в 2017 году, в предстоящие 20 лет рост будет показывать крайне низкие темпы — в среднем на 2% в год. Это примерно в 1,5% ниже среднемировых темпов роста. Таким образом, в глобальном исчислении Россия будет смещаться в сторону бедных стран. Реальные доходы населения, по прогнозу Минэкономразвития, будут расти в среднем на 1,4% в год, на уровень 2013 года они выйдут только в 2021 году. 

По данным Росстата, в октябре 2016 года реальные доходы россиян сократились относительно прошлого года на 5,9% (с минус 1,5% в сентябре), оборот розницы сократился до минус 4,4% с минус 3,6% и впервые с марта 2016 года вырос уровень безработицы — до 5,4%. Кризис затронул уже три четверти населения, включая наиболее устойчивый средний класс. 

В общей сложности реальные доходы россиян непрерывно сокращаются в течение двух лет. Последний раз об их приросте в годовом исчислении сообщалось в октябре 2014 года. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) установили, что в третьем квартале 2016 года реальные доходы населения упали на 6,1% — это рекордное падение с 1999 года. Во многом на этот показатель влияет продолжающееся снижение реального размера пенсий россиян. 

Остается слабым и  потребительский спрос. «Мы видим плохие цифры по рознице, по услугам, и это, наверное, основные факторы, которые в октябре экономику потащили вниз», — объяснял директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. При этом негативное движение в рознице компенсировал сохраняющийся положительный тренд в промышленности, уточнил эксперт. Обработка показала более высокую динамику, чем добывающая отрасль.  

В условиях кризисной реальности россияне все лучше оценивают свое положение, однако доля тех, кто смог нормально адаптироваться к кризису, остается небольшой, говорится в исследовании Института социологии РАН. 47% населения считает себя существенно пострадавшей от нынешнего экономического кризиса. 73% вынуждены прибегать к экономии. В первую очередь россияне снижают расходы на покупку одежды, обуви, продуктов питания, а также сокращают траты на отдых и досуг.

Как отмечают эксперты РАНХиГС, средний класс (в классификации Sberbank SIB — россияне, чей доход превышает 37 тысяч рублей) является одной из самых пострадавших от кризиса категорий населения. Представителям среднего класса пришлось сократить потребление привычных для них услуг, таких, как, например, отдых за границей. 

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