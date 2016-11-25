Топ новостей 25 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович попытался дать показания украинскому суду, в Кремле подтвердили обсуждение реорганизации Администрации президента, российских легкоатлетов обвинили в даче взяток IAAF за сокрытие положительных допинг-проб.

Украинский судья, который вел допрос по видеосвязи бывшего президента страны Виктора Януковича, оборвал политика на полуслове. Янукович приехал в Ростовский облсуд, чтобы дать показания по делу об убийствах во время Евромайдана в 2014 году. Допрос проводил судья Святошинского районного суда Киева. Вскоре выяснилось, что обвиняемых по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут» блокировали в СИЗО представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор». Судья сказал, что Янукович может говорить только по вопросу переноса судебного заседания на 28 ноября.

перед началом допроса по видеосвязи Янукович попросил покормить своих страусов — недруги за бугром (@Lndcalling) 25 ноября 2016 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обсуждается изменение структуры кремлевской администрации: «Ведутся разные обсуждения относительно возможной реорганизации администрации, я точной информацией не располагаю».

Пробы на допинг / wikipedia.org

С 2011 года как минимум шесть россиян заплатили взятки чиновникам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за то, что те игнорировали положительные результаты допинг-тестов, сообщается со ссылкой на результаты расследования немецких и французских СМИ.

Российские бегуны на ближайшем чемпионате мира будут стартовать с колен. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 ноября 2016 г.

Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадий Лопырев задержан по итогам внутренней проверки, в ходе которой выявлен ряд нарушений. По некоторым данным, в ходе обыска квартиры Лопырева найдены наличные средства на сумму 1 млрд рублей.

Сейчас я составляю 1 285 354 генерала ФСО. — Госдолг США (@Pindostan_Debt) 25 ноября 2016 г.

В квартире генерал-лейтенанта ФСО найден один миллиард рублей pic.twitter.com/eW7zi4P54t — Дядюшка Шу (@Shulz) 25 ноября 2016 г.

Как говорил Наполеон Бонапарт: "Плох тот солдат, который не мечтает отжать миллиард кэшем и спрятать его в своей квартире". — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 25 ноября 2016 г.

Повысил в России цены на масло на 15,5%, молоко на 7,6%, рыбу на 8%, хлеб на 6%, гречкуна 23%.



Возместил убытки генералам, дал по миллиарду — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 25 ноября 2016 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, а не законодатели. Так он прокомментировал слова первого заместителя председателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича о применении ядерного оружия на объекты НАТО в ответ на агрессивные действия альянса.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что падение доходов россиян закончилось и в 2017 году ожидается их рост: «Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти. И потребительский спрос должен в будущем году ожить, сейчас потребители ведут себя достаточно аккуратно».

вчера нам говорили: в России нет кризиса, а сегодня нам заявляют, что падение доходов россиян закончилось.Они живут в параллельной вселенной — недруги за бугром (@Lndcalling) 25 ноября 2016 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес к «категории абсурда» сообщения СМИ о якобы имевшем место предложении бывшему кировскому губернатору Никите Белых дать показания против Алексея Навального в обмен на домашний арест. Ранее сообщалось о соответствующем предложении представителей администрации президента.

Только тут важная поправка. Это может звучать только как "дать ложные показания" https://t.co/xmAyymegmB — Alexey Navalny (@navalny) 25 ноября 2016 г.

Интернет-журнал Хакасии провел шуточный опрос среди москвичей. Им предлагалось высказать свое мнение о возможном вхождении Хакасии в состав России. Выяснилось, что многие респонденты не знают о том, что республика входит в состав страны.

Жители Москвы высказались о «присоединении» Хакасии к России.



Не все в курсе, что республика давно в составе страныhttps://t.co/5DfANQz0W2 pic.twitter.com/GphaqvQVOk — TJ (@tjournal) 25 ноября 2016 г.

Российский шахматист Сергей Карякин проиграл черными фигурами действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в десятом матче турнира, проходящего в Нью-Йорке. Карякин признал свое поражение на 75-м ходу партии, продолжавшейся более 6 часов. Первые семь партий завершились вничью, восьмую Карякин выиграл и лидировал со счетом 5:4. В девятой партии также была зафиксирована ничья. Затем Карлсен сравнял счет — 5:5.

Известная телеведущая Ксения Собчак, которая недавно стала матерью, обратилась в госорганы для экстренной смене фамилии на Виторган-Собчак. Такое решение принято для того, чтобы новорожденный сын смог носить двойную фамилию. Сообщается, что Ксения Собчак и актер Максим Виторган — родители малыша — уже выбрали имя для своего сына. Его решено назвать Платоном.