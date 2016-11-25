Топ новостей 25 ноября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович попытался дать показания украинскому суду, в Кремле подтвердили обсуждение реорганизации Администрации президента, российских легкоатлетов обвинили в даче взяток IAAF за сокрытие положительных допинг-проб.
Судья помешал Януковичу завершить речь в ходе видеодопроса
Украинский судья, который вел допрос по видеосвязи бывшего президента страны Виктора Януковича, оборвал политика на полуслове. Янукович приехал в Ростовский облсуд, чтобы дать показания по делу об убийствах во время Евромайдана в 2014 году. Допрос проводил судья Святошинского районного суда Киева. Вскоре выяснилось, что обвиняемых по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут» блокировали в СИЗО представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор». Судья сказал, что Янукович может говорить только по вопросу переноса судебного заседания на 28 ноября.
перед началом допроса по видеосвязи Янукович попросил покормить своих страусов— недруги за бугром (@Lndcalling) 25 ноября 2016 г.
Песков подтвердил обсуждение реорганизации АП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обсуждается изменение структуры кремлевской администрации: «Ведутся разные обсуждения относительно возможной реорганизации администрации, я точной информацией не располагаю».
СМИ узнали о взятках IAAF за сокрытие российских допинг-проб
С 2011 года как минимум шесть россиян заплатили взятки чиновникам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за то, что те игнорировали положительные результаты допинг-тестов, сообщается со ссылкой на результаты расследования немецких и французских СМИ.
Российские бегуны на ближайшем чемпионате мира будут стартовать с колен.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 ноября 2016 г.
Задержан генерал ФСО Лопырев
Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадий Лопырев задержан по итогам внутренней проверки, в ходе которой выявлен ряд нарушений. По некоторым данным, в ходе обыска квартиры Лопырева найдены наличные средства на сумму 1 млрд рублей.
Сейчас я составляю 1 285 354 генерала ФСО.— Госдолг США (@Pindostan_Debt) 25 ноября 2016 г.
В квартире генерал-лейтенанта ФСО найден один миллиард рублей pic.twitter.com/eW7zi4P54t— Дядюшка Шу (@Shulz) 25 ноября 2016 г.
Как говорил Наполеон Бонапарт: "Плох тот солдат, который не мечтает отжать миллиард кэшем и спрятать его в своей квартире".— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 25 ноября 2016 г.
Повысил в России цены на масло на 15,5%, молоко на 7,6%, рыбу на 8%, хлеб на 6%, гречкуна 23%.— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 25 ноября 2016 г.
Возместил убытки генералам, дал по миллиарду
Кремль объяснил обещанный Клинцевичем «ядерный ответ» НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, а не законодатели. Так он прокомментировал слова первого заместителя председателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича о применении ядерного оружия на объекты НАТО в ответ на агрессивные действия альянса.
Шувалов предсказал россиянам рост доходов в 2017 году
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что падение доходов россиян закончилось и в 2017 году ожидается их рост: «Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти. И потребительский спрос должен в будущем году ожить, сейчас потребители ведут себя достаточно аккуратно».
вчера нам говорили: в России нет кризиса, а сегодня нам заявляют, что падение доходов россиян закончилось.Они живут в параллельной вселенной— недруги за бугром (@Lndcalling) 25 ноября 2016 г.
Доходы упали. Зато налоги выросли https://t.co/vS7k1YLhca pic.twitter.com/EIRkeeWJDk— Republic (@Republic_Mag) 25 ноября 2016 г.
Песков назвал «уткой» сообщения о показаниях Белых против Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес к «категории абсурда» сообщения СМИ о якобы имевшем место предложении бывшему кировскому губернатору Никите Белых дать показания против Алексея Навального в обмен на домашний арест. Ранее сообщалось о соответствующем предложении представителей администрации президента.
Только тут важная поправка. Это может звучать только как "дать ложные показания" https://t.co/xmAyymegmB— Alexey Navalny (@navalny) 25 ноября 2016 г.
Журналисты провели в Москве опрос о вхождении Хакасии в состав России
Интернет-журнал Хакасии провел шуточный опрос среди москвичей. Им предлагалось высказать свое мнение о возможном вхождении Хакасии в состав России. Выяснилось, что многие респонденты не знают о том, что республика входит в состав страны.
Жители Москвы высказались о «присоединении» Хакасии к России.— TJ (@tjournal) 25 ноября 2016 г.
Не все в курсе, что республика давно в составе страныhttps://t.co/5DfANQz0W2 pic.twitter.com/GphaqvQVOk
Хакасов нужно кормить https://t.co/lr34coxrnw #Хакасия #Россия #юморчерноватый #опрос— Takeda Shingen (@gwinplane) 25 ноября 2016 г.
Карлсен выиграл у Карякина в десятом матче
Российский шахматист Сергей Карякин проиграл черными фигурами действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в десятом матче турнира, проходящего в Нью-Йорке. Карякин признал свое поражение на 75-м ходу партии, продолжавшейся более 6 часов. Первые семь партий завершились вничью, восьмую Карякин выиграл и лидировал со счетом 5:4. В девятой партии также была зафиксирована ничья. Затем Карлсен сравнял счет — 5:5.
СМИ назвали новую фамилию Собчак
Известная телеведущая Ксения Собчак, которая недавно стала матерью, обратилась в госорганы для экстренной смене фамилии на Виторган-Собчак. Такое решение принято для того, чтобы новорожденный сын смог носить двойную фамилию. Сообщается, что Ксения Собчак и актер Максим Виторган — родители малыша — уже выбрали имя для своего сына. Его решено назвать Платоном.
Собчак и Виторган назвали сына Платономhttps://t.co/1c6VjARUmg pic.twitter.com/8bhSTSkGIT— Йод (@YodNews) 25 ноября 2016 г.