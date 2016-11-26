Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. О смерти Кастро в эфире государственного телевидения объявил его брат Рауль, который управляет Кубой с 2006 года. По всей стране объявлен траур. В субботу, в соответствии с его волей, «отец кубинского народа» будет кремирован.

Фидель Кастро — икона кубинских революций и один из самых противоречивых мировых лидеров XX века. Романтизация кубинских повстанцев сегодня сделала из фигуры Кастро «революционный сувенир», уступающей по популярности, пожалуй, только Че Геваре.

На жизнь кубинского лидера было совершено большое количество покушений (считается, что около 600), но каждый раз ему удавалось обмануть смерть. Более того, ни одно из покушений не причинило ему даже физического вреда. Комиссия Черча, организованная Сенатом США в 1975 году, насчитала 8 попыток ЦРУ убить команданте с 1960 по 1965 годы (первые годы его правления). Согласно рассекреченным документам, борьбой против Кастро активно занималась администрация Джона Кеннеди и Рональда Рейгана.

Бывший глава контрразведывательной службы Кубы Фабиан Эскаланте, охранявший Фиделя Кастро, писал о 634 попытках покушения на команданте, часть из которых была предпринята в рамках операции «Мангуст» (Кубинский проект) по свержению кубинского правительства. Сам Кастро говорил: «Если бы способность выживать послей покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль».

Как отмечает The New York Times, Фидель Кастро находился у власти дольше, чем любой другой живущий лидер, кроме королевы Елизаветы II, а его важность для XX века значительно превышает то, что можно было ожидать от главы карибского островного государства с населением 11 миллионов человек.

26 июля 2006 года команданте в критическом состоянии был госпитализирован с диагнозом кровотечение в области кишечника. Заболевание не позволило ему дальше управлять страной. Исполнение обязанностей главы Кубы, главнокомандующего ВС и руководителя Коммунистической партии были переданы его младшему брату Раулю Кастро, который сражался вместе с Фиделем с первых дней.

Правление Рауля Кастро было ознаменовано сближением Кубы и США — переломным моментом во взаимоотношении двух стран, которые были «на ножах» более полувека. Непримиримый враг американского империализма Фидель Кастро стал свидетелем переговоров своего брата с президентом США Бараком Обамой, которые договорились восстановить дипломатические отношения, разорванные в 1961 году. Начало дипломатического диалога команданте встретил молчаливым согласием.

После исторического визита Обамы на Кубу в марте 2016 года Фидель Кастро написал в государственную газету язвительную колонку, в которой заявил, что Куба не нуждается в подачках «империи», а слова американского президента о примирении он назвал «слащавыми».

В мире по-разному встретили сообщения о смерти лидера кубинской революции. В интернете появились тысячи сообщений с осуждением «жестокого диктатора» и его репрессивного режима. В Майами американцы кубинского происхождения вышли, чтобы отпраздновать кончину Кастро. Другие оплакивают «борца с американским империализмом» и «великого революционера». «Мы все, революционеры всего мира, должны сберечь его наследие и продолжать его дело», — выразил свои соболезнования президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Кубинцы старшего поколения, которые помнят диктатуру Батисты, как правило, подчеркивают достижения революции, но молодым кубинцам ненавистны геронтократия и репрессии, отмечает The Guardian.

Члены российского парламента выразили соболезнования кубинскому народу. Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter описал Кастро как человека «из плеяды Великих», которые изменил мир. Зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил, что со смертью Кастро закончилась целая эпоха не только Кубы, но и всей Латинской Америки. «Это была легендарная фигура, которая во многом сплачивала государства Латинской Америки, была символом их противостояния внешнему давлению, гегемонии США», — сказал Емельянов РИА Новости.

Как отмечает журналист и биограф Фиделя Кастро Катюшка Бланко, историю второй половины XX века и новейшую историю невозможно понять, не углубившись в события жизни команданте. Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года. Политикой он заинтересовался во время учебы на юридическом факультете университета Гаваны.

После окончания университета он занялся частной адвокатской практикой, бедняки могли пользоваться его услугами бесплатно. В это же время он вступил в Партию кубинского народа. После того, как в 1952 году в результате военного переворота власть в стране захватил Фульхенсио Батиста, Кастро вместе со своими соратниками начал подготовку вооруженного сопротивления. В 1953 году состоялась неудачная попытка свержения диктатора. Кастро был арестован и два года провел в тюрьме. На одном из заседаний суда он произнес свои знаменитые слова: «История меня оправдает!».

После освобождения Кастро провел год в Мексике, где он продолжил подготовку революции вместе со своими единомышленниками, среди которых был Эрнесто Че Гевара. В 1956 году его Повстанческая армия высадилась на востоке Кубы, положив начало партизанской войне против режима Батисты. 1 января 1959 года повстанцы взяли Гавану. Кастро возглавил правительство, а его брат Рауль встал во главе кубинских вооруженных сил. Новое правительство объявило о переходе к социалистической модели.

Бесплатное среднее и высшее образование, медицина, а также система бесплатных услуг и государственных пособий — наверное, главное наследие, которое оставил после себя Кастро. В то же время западные экономисты часто критикуют «патерналистское государство Фиделя» за отсутствие стимулирования трудовой деятельности. Однако главный ущерб экономическому развитию Кубы, как считается, нанесло эмбарго, введенное США в 1960 году. Несмотря на это, экономика, ориентированная на решение общественных задач, позволяет островному государству поддерживать какой-то уровень жизни, хотя он не сопоставим с уровнем жизни в развитых странах. При этом, в Индексе человеческого развития Куба находится на 67 месте — выше Бразилии, Украины и большинства стран Латинской Америки. В рейтинге средней продолжительности жизни Всемирной организации здравоохранения Куба находится на 34 месте (Россия — на 116 месте).