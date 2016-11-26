Гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца руководителя службы охраны на Северном Кавказе Федеральной службы охраны (ФСО) России генерала Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС. Заседание проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме. Защита просила избрать Лопареву в качестве меры наказания домашний арест. После многочасового совещания суд принял решение заключить его под стражу до 23 января 2017 года.

Адвокат Лопырева Руслан Заколюжный назвал избранную для своего подзащитного меру пресечения «излишне суровой». Арест генерала ФСО может быть обжалован 28 ноября, после того как суд огласит полный текст постановления. «Но уже сейчас можно сказать, что с учетом личности подзащитного и его заслуг перед обществом его изоляция от общества не является обоснованной», — сказал адвокат.

Генерал Лопырев был задержан в Сочи 25 ноября. Первоначально пресс-служба ФСО сообщала, что он был задержан по подозрению в серьезных нарушениях законодательства, выявленных в ходе внутренней проверки в подразделениях ведомства на Кавказе.

Источник «Интерфакса» говорил, что Лопыерева задержали при получении взятки. По его словам, у генерала ФСО был найден один миллиард рублей. Источник ТАСС, ак утверждает агентство, знакомый с ситуацией, заявлял, что речь идет о гораздо больше сумме. Собеседник РБК, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что в деле фигурируют два эпизода получения взятки. Такими же сведениями оперируют источники «Коммерсанта». Речь идет о получении взяток в 2013-2015 годах за предоставление подрядов на ремонт и строительство объектов ФСО на территории Сочи. Первый эпизод связан с получением от строителей трех миллионов рублей, второй — двух миллионов рублей.

По версии Следственного комитета, Лопырев получал крупные взятки от «руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ». Генералу предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Лопырев свою вину отрицает. Его адвокат в разговоре с РБК отметил, что обвинение «связано с его деятельностью непосредственно». О подробностях дела он рассказывать не стал, сославшись на подписку о неразглашении. Сообщалось также, что Лопырев отказался от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что генерал ФСО был уличен в махинациях с земельными участками в Сочи, в том числе с участками, которые выделялись под строительство олимпийских объектов. По словам источника ТАСС, предъявленное Лопыреву обвинение связано с финансово-хозяйственной деятельностью и не имеет отношения к продаже земель и строительству объектов для Олимпийских игр в Сочи. Собеседник «Коммерсанта» также опроверг информацию о якобы обнаруженных при обыске денежных средствах.

По данным «Ленты.ру», подозреваемый отвечал за многомилионные госзакупки северокавказского подразделения ФСО. Как указано на сайте Национального тендерного портала, служба охраны по Северному Кавказу под руководством Лопырева в 2015 году закупила 8-10 летние пихты из Европы на 7,5 миллионов рублей. В начале 2014 года был проведен еще один тендер на покупку растений, в том числе 35-летних кипарисовиков, можжевельников, плюща и розмарина. Общая сумма этого тендера составляет почти 22 миллиона рублей.