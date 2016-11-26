Корреспонденты телеканала «Дождь» Сергей Ерженков и Василий Полонский, задержанные накануне на территории Украины, контролируемой в самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР), были освобождены и благополучно вернулись в Россию. К утру журналистам удалось добраться до Ростова-на-Дону, после чего они смогли выйти на связь с редакцией.

Журналисты «Дождя» планировали снять серию сюжетов для цикла «Донбасс глазами Сергея Ерженкова». По данным телеканала, съемочная группа получила аккредитацию для работы в Донецке как в Службе безопасности Украины (СБУ), так и в Министерстве информации ДНР.

«По заданию редакции веду путевые заметки из ДНР. Каждый день буду писать или снимать ролики про жизнь в Донецке», — сообщал Ерженков на своей странице в Facebook. Журналисты успели опубликовать три материала. В одном из них под названием «Урок политинформации на границе с ДНР» рассказывается о том, как выживают граждане самопровозглашенной республики.

Журналисты пишут, что пенсия в ДНР составляет от двух до трех тысяч рублей, на границе постоянно скапливаются многокилометровые очереди, поскольку продукты на Украине почти в два раза дешевле.

«Едут на машинах, едут на велосипедах, или общественным транспортом с двумя-тремя пересадками. Пенсионеры идут пешком. Звук дребезжащих по разбитому асфальту тележек вводит в гипнотическое состояние. До 18 часов слышишь только его. После, когда граница закрывается, и солнце закатывается за террикон, — слышна только стрельба», — рассказывает Ерженков.

Линию контроля ДНР журналисты «Дождя» перешли 24 ноября с территории, контролируемой властями Украины, на следующий день Ерженков и Полонский перестали выходить на связь. Перед исчезновением они успели сообщить, что съемочную группу задержали представители Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР. Позже источник РИА Новости в правительстве самопровозглашенного образования сообщил, что журналисты задержаны по подозрению в нарушении законодательства этого образования и в ближайшие несколько часов будут освобождены.

Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса» в Донецке, знакомый ситуацией, а также советник главы ДНР Александра Захарченко литератор Захар Прилепин: «Выпустят просто — и досвидос. Все будет хорошо».

Вечером в пятницу МГБ сообщило, что журналистов телеканала «пригласили в административное здание» ведомства для объяснений по поводу якобы незаконной журналистской деятельности, а также для демонстрации отснятых материалов. «При просмотре видеозаписей сотрудниками министерства установлено, что они носят необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в Республике», — говорилось в сообщении.

Когда журналистам удалось выйти на связь, они рассказали, что допрос проводили трое сотрудников МГБ. Они удалили несколько видеозаписей, сделанных в ДНР, заблокировали телефон Полонского, а также сломали и заблокировали ноутбук Ерженкова. Физического насилия к журналистам не применялось. «Издевались чисто психологически, не более того», — сказал Полонский.

В разговоре с корреспондентами сотрудники МГБ объяснили, что вынуждены выдворить их за якобы «ложные данные» (неправильный номер телефона), указанные при аккредитации. По словам Полонского, при аккредитации он перепроверял указанный им номер телефона.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко пообещал инициировать проверку по факту похищения корреспондентов телеканала «Дождь» и предложил обратиться к властям самопровозглашенного образования за разъяснениями.

«Конечно, заняться проверкой этого инцидента необходимо. Я не исключаю, что журналисты могли делать что-то, что не понравилось властям ДНР. Нужно разбираться. Но сам факт выдворения, мягко говоря, неприятный. Вообще, нужно уметь работать с журналистами различных политических взглядов», — сказал Ревенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

С сегодняшнего дня Ерженкову и Полонскому запрещен въезд на территорию, контролируемую ДНР.