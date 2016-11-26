Страшно много

Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов получил премию по итогам года в размере около 95 млн руб, а его зарплата будет превышать 500 средних зарплат работников госкомпании. Хотя размер премии был установлен приказом министра связи России Николая Никифорова, он вызвал вопросы у Генпрокуратуры. Сам Страшнов претензии ГП не понимает и заявляет, что премия рассчитывается по определенной методике.

На этой неделе газета «Ведомости» донесла до широкой общественности содержание приказа министра связи Николая Никифорова от 31 октября 2016 года. В документе были представлены данные о предельном соотношении зарплаты руководителя «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных сотрудников «Почты России». Хотя конкретной суммы в приказе нет, но зато есть соотношение зарплаты руководителя и средней зарплаты рядовых сотрудников ведомства. Дмитрий Страшнов будет получать в следующем году зарплату, эквивалентную пятистам средним окладам сотрудников. Его заместители будут получат зарплату в 350 раз большую, чем почтальоны, а зарплата главного бухгалтера будет превышать почтальонскую всего в 150 раз! Как следует из документа, контроль за исполнением данного приказа Никифоров возложил на себя.

Почта России

В минувшую пятницу начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что выплата в июне прошлого года вознаграждения гендиректору «Почты России» за 2014 год в размере около 95 млн рублей была незаконной. По словам Куренного, ГП направила следователям материалы для возбуждения дела по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении Страшнова, а также по статье «Халатность» против двух руководителей департаментов Минкомсвязи России, которые приняли решение о выплате премии.

Сумма рассчитывалась исходя из прибыли в 1,2 миллиарда рублей. Но, как отметили в прокуратуре, прибыль образовалась «за счет полученных из федерального бюджета 5,4 миллиарда, что позволило перекрыть убытки». Выплата за 2014 год была согласована в июне 2015-го. По подсчетам ведомства, гонорар топ-менеджера должен был составить 3,2 миллиона рублей.

В Минкомсвязи, в свою очередь, сочли обвинения в адрес Страшнова необоснованными. Ведомство заявило, что сумма, указанная Генпрокуратурой, в размере 5,4 миллиарда рублей некорректна, так как, в соответствии с федеральным законом, почте за 2014 год были предоставлены субсидии в размере 3 миллиардов 138,7 миллиона рублей.

Сам Дмитрий Страшнов заявил, что не видит причин отказываться от выплаченного ему вознаграждения, так как оно было начислено государством. По его словам, если поступит директива о возврате этих средств, это станет плохим прецедентом для рынка. «Я не вижу причин для отказа от бонуса. Во-первых, этот бонус не я себе начисляю, этот бонус начисляет мне государство», — подчеркнул Страшнов, его слова цитирует РИА Новости.

«И если государство в лице министерства или правительства Российской Федерации, которое эти постановления выпускало, эти постановления отменит и, соответственно, будет некая директива прямая, посмотрим. Но на самом деле я считаю, что это был бы очень плохой прецедент для рынка в целом», — пояснил топ-менеджер. «Потому что есть правила, есть закон, и отклонение от закона — наверное, это не совсем то, что необходимо делать», — сказал он.

Претензии Генпрокуратуры Страшнову не совсем понятны. «Не сам я себе премию выписываю. А потом, в любом случае для всех руководителей госкомпаний существует определенная методика расчета этой премии», — пояснил гендиректор. По его словам, он уже давал «достаточно исчерпывающие» пояснения надзорному ведомству в ходе проверок Минкомсвязи и ее подведомственных учреждений. Страшнов выразил надежду, что ситуация с претензиями Генпрокуратуры к нему разрешится. Он заявил, что «абсолютно открыт» и готов в любой момент приехать и дать дополнительные пояснения.

Такого неравенства в доходах нет ни в одной стране мира

Член КПРФ Владимир Поздняков прокомментировал сообщение СМИ о зарплате Гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Депутат напомнил, что летом Госдума приняла закон, касающийся предельного соотношения зарплат руководителей и сотрудников. Одобрение закона себе в заслугу поставила партия «Единая Россия».

При обсуждении этого документа единоросы отмечали, что предельное соотношение зарплат на тот момент было установлено только для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников федеральных госучреждений федеральных унитарных предприятий. Соотношение составляло от одного до восьми. Принятый законопроект распространил эту норму на руководителей и их замов, главных бухгалтеров государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, государственных внебюджетных фондов РФ, а также территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

«Единая Россия» подчеркивала, что данная мера направлена на снижение дифференциации в оплате труда. Это должно было позволить устранить ситуации, когда зарплата руководителей организации значительно превышает уровень зарплат других сотрудников, не имея на то оснований. Но на деле этот закон привел к прямо противоположным результатам.

«Просто напомню, что "Почта России" — это ФГУП — Федеральное государственное унитарное предприятие. И такой откровенный цинизм при определении окладов руководителей этого ФГУП просто возмущает!» — отметил Поздняков, его слова цитирует пресс-служба КПРФ. Он напомнил, что за первое полугодие этого года чистый убыток «Почты России» составил 2,9 млрд рублей.

Вакансии «Почты России»

Владимир Поздняков также рассказал, что в декабре 2014 года был опубликован доклад Международной организации труда (МОТ) под названием «Заработная плата и неравенство доходов». «Высокий уровень неравенства может привести к снижению социальной мобильности, эрозии социального единства и благополучия. Высокий уровень неравенства также тормозит рост экономики. Это особенно сильно проявляется в случае, когда неравенство оказывает негативное воздействие на образование и здравоохранение, на политическую и экономическую стабильность, а также на социальное единодушие, необходимые для нормального функционирования общества. Кроме того, низкие темпы роста заработной платы сдерживают потребление на бытовом уровне, что может иметь отрицательные последствия для инвестиций и всего совокупного спроса», — привел парламентарий выдержки из доклада.

Он уточнил, что для снижения неравенства в докладе предлагается сочетать политические действия, как минимум, на двух фронтах. Речь идет о перераспределении доходов путем налоговой и социальной политики, введение прогрессивного налогообложения и целевых схем снижения налогов и налоговых льгот для семей с низким уровне доходов. «При продолжении нынешней социальной политики социальный взрыв неизбежен», — предупредил депутат.

Росстат зафиксировал рост зарплат в России. Зарплат чиновников

Днем ранее Росстат опубликовал новые данные о зарплатах сотрудников администрации Кремля и федеральных государственных служащих в России по итогам девяти месяцев 2016 года. По данным ведомства, средняя зарплата госслужащих за указанный период составила 104,3 тысячи рублей. У федеральных чиновников зарплата стала на 4,2 процента выше, чем за аналогичный период 2015 года. У чиновников из администрации президента РФ зарплата сокращалась на 3,2 процента, денег они стали получать меньше — в среднем в месяц по 199,85 тысяч рублей.

Подняли зарплату в Совете Федерации и в Госдуме (179,84 тысяч рублей — на 18,6% и 141,08 тысяч рублей — на 14,4% соответственно).

Среднемесячная зарплата госслужащих в аппарате российского правительства РФ составила 190,11 тысяч рублей. (понижена на 3,5%).

В начале недели журнал Forbes опубликовал топ-25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. Самым высокооплачиваемым топ-менеджером признан председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер. Говорят, что если таким как Миллер будут платить меньше, их с «руками и ногами» оторвет Америка или Европа.

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