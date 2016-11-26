Роль регионов и городов в развитии страны
Мы продолжаем знакомить читателей с материалами IV Общероссийского гражданского форума, объединившего силы представителей гражданского общества и экспертного сообщества страны. Мы публикуем тезисы импульс-доклада известного экономгеографа, директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич.
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- Гражданский форум обсудил будущее и настоящее
Россия в 2000-х годах стала государством со сверхцентрализованной системой управления, тотальной зависимостью регионов от федерального центра, местного самоуправления – от региональных властей.
Очевидно, что дисбалансы отношений центра и регионов, регионов и муниципалитетов препятствуют развитию. Также очевидно, что быстро их не исправить, т.к. есть группы интересов, стремящиеся сохранить существующий порядок.
Можно выделить три направления реформ, по которым нужно двигаться. Они выбраны с учетом значимости для развития страны и возможностей преодолеть сложившиеся барьеры.
1. Улучшение условий для экономической конкуренции регионов
- Драйвер: снижение объемов ренты и ее перераспределения вынуждает федеральные власти перекладывать ответственность на регионы. Если нет денег, дайте свободу?
- Институциональные изменения: снятие барьеров федерального контроля иностранных инвестиций, лицензий, режима погранзон. Более широкое использование инструментов стимулирующей региональной политики, но без диктата – кому и во что инвестировать. Запрет на навязывание сверху дополнительных обязательств без дополнительного финансирования (указы), как первый шаг – перенос на более отдаленный срок выполнения зарплатных указов.
- Бюджеты: возможности налоговой децентрализации для увеличения финансовых ресурсов регионов незначительны, это нужно понимать.
- Политика: повышения качества управления двумя путями:
- контроль снизу (со стороны населения) с помощью реальных выборов губернаторов; более эффективный контроль через выборы пока возможен только в крупных городах с более модернизированым населением, периферия еще долго будет управляемой;
- смягчение тотального и неэффективного контроля сверху: федеральные власти должны задавать "правила игры" и контролировать риски, а не каждый "чих" регионов. То же самое относится и к политике региональных властей по отношению к муниципалитетам.
Результат: выигрывают относительно развитые регионы и среднеразвитые регионы с лучшим качеством управления, более развитые города.
2. Рост прозрачности межбюджетных отношений
- Возможности налоговой децентрализации ограничены из-за сильного неравенства налоговой базы и вполне рациональной концентрации рентных налогов в федеральном бюджете.
- Масштабное перераспределение бюдежтных ресурсов останется надолго, но оно должно быть прозрачным (по формуле) и менее дробным по числу трансфертов (укрупненные субсидии), чтобы регионы имели свободу маневра ресурсами.
- необходимо жесткое следование принципу - кто больше собирает налогов, у того выше душевые доходы бюджета - для снижения иждивенчества региональных властей.
Результат: игра по правилам заставляет региональные власти делать ставку на развитие региона, а не на лоббизм в федеральных структурах для получения дополнительных трансфертов.
3. Драйверы развития - крупные города с более модернизированным населением
- Политика: борьба за возврат прямых выборов мэров и восстановление их полномочий в управлении городом
- Бюджеты: снижение дотационности крупных городов путем повышения доли отчислений НДФЛ с 15 хотя бы до 30%
- Институты: проводимые реформы социальной сферы привели к сверхцентрализации управления и финансирования социальных услуг на уровне региона, победил ведомственный подход в оптимизации социальной сферы. Нужно сдвигать баланс полномочий в сторону МСУ, которое отвечает перед населением за оказание базовых социальных услуг. Это особенно важно для крупных городов, где МСУ имеет больше возможностей и ресурсов для развития.
Результат: рост конкуренции крупных городов за человеческие ресурсы и инвестиции ускоряет модернизацию институтов и населения всей страны
При реформировании отношений центра и регионов, регионов и муниципалитетов нужно понимать и просчитывать риски:
- Рост неравенства регионов: оно смягчилось в 2000-х благодаря перераспределению сырьевой ренты, в 2010-х стабилизировалось, а в ближайшие годы будет неизбежно возрастать из-за сокращения объемов перераспределения, но реформы усилят этот тренд.
- Рост неравенства городов: устойчиво и объективно усиливается по всей стране с 1990-х, но реформы приведут к еще большему отрыву крупных городов от периферий.
- Провалы управления: вполне возможны в некоторых регионах и городах, однако федеральные и региональные власти имеют инструменты контроля и предотвращения рисков.
- Рост разнообразия практик управления: будет больше и лучших, и провальных. Но это "плата за развитие" - именно разнообразие создает конкуренцию, стимулирующую развитие.
Самый тяжелый вопрос - готово ли к этим рискам население? Для преобладающих в России жителей с патерналистским сознанием государство отвечает за все!!