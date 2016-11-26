Роль регионов и городов в развитии страны

Мы продолжаем знакомить читателей с материалами IV Общероссийского гражданского форума, объединившего силы представителей гражданского общества и экспертного сообщества страны. Мы публикуем тезисы импульс-доклада известного экономгеографа, директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич.

См. также:

Россия в 2000-х годах стала государством со сверхцентрализованной системой управления, тотальной зависимостью регионов от федерального центра, местного самоуправления – от региональных властей.

Очевидно, что дисбалансы отношений центра и регионов, регионов и муниципалитетов препятствуют развитию. Также очевидно, что быстро их не исправить, т.к. есть группы интересов, стремящиеся сохранить существующий порядок.

Можно выделить три направления реформ, по которым нужно двигаться. Они выбраны с учетом значимости для развития страны и возможностей преодолеть сложившиеся барьеры.

1. Улучшение условий для экономической конкуренции регионов

Драйвер: снижение объемов ренты и ее перераспределения вынуждает федеральные власти перекладывать ответственность на регионы. Если нет денег, дайте свободу?

снижение объемов ренты и ее перераспределения вынуждает федеральные власти перекладывать ответственность на регионы. Если нет денег, дайте свободу? Институциональные изменения: снятие барьеров федерального контроля иностранных инвестиций, лицензий, режима погранзон. Более широкое использование инструментов стимулирующей региональной политики, но без диктата – кому и во что инвестировать. Запрет на навязывание сверху дополнительных обязательств без дополнительного финансирования (указы), как первый шаг – перенос на более отдаленный срок выполнения зарплатных указов.

снятие барьеров федерального контроля иностранных инвестиций, лицензий, режима погранзон. Более широкое использование инструментов стимулирующей региональной политики, но без диктата – кому и во что инвестировать. Запрет на навязывание сверху дополнительных обязательств без дополнительного финансирования (указы), как первый шаг – перенос на более отдаленный срок выполнения зарплатных указов. Бюджеты : возможности налоговой децентрализации для увеличения финансовых ресурсов регионов незначительны, это нужно понимать.

: возможности налоговой децентрализации для увеличения финансовых ресурсов регионов незначительны, это нужно понимать. Политика: повышения качества управления двумя путями:

- контроль снизу (со стороны населения) с помощью реальных выборов губернаторов; более эффективный контроль через выборы пока возможен только в крупных городах с более модернизированым населением, периферия еще долго будет управляемой;

- смягчение тотального и неэффективного контроля сверху: федеральные власти должны задавать "правила игры" и контролировать риски, а не каждый "чих" регионов. То же самое относится и к политике региональных властей по отношению к муниципалитетам.

Результат: выигрывают относительно развитые регионы и среднеразвитые регионы с лучшим качеством управления, более развитые города.

2. Рост прозрачности межбюджетных отношений

Возможности налоговой децентрализации ограничены из-за сильного неравенства налоговой базы и вполне рациональной концентрации рентных налогов в федеральном бюджете.

Масштабное перераспределение бюдежтных ресурсов останется надолго, но оно должно быть прозрачным (по формуле) и менее дробным по числу трансфертов (укрупненные субсидии), чтобы регионы имели свободу маневра ресурсами.

необходимо жесткое следование принципу - кто больше собирает налогов, у того выше душевые доходы бюджета - для снижения иждивенчества региональных властей.

Результат: игра по правилам заставляет региональные власти делать ставку на развитие региона, а не на лоббизм в федеральных структурах для получения дополнительных трансфертов.

3. Драйверы развития - крупные города с более модернизированным населением

Политика : борьба за возврат прямых выборов мэров и восстановление их полномочий в управлении городом

: борьба за возврат прямых выборов мэров и восстановление их полномочий в управлении городом Бюджеты : снижение дотационности крупных городов путем повышения доли отчислений НДФЛ с 15 хотя бы до 30%

: снижение дотационности крупных городов путем повышения доли отчислений НДФЛ с 15 хотя бы до 30% Институты: проводимые реформы социальной сферы привели к сверхцентрализации управления и финансирования социальных услуг на уровне региона, победил ведомственный подход в оптимизации социальной сферы. Нужно сдвигать баланс полномочий в сторону МСУ, которое отвечает перед населением за оказание базовых социальных услуг. Это особенно важно для крупных городов, где МСУ имеет больше возможностей и ресурсов для развития.

Результат: рост конкуренции крупных городов за человеческие ресурсы и инвестиции ускоряет модернизацию институтов и населения всей страны

При реформировании отношений центра и регионов, регионов и муниципалитетов нужно понимать и просчитывать риски:

Рост неравенства регионов: оно смягчилось в 2000-х благодаря перераспределению сырьевой ренты, в 2010-х стабилизировалось, а в ближайшие годы будет неизбежно возрастать из-за сокращения объемов перераспределения, но реформы усилят этот тренд.

оно смягчилось в 2000-х благодаря перераспределению сырьевой ренты, в 2010-х стабилизировалось, а в ближайшие годы будет неизбежно возрастать из-за сокращения объемов перераспределения, но реформы усилят этот тренд. Рост неравенства городов: устойчиво и объективно усиливается по всей стране с 1990-х, но реформы приведут к еще большему отрыву крупных городов от периферий.

устойчиво и объективно усиливается по всей стране с 1990-х, но реформы приведут к еще большему отрыву крупных городов от периферий. Провалы управления: вполне возможны в некоторых регионах и городах, однако федеральные и региональные власти имеют инструменты контроля и предотвращения рисков.

вполне возможны в некоторых регионах и городах, однако федеральные и региональные власти имеют инструменты контроля и предотвращения рисков. Рост разнообразия практик управления: будет больше и лучших, и провальных. Но это "плата за развитие" - именно разнообразие создает конкуренцию, стимулирующую развитие.

Самый тяжелый вопрос - готово ли к этим рискам население? Для преобладающих в России жителей с патерналистским сознанием государство отвечает за все!!