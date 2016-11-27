Шахматы на грани

Сегодня ночью в Москве погиб 20-летний гроссмейстер Юрий Елисеев. Он сорвался с 12-го этажа дома на Пятницкой улице, где снимал квартиру. Елисеев погиб на глазах товарищей. Впоследствии они рассказали, что шахматист увлекался паркуром.

Друг Елисеева, шахматист Шамиль Арсланов, рассказал, что его товарищ решил в очередной раз продемонстрировать друзьям, как он проделывает свой любимый трюк. Обычно на вечеринках Елисеев показывал, как он перелезает из окна кухни на балкон и обратно. Несмотря на уговоры, он решил не сдаваться и в этот раз. Фраза Елисеева: «Все смотрите, как я развлекаюсь!» стала последней. До кухонного окна квартиры он не добрался - сорвался и разбился. Друзья нашли Елисеева еще живым, но до приезда скорой помощи его не стало.

Сейчас Следственный комитет начал проверять обстоятельства трагедии. Друзья Елисеева утверждают, что он не был пьян в момент падения, так как вовсе не употреблял алкоголь и никотин.

Соседи юного гроссмейстера отзываются о нем, как о скромном и необщительном человеке, который никогда не создавал никаких проблем.

Свои соболезнования родным Елисеева выразила Российская шахматная федерация.

Вице-премьера Виталия Мутко новость о гибели шахматиста шокировала: «Могу только выразить соболезнования родным и близким. Всегда страшно, когда у молодых ребят так трагически обрывается жизнь. Он был очень талантливый, мог принести еще много пользы и спорту, и стране. Очень жаль».

Ту же реакцию трагическое сообщение вызвало и у тренера Елисеева по шахматам Михаила Кобалии. «Это шок, молодой талантливый гроссмейстер, который сейчас был на таком подъеме», — отметил он. Кобалия назвал погибшего гроссмейстера «очень самобытным»: «У Юры и в шахматах, и в жизни был свой путь, и он от него не отступал, он упорно отстаивал свою точку зрения. Он во всем пытался докопаться до самой сути. Наверное, именно такие люди двигают теорию вперед». Экстремальное увлечение подопечного тренер прокомментировал так: «Видимо, это соответствовало его стремлению идти на грани».

Ряд известных шахматистов выразили сожаления из-за гибели юного товарища. Так, российский гроссмейстер Александр Грищук назвал Елисеева очень перспективным и талантливым. А главный тренер спортивной сборной России по шахматам Сергей Яновский отметил, что Елисеев «всегда искал необычные пути во всем, необычные решения были ему очень свойственны», назвав его гибель тяжелой утратой, которая не укладывается в голове. Начинающая звезда однажды в своей карьере пересекся со сражающимся в эти дни в Нью-Йорке за мировую шахматную корону Сергеем Карякиным. 1 сентября 2013 года на 67-м Московском турнире по блицу Карякин одолел 17-летнего Елисеева на 28-м ходу.

Вот как вспоминает Елисеева колумнист «Спорт-Экспресса» Владимир Можайцев: «С гроссмейстером Сергеем Карякиным, который завтра сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном заключительную партию матча за звание чемпиона мира (с большой вероятностью, правда, последней она не станет и бой за корону продолжится в быстрых версиях шахмат), я познакомился несколько лет назад. На свадьбе его менеджера (а на тот момент — просто хорошего друга) Кирилла Зангалиса.

Карякину было тогда всего на год больше, чем ещё вчера было Елисееву. Уже тогда он был суперзвездой и являлся чемпионом мира по быстрым шахматам.

Поздравил молодых шахматист оригинальнейшим образом. В компании с ещё одним чемпионом мира и тоже (!) Сергеем Карякиным (одним из лучших пятиборцев страны), продемонстрировал фантастическую спортивную подготовку и пересёк зал ресторана... вверх ногами, на руках».