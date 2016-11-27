Мы публикуем краткие итоги опросов, проведенных Центром молодёжных исследований НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург). О них рассказывает Алина Майборода, стажер-исследователь центра.

В течение ряда лет Центр молодёжных исследований НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) выявляет отношение молодёжи российских городов к другим странам, в частности, к США. Эти данные интересны в контексте изменений во внешней и внутренней политике российских властей в последнее время.

В 2008 году исследования центра проводились в Санкт-Петербурге и Воркуте, было опрошено 1200 человек. В 2015 –2016 гг. в опросе приняло участие 3200 студентов высших и средних учебных заведений Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска и Махачкалы (в рамках проекта «Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодёжные культурные сцены российских городов»). Респондентов спрашивали, в частности, об отношении к другим странам: каким странам они симпатизируют, а какие, наоборот, недолюбливают.

Оказалось, что в 2008 году среди стран, вызывавших наибольшую антипатию, были Грузия и Афганистан. В этот период на территории Афганистана продолжались военные действия международной коалиции, кроме того о стране сообщалось как об «очаге наркопроизводства». Отношение же к Грузии определялось тем, каким образом российские СМИ представляли вооруженный конфликт в Южной Осетии.

В новом же исследовании 2015–2016 гг. Грузия и Афганистан уже очень редко упоминались молодыми людьми в качестве стран, вызывающих неприязнь. Лидерами по «антипатии» со стороны молодежи выступили США и Украина. Объясняется это тем, что транслируемые медиа властные дискурсы воспроизводятся и в молодежной среде.

Впрочем, можно утверждать, что эффект властной риторики является ограниченным и недолговечным: когда тема уходит с политической арены (как произошло с Грузией и Афганистаном), новое поколение уже не поддерживает старые транслируемые тренды, а чаще следует за новой повесткой. Итоги опроса также показали, что сохраняется тенденция к мигрантофобии – в десятке лидирующих по неприязни стран продолжают оставаться страны, граждане которых традиционно приезжают на заработки в Россию: Таджикистан, Узбекистан, Китай, а также Армения и Азербайджан.

Если антипатии респондентов ситуативны, меняются в зависимости от политической и медийной «повестки дня», то симпатии молодых людей практически не изменились. Как и 7 лет назад первые позиции по симпатиям заняли европейские страны: Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания. Это свидетельствует о том, что молодежь в исследованных городах относит себя прежде всего к европейцам, им ближе западные ценностные ориентации (например, в Петербурге 64,2%), нежели восточные (24,2%), при этом молодые люди не рассматривают Россию как враждебную Западу страну с «особым путем развития». Интересно, что в рейтинг «положительных стран» продолжают входить Беларусь и Япония.

Казань

Во всех городах, где проводилось исследование, было обнаружено неоднозначное отношение молодых людей к США. С одной стороны, Америка прочно лидирует по числу антипатий, с другой стороны входит в десятку стран, вызывающих наибольшую симпатию респондентов.

Между российскими городами существуют и различия, связанные с религиозностью и этничностью. Если ориентация на европейские страны – это глобальный тренд, проявившийся во всех четырех городах, то в Махачкале симпатию респондентов наравне с Францией, Италией и Германией вызывают такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия. В Казани, напротив, арабские страны практически не упоминались, а линейки симпатий были почти идентичны Санкт-Петербургу.

Исследование также показало определенные различия в ценностных ориентациях молодежи четырех городов. Если для респондентов из Санкт-Петербурга и Казани выбор между «Западом» и «Востоком» (Европой и Азией) однозначно склонялся в пользу Европы – 64,2% в СПб и 65% в Казани (24,2 и 21,2% соответственно выбрали Азию), то в Ульяновске и Махачкале Европа также отмечалась большинством информантов, но с минимальными значимыми отличиями:

Махачкала

Санкт-Петербург

Анализируя такие границы и сближения, можно сделать предварительные выводы о том, что молодежь транслирует определенные властные политические дискурсы в отношении «нелюбимых» стран, но они чаще ситуативны и носят временный характер. Вместе с этим сохраняется и даже усиливается ориентация на Европу и Запад – молодые россияне в целом хотят видеть себя частью западного мира.

Ульяновск

Наша справка: Центр молодежных исследований НИУ Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге был создан в 2009 году как научно-исследовательски центр, реализующий широкомасштабные международные проекты по молодежной тематике, а также принципиально новое научно-учебное пространство, предоставляюще уникальные шансы для опытных исследователей и студентов из разных университетов и разных стран для творческого сотрудничества. Главная цель – научная школа молодежных исследований, включенная в структуру мировой социальной науки. Директор центра – доктор социологических наук Елена Омельченко.