К лету 2017 года максимальную долю иностранного владения в онлайн-кинотеатрах хотят сделать ниже 20%. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев. Документ предлагает поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», но касается только кинотеатров. По словам источника «Ведомостей», предыдущая версия регулировала еще и мессенджеры, но впоследствии было решено разделить эти темы на два документа.

Разработкой законопроекта занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС), членами которого являются МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», «СТС медиа» и «Цифровое телевидение».

Авторы документа определяют онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы или за счет предоставления видеоконтента потребителю за плату. Долю иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров авторы хотят ограничить 20%, что максимально приблизит их к положению СМИ. Не допускается установления иностранными гражданами любых форм контроля над онлайн-кинотеатрами, в результате которых зарубежные собственники смогли бы прямо или косвенно владеть или управлять организатором сервиса.

Для чего потребовалось реализовывать экономически сомнительную протекционистскую меру по ограничению иностранного владение онлайн-кинотеатрами в пояснительной записке не говорится. Возможно, она направлена на облегчение воздействия на отрасль со стороны госаппарата. А, может, призвана защитить менее экономически эффективные отечественные структуры. Так или иначе, страдать, похоже, будет потребитель.

Действие этой нормы предлагается распространить на сервисы с ежемесячной аудиторией более 100 тысяч пользователей, за исключением стратегических предприятий. Площадки, размещающие пользовательский контент, ограничение иностранного участия не затронет. В случае принятия ограничительных мер до 1 марта 2017 года онлайн-кинотеатры должны будут привести структуру собственности в соответствии с законопроектом.

Реестр популярных онлайн-кинотеатров предлагается вести Роскомнадзору. В случае принятия документа после получения уведомления о включении в реестр владельцы сервиса должны будут в течение двух месяцев отчитаться о соблюдении требований этих поправок. Сервисам придется самим заранее проверять публикуемый контент на предмет соответствия российскому законодательству, а также соблюдать «право на забвение», то есть удалять по требованию пользователя недостоверный и неактуальный контент.

Участники рынка раскритиковали законопроект. Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян считает, что документ в нынешнем виде не решит никаких проблем — для этого достаточно действующего законодательства. Главный аналитик «Российской ассоциации электронных коммуникаций» Карен Казарян предложил выбросить документ в ведро.

В ассоциации «Интернет-видео», объединяющей крупнейшие видеосервисы рунета, считают идею ограничения иностранного владения способом давления на независимые видеосервисы, чтобы заставить их продаться крупным холдингам на невыгодных условиях.

«Судя по тексту внесенного документа, критика и мнение отраслевых организаций, направленные в адрес МКС, учтены не были. Мы готовы и намерены обсудить законопроект уже в стенах Государственной Думы и в понедельник утром направим соответствующее предложение председателю нижней палаты и главам профильных комитетов. Законопроект является резонансным и обладает высокой степенью регулирующего воздействия, так что, по нашему убеждению, он также должен пройти всестороннее обсуждение в правительстве России», - заявил директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По словам гендиректора Megogo Виктора Чеканова, независимые видеосервисы намерены писать в профильные комитеты Госдумы и в правительство обращения с просьбой пересмотреть положения законопроекта. «Мы готовы доказывать снова и снова, что этот проект вреден для рынка. Зачем ограничивать иностранцев в видеосервисах? Мы не СМИ, мы не информируем население, мы его только развлекаем». Какой вред национальным интересам страны мы можем нанести, я просто не понимаю», — возмущается Чеканов.

Под действие законопроекта попадают и некоторые интернет-компании, например «Яндекс.Видео» и «Афиша. Mail.ru», поскольку они транслируют видео прямо в поисковой выдаче, отмечают «Ведомости». Обе эти компании имеют иностранных акционеров, а их акции торгуются на иностранных биржах.