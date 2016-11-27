Пражский историк медицины предположил, что королева Чехии Беатриса де Бурбон в XIV веке выжила после кесарева сечения, за сотни лет до того, как европейские врачи научились спасать жизнь женщины при такой операции.

До сих пор порой можно встретить утверждения, что кесарево сечение названо так в честь Юлия Цезаря, который якобы родился таким способом. Однако мать Цезаря, Аврелия Котта, прожила после рождения сына почти полвека, о событиях ее жизни сохранилось немало упоминаний, а после операции кесарева сечения в античную эпоху женщины не выживали. Оно, собственно, и производилось с целью попытаться спасти ребенка в случае смерти беременной женщины. У римлян существовал даже закон, известный с V века до н. э., запрещавший хоронить беременную женщину, не вскрыв ее чрево, чтобы извлечь от туда, возможно, еще живого ребенка.

Связь кесарева сечения с Юлием Цезарем основана на недоразумении. В «Естественной истории» Плиния Старшего рассказывается об обстоятельствах появления на свет Сципиона Африканского: «…как был рожден Сципион Африканский Старший и первым среди Цезарей был назван из-за рассеченной утробы матери, по этой же причине они назывались и Цезонами. Подобным образом родился и Манилий, который начал войну с Карфагеном» (VII, 9, перевод А. Н. Маркина). То есть не кесарево сечение было названо в честь Гая Юлия Цезаря, а когномен Цезарь возник из-за того, что ранее один из представителей рода был рожден этим способом. Имя Caesar, вероятно, имеет тот же корень, что и глагол caedo, caedere ‘резать’. В некоторых формах этот корень приобретал вид caes-: причастие прошедшего времени caesus ‘разрезанный’, причастие будущего времени caesurus ‘тот, кто будет разрезан’. Когномен Цезарь носили, в частности, и отец, и дед знаменитого римского политика и полководца. У него был дядя, звавшийся Секст Юлий Цезарь, и троюродный дед – Луций Юлий Цезарь. Абсурдно считать, что все они родились при помощи кесарева сечения.

Историю имени Цезарь еще помнили авторы «Жизнеописаний Августов» (Historia Augusta, IV век): «…самые ученые и образованные люди считают, что тот первый, кто был так наречен, получил это имя от названия слона (который на языке мавров называется цезай), убитого им в битве; [или] потому, что родился от мертвой матери и был вырезан из ее чрева» (перевод С. П. Кондратьева под редакцией А. И. Доватура). Но к X веку об этом забывают и связывают появление термина «кесарево сечение» персонально с Юлием Цезарем.

Рождение Юлия Цезаря на книжной миниатюре 1470-х годов

В Средние Века периодические встречаются упоминания о случаях кесарева сечения, но до рубежа XVI – XVII веков целью врачей, как и в античности, всегда было только спасение ребенка. Например, так появился на свет каталонский святой Раймунд Ноннат, прозвище которого означает «нерожденный» (лат. non natus). Даже, когда научились спасать жизнь матери, смертность женщин при кесаревом сечении превышала 80 %. Ситуация исправилась лишь в последней трети XIX века с появлением более совершенных методов хирургии, изобретением наркоза и развитием антисептики.

Куда реже в исторических источниках встречаются сведения о случаях, когда после кесарева сечения мать выживала. Некоторые из них явно мифические. Например, в «Исторических записках» Сыма Цяня говорится, что Лу Чжун, потомок легендарного Желтого императора в шестом колене, имел шестерых сыновей, «при рождении которых каждый раз приходилось резать тело матери» (V, 40, перевод Р. В. Вяткина). В трактате «Ши бэнь» («Основы генеалогических древ») даются совсем уж фантастические подробности этих родов (когда вскрыли левый бок жены Лу Чжуна, появилась первая тройня, а из правого бока – вторая тройня). Комментаторы отмечают, что в эту историю не верили уже конфуцианские схоласты. Самый младший сын Лу Чжуна – Цзилянь – стал основателем династии Ми, правившей в царстве Чу.

Еще один мифический случай описан в поэме Фирдоуси «Шахнеме», когда автор рассказывает о рождении богатыря Рустама. Чудесная птица Симург дает отцу Рустама Залю такие наставления:

От пери среброгрудой, луноликой

На свет родится богатырь великий.

Он барса криком приведет в испуг,–

И шкура в клочья разлетится вдруг,

И, прячась от воителя в чащобе,

Грызть когти будет барс в бессильной злобе.

Пред ним склонится лев, целуя прах,

Отпрянет вихрь, пред ним почуяв страх.

Скорее приведи ты ясновидца,

С кинжалом должен он сюда явиться.

Сперва луну вином ты опьяни,

Из сердца страх и горе прогони.

Он чрево рассечет, исполнен знанья,–

Не причинит жене твоей страданья.

Разрежет, окровавит он живот,

Из логова он львенка извлечет.

Затем зашьет он чрево луноликой,–

Избавишься от горести великой.

Смешаешь мускус, молоко, траву,

Которую тебе я назову,

Смесь растолчешь, просушишь утром рано,

Приложишь, – заживет мгновенно рана.

Затем потри ее моим пером,–

Познаешь благо под моим крылом. (перевод В. В. Державина, С. И. Липкина)

Заль выполнил все эти инструкции, роды прошли благополучно и для младенца, и для матери. А кесарево сечение персы до сих пор называют رستمينه (rostamineh), от имени Рустама.

Рождение Рустама

Упоминания о случаях вырезания ребенка из чрева матери, закончившихся для нее благополучно, встречаются у путешественников, описывавших жизнь народов Америки и Африки. В труде антрополога и врача-гинеколога Германа Генриха Плосса «Женщина в естествознании и этнографии» упоминается о таком случае у индейского народа чиппева. Врач и путешественник Роберт Уильм Фелкин (1853 – 1926) описывает случай кесарева сечения у феодальном государстве Буньоро на территории нынешней Уганды. Беременную женщину при этом приводили в бессознательное состояние при помощи алкоголя и отвара особых трав. О существовании подобной практики в народной медицине Уганды сообщают и другие авторы.

Кесарево сечение в Уганде в 1884 году. Рисунок Роберта Фелкина.

В иудейских источниках сохранились неоднократные упоминания об операции кесарева сечения (под названием yotse dofan), причем операция делалась с целью спасти не только ребенка, но и мать. Этот вопрос подробно разбирает Джереми Босс в статье, опубликованной в 1961 году в журнале Medical History. Он приходит к выводу, что сохранять жизнь женщине еврейские врачи умели со II века н. э., но в Раннем Средневековье этот навык был утрачен.

В 1581 году парижский врач Франсуа Руссе (Francois Rousset) написал труд «L’hysterotomotokie ou enfantement césarien», где рассказал, как в 1500 году швейцарец Яков Нуфер из Тургау, зарабатывающий на жизнь кастрацией свиней, обратился к городскому совету с просьбой разрешить ему самостоятельно провести операцию своей жене, у которой вот уже который день продолжались схватки, а ни один местный врач не в состоянии помочь. При содействии повитухи и хирурга, обычно занимавшегося рассечением камней в мочевом пузыре, Нуфер разрезал жене живот и достал оттуда живого ребенка. Сообщалось, что женщина выжила и родила потом еще четверых. Но далеко не все историки готовы признать этот случай реальным.

И вот теперь трое исследователей из Карлова университета в Праге во главе с Антонином Паризеком (Antonin Pařízek) выдвинули предположение, что королева Чехии Беатриса де Бурбон в 1337 году, когда она произвела на свет сына Венцеслава, тоже благополучно пережила кесарево сечение. Статью с рассказом об этом ученые опубликовали в журнале Česká Gynekologie.

Беатриса де Бурбон (1320 – 1383)

В 14 лет Беатриса стала второй женой овдовевшего короля Чехии Яна Люксембургского (1296–1346). После свадьбы король провел всего два месяца в столице со своей молодой женой, а затем отправился на войну с литовским князем Гедимином. Когда Ян возвращался из похода, у него началась болезнь глаз, которая привела к полной слепоте.

25 февраля 1337 года у Беатрисы де Бурбон родился сын Венцеслав. Обстоятельства его рождения описываются в двух письмах, принадлежащих самой королеве. Это не личные письма, а официальные послания, сообщающие о рождении наследника престола. Одно адресовано представителю чешского города Колин, другое не имеет конкретного адресата, возможно, оно зачитывалось во многих городах королевства. В обоих текстах обращает на себя внимание странная фраза о том, что сын был рожден salva incolumitate nostri corporis «без повреждения нашего тела». Подобного не встречается в аналогичных описаниях других королевских родов в XIV веке. Там вообще крайне мало уделяется внимания состоянию матери, и говорится только о ребенке. Исследователи полагают, что Беатриса сообщает это, чтобы пресечь слухи о серьезном хирургическом вмешательстве во время родов.

Прямые упоминания о кесаревом сечении сделанном Беатрисе тоже есть, но в более поздних источниках. Об этом сообщает неизвестный автор рифмованной хроники на средненидерландском языке Brabantsche Yeesten (XIV – XV века). Там говорится, что «мальчик был взят из тела матери» и что ее рана зажила. Автор при этом вспоминает и о Юлии Цезаре. В 1549 году Ричард де Вассебург (Richard de Wassebourg), архидиакон собора в Вердене сообщает в книге Antiquitez de la Gaule Belgique, что при рождении Венцеслава его мать «была вскрыта без смерти».

Чешский историк XVI века Томаш Ян Пешина из Чехорода (Tomáš Pešina z Čechorodu) писал в сочинении Mars Moravicus: «У Яна был сын по имени Вацлав, рожденный от королевы Беатрисы Бурбон, или, вернее, взятый из материнской утробы, не ставя под угрозу мать, редкий удачный пример выздоровления».

Во времена Ян Люксембургского и Беатрисы де Бурбон Прага была крупным центром образования, и местные врачи, несомненно имели опыты извлечения ребенка из чрева умерших женщин. Авторы предполагают, что и в случае родов королевы кесарево сечение было начато, поскольку окружающие полагали, что она умерла. Например, потеря сознания могла возникнуть как осложнение при эклампсии – опасного повышения давления у женщины, которое иногда наступает в конце беременности и при родах. В таком случае у больной возникают судороги, сначала мелкие, потом сильные, охватывающие все мышцы. Нарушается дыхание, наступает потеря сознания, расширяются зрачки, а кожные покровы синеют. Припадок длится около двух минут. Без врачебной помощи женщина и ребенок часто гибнут.

При таком приступе врачи могли счесть, что пора спасать ребенка, и сделали надрез на животе Беатрисы. Боль, как полагают авторы статьи, могла привести ее в чувство. Остается непонятным, как королева выжила после всего этого, ведь зашивать стенку матки тогда не умели, да и операция была проведена в нестерильных условиях. Но, как напоминают Паризек и его коллеги, случаи выживания женщин при кесаревом сечении в XVII – начале XIX века происходили при весьма похожих условиях. Операция делалась на дому, стерильности не было, зашивать умели плохо. Большинство женщин умирали, но некоторым везло. Повезти могло и Беатрисе де Бурбон.

В 1346 году Ян Люксембургский погиб в битве при Креси, а год спустя Беатриса вторично вышла замуж, за Эда II, сеньора де Грансей. Детей во втором браке у нее не было, и это исследователи считают дополнительным доводом в пользу перенесенного Беатрисой кесарева сечения.