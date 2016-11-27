Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который, как утверждается, призван повысить безопасность в сфере детского отдыха и туризма. Проект был разработан при участии представителей региональных властей, министерств, ведомств и общественных организаций.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья» конкретизирует полномочия властей в этой области. Документ предусматривает введение единых требований ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха в России, включая унификацию параметров туристических маршрутов для детей.

Комплексное обеспечение безопасности жизни и здоровья детей будет включать квалификационные требования к персоналу, к состоянию материально-технической базы, а также создание федерального реестра детских учреждений.

«Наша совместная работа должна продолжиться повышением персональной ответственности за организацию детского отдыха, что, безусловно, повлияет на обеспечение нужного качества отдыха и уровень безопасности детей», — сказал сенатор Александр Варфоломеев в ходе заседания Совета Федерации на этой неделе.

Власти занялись реорганизацией детского отдыха после трагедии на карельском Сямозере, которая произошла 18 июня. Дети из лагеря «Парк-отель "Сямозеро"» отправились вместе с полупринудительно набранными инструкторами в поход на озеро, но во время шторма два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, один рафт прибило к острову. Оба каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей. Инструкторов обвинили в том, что они отправили детей в водное путешествие, зная о штормовом предупреждении.

Как отмечает «Коммерсантъ», после этой истории вдруг выяснилось, что в стране отсутствую единые требования к детскому отдыху. Если организации, работающие в системе Минобрнауки, действуют в соответствии со сводом внутренних нормативных актов, то частный бизнес и некоммерческие организации руководствуется только законом о туристической деятельности и санитарными правилами и нормами.

Никакой общественной дискуссии о том, нужны ли вообще эти единые требования или они не дадут работать добровольческим проектам, не происходило. Гайки решено было на всякий случай закрутить.

После поручения Владимира Путина над разработкой законопроекта, который регламентировал бы организацию детского отдыха, начали работать Министерство образования, Министерство культуры и Совет федерации. Сенаторы оказались быстрее всех, и в ноябре Общественная палата провела нулевое чтение законопроекта. Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что документ вносит изменения сразу в шесть федеральных законов, касающихся детского оздоровительного отдыха.

Термин «организация отдыха детей и их оздоровления» объединяет как стационарные загородные лагеря, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, так и лагеря образовательных организаций: походные, краеведческие и т.д. Таким образом, правила для разных типов лагерей будут одинаковыми, что само по себе неочевидное решение. Для всех работников лагеря, в том числе вожатых и воспитателей, будут действовать единые квалификационные требования. Опять-таки, не очевидно, почему это должно быть так.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил наделить контрольно-надзорные органы правом внеплановых проверок мест детского отдыха, в особенности частных детских лагерей. По его словам, за полтора года потерпевшими от преступлений в сфере организации детского отдыха признано 658 несовершеннолетних, из них 56 детей погибли, 38 детям причинен тяжкий вред здоровье, 28 — средней тяжести и 227 — легкий вред здоровью.

Главный редактор туристской газеты «Вольный ветер», член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Сергей Минделевич отмечает, что в законопроекте отсутствует главный пункт, который гарантировал бы оздоровительный отдых каждому ребенку.

«У нас в России почти 17,5 млн детей школьного возраста, и, по официальным данным Росстата, только 4,6 млн из них отдохнули минувшим летом (27%). При этом к отдохнувшим у нас относят и 15% детей, которые находились в лагерях дневного пребывания, где никакого оздоровления не происходит, а есть только присмотр. И только 12% российских детей минувшим летом побывали на организованном загородном отдыхе, из них 1% — в палаточных лагерях. И как эту проблему решает законопроект? Никак. 73% российских детей вообще не отдыхали организованно минувшим летом, для них эта услуга оказалась недоступна. Здоровье детей катастрофически падает с каждым годом, в том числе из-за того, что дети не имеют летнего отдыха. Но все усилия наших чиновников направлены сейчас на то, чтобы чрезмерными требованиями вообще лишить детей отдыха, выпихнуть их в неорганизованный отдых или за границу», — объяснил Минделевич.

По мнению эксперта, любое ужесточение требований к лагерям может привести к сокращению их количества и росту трагических случаев. Летом 2015 года на неорганизованном отдыхе погибло 1674 ребенка.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко настаивает на необходимости как можно скорейшего вступления в силу законопроекта: «Главное сейчас — не затягивать с принятием закона. Необходимо, чтобы организация летнего отдыха детей в 2017 году строилась в полном соответствии с ним». До того момента законопроект собираются скорректировать в соответствии с предложениями общественников, инициативы, разрабатываемые министерствами войдут в подзаконные акты.