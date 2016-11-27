В России менее 50% граждан обеспечивают себя средствами к существованию самостоятельно: почти четверть россиян в 2015 году могли быть иждивенцами и еще почти треть — пенсионерами, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на доклад о микроперепеси населения Росстата. Трудовую деятельность в качестве источника средств к существованию назвала почти половина респондентов, 11% заявили, что их обеспечивает личное подсобное хозяйство.

Из 2,14 млн опрошенных только 973 тысячам россиян основной доход приносила трудовая деятельность. Личным хозяйством живут 27 тысяч человек. Пенсией, пособиями или материальной помощью от других лиц пользуются 1,12 млн россиян, а для 859 тысяч это основной источник дохода.

Получается, что сегодня на 10 работающих граждан приходится более 11 иждивенцев, хотя пять лет назад число иждивенцев, пенсионеров и получателей пособий лишь незначительно превышало число граждан, зарабатывающих самостоятельно.

Директор Института соцполитики Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Смирнов заявил изданию, что для имеющегося числа иждивенцев просто не хватает «кормильцев» о чем свидетельствует нехватка денег в пенсионной системе. По его словам, желательно, чтобы на одного незанятого приходилось 1,7-2 работника или больше.

«Бесконечные попытки реформировать пенсионную систему как раз являются прямым признание того факта, что при существующих соотношениях ситуация крайне неблагополучная», — сказал Смирнов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова сообщило об обсуждении возможности постепенного повышения пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Согласно презентации для мужчин возраст должен повышаться по три месяца в год до достижения 65 лет и по шесть — для женщин до достижения 60 лет. Авторы инициативы ожидают, что благодаря этому к 2030 году трансферт из федерального бюджета в фонд будет снижен на 638 миллиардов рублей, то есть с 2,5% ВВП до 1,4%.

Позднее пресс-секретарь фонда Марита Нагога опровергла эту информацию, заявив, что такой вопрос не рассматривается, никаких поручений от правительства провести расчеты динамики расходов на выплату пенсий в условиях повышения пенсионного возраста ПФР не получал.

Экспертное сообщество давно обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста. В СМИ эта тема активизировалась после того, как в начале прошлого года Владимир Путин допустил вероятность подобного решения. Экономический блок правительства неоднократно выступал с таким предложением, предупреждая, что бюджет может не справиться с тенденцией к росту средней продолжительности жизни. Рост налоговой нагрузки в связи с глобальным старением людей станет слишком тяжелым бременем для трудящихся, считают экономисты.

Критики этой реформы напоминают, что в России, по сравнению с западными странами, все еще низкая продолжительность жизни и некоторые мужчины просто не доживают до пенсии. Критики считают, что этот вопрос должен быть вынесен на широкое общественное обсуждение, вплоть до проведения референдума.

Так, доктор экономических наук Сергей Смирнов полагает, что этой проблемой можно заниматься только тогда, когда российская экономика выйдет на траекторию роста: «Это имело смысл делать, скажем, в годы нефтяного бума, когда действительно был на рынке диктат работника, когда росли бурным темпом заработные платы. Когда экономика находится, цитирую Алексея Валентиновича, "на дне" или нащупывает его, вы знаете, с социальной точки зрения очень не вовремя, и это действительно некая нехорошая вещь по отношению к работникам».