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28 ноября 2016, 11:49
аутизм психиатрия психические заболевания публичные лекции

Накануне лекции 01.12 Олег Хайретдинов о душевных заболеваниях

Олег Хайретдинов
Олег Хайретдинов
Из архивов лектора
В четверг, 1 декабря 2016 года, в Тургеневской библиотеке с лекцией на тему «Психические расстройства у взрослых и детей» выступит врач-психиатр, детский и семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Олег Хайретдинов

Речь в лекции пойдет в том числе о том, есть ли эпидемия детского аутизма и бывает ли синдром гиперактивности у взрослых.

Перед выступлением в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» Олег Замильевич рассказал о том, что привело его в психиатрию, зачем ставится диагноз и кто должен формировать толерантные отношения с людьми с особенностями.

Как Вы пришли в психиатрию?
 
Как и многие, благодаря учителям, ярко и увлеченно говорившим о своей профессии, а также художественной литературе – М. Булгаков, А. Грин, Ф. Достоевский, Н. Лесков, Г. Ибсен... И тогда – когда делал выбор, и сейчас считаю психиатрию самой интересной медицинской специальностью.
 
Стоит ли включить в курс Школы молодых родителей лекцию о психическом здоровье и отклонениях? Нужно ли сделать об этом уроки в старших классах школы или в какой-то другой форме просвещать людей? 
 
Безусловно, важно знать о проявлениях психических расстройств, возможностях их коррекции, иметь представление о том, где и как может быть оказана помощь. 
 
Во все времена вокруг психических расстройств было много мифов, страхов, мистификации. Но даже сегодня в век практически неограниченного доступа к информации остается актуальной корректная информация, лучше из первых рук – от людей, страдающих психическими расстройствами, и людей, оказывающих им помощь.
 
Существуют ли нормальные люди, или всем при желании можно поставить диагноз?
 
На эту тему есть много шуток и анекдотов. Действительно, распространенность психических расстройств велика. На протяжении жизни у большинства людей могут возникать расстройства психики разной продолжительности и глубины, соответственно, в эти моменты возникают основания и для постановки диагноза. Стоит отметить, что диагноз – не ярлык, свидетельствующий о принадлежности к какой-то другой категории людей, а рабочий инструмент для определения вида и объема помощи. И диагноз, и варианты помощи с течением времени могут меняться.
 
Толерантность к иным не может существовать без просвещения. Насколько, на Ваш взгляд, россияне просвещены в области психических отклонений? Кто должен вести работу по этому просвещению? Ведется ли она вообще?
 
В плане просвещения и формирования толерантных, гуманных и продуктивных отношений с людьми с различными особенностями и потребностями ситуация в последние годы меняется к лучшему. Но у нас большой простор для развития. Такая активность может и должна исходить от разных людей – учителей, представителей СМИ, специалистов в сфере психического здоровья..., от каждого образованного и культурного человека. Инициатором и координатором такого рода политики должно быть государство.
 
Как Вы видите специфику книг для людей с особыми ментальными потребностями – их задачи, функции, форматы?
 
Мне представляется, что здесь нет особенной специфики – для всех нужны мудрые, добрые, качественные книги. В том числе, описывающие переживания и сложности пациентов с душевными заболеваниями, их родственников и опыт их преодоления. 

Какие книги/ресурсы Вы бы порекомендовали родителям с аутичными детьми? 

К счастью, таких книг и прочих ресурсов, в сравнении с тем, что было 10-20 лет назад, достаточно много. Может быть, стоит начать с информации о книгах, статьях, сообществах родителей и многом другом, размещенной на сайте Фонда "Выход".

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