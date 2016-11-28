«Черная пятница», ежегодный бум распродаж на всевозможные товары и даже на некоторые услуги, в этом году пришлась на 25 ноября. В США это первая пятница после Дня благодарения, с которой традиционно начинается рождественский сезон распродаж. Это делается для того, чтобы заманить клиентов за покупками к праздникам. Однако в России подарками к Новому году многие озадачиваются в самом конце декабря, и полки торговых центров сметаются на ура где-то с 28 декабря вплоть до закрытия магазинов вечером 31 декабря. Мало кто занимается этим в конце ноября, поэтому «черная пятница» в России — это просто скидки, маркетинговый маневр, рассчитанный на то, чтобы активизировать экономическую активность граждан, чьи доходы никак не перестанут падать.

В этом году был установлен новый рекорд по объему покупок в «черную пятницу» в онлайн-сегменте. Всего американцы совершили покупок на 3,34 миллиарда долларов, впервые была преодолена отметка в 3 миллиарда. Примечательно, что в этот день объем покупок с мобильных устройств составил 1,2 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем было год назад. В истории ритейла впервые через мобильные устройства было куплено товаров больше чем на миллиард долларов. Об этом говорится в отчете Adobe, подготовленном на основании данных о 22,6 миллиарда посещений сайтов ритейлеров.

Американцы в основном скупали конструкторы Lego Creator Sets и электроскутеры, а среди товаров в сегменте электроники лидерами по продажам стали планшеты iPad, телевизоры Samsung и LG, ноутбуки MacBook Air и игровые консоли Xbox.

Однако не все в этот день поддались магии «черной пятницы» и безумству скидок. В частности, в этом году в ней снова не участвовала сеть REI, которая продает спортивную одежду и специализированное снаряжение для активного отдыха, магазины сети не работали в «черную пятницу». Как сообщает Marketing Week, все сотрудники получили в этот день выходной, а своим клиентам REI посоветовала уделить больше времени семье. Британская сеть супермаркетов с дорогой выпечкой Pieminister провела акцию Black Pieday («Черный день пирога») совместно с фондом помощи бездомным. Они продали посетителям магазинов излишки продуктов со склада в обмен на пожертвования. Таким образом организаторы Black Pieday хотели изменить действующие стереотипы и вместо покупки ненужных вещей помочь людям сделать что-то хорошее. Правда, не все получилось так, как планировалось: за первый час акции все пироги были проданы, и выручено было 2 тысячи фунтов стерлингов, хотя планировалось, что удастся получить почти в 10 раз больше.

Справедливости ради напомним, что есть и те, кто празднует не «черную пятницу», а Buy Nothing Day («день без покупки»), это своеобразный день протеста против культуры потребительства. В этот день предлагается, наоборот, отказаться от покупок и провести побольше времени с семьей.

Протесты в "черную пятницу". Чикаго, 27 ноября 2015 Edward Blake

В последние годы «черная пятница» в немного ином формате, но все же появилась в России. Привлекательной для многих была возможность купить что-то на распродаже два года назад, когда курс рубля стремительно падал, и скидки, предлагаемые ритейлерами в «черную пятницу», воспринимались как последняя возможность купить что-то по еще не отросшим, докризисным ценам. На этом тогда строилось немало рекламных компаний.

В прошлом году экономическая ситуация в России так же оставляла желать лучшего: реальные располагаемые доходы населения снижались. Поэтому ритейлерам, которые принимали активное участие в «черной пятнице», пришлось постараться, чтобы привлечь клиентов.

В этом году «черная пятница» в России длилась дольше, чем в Штатах: она началась еще в четверг, а закончилась только в воскресенье. К тому же, в России есть сразу две своих пятницы: та, которую еще с 2013 года организовывает ООО «Блэк Фрайдэй» на сайте blackfridaysale.ru, а также та, которую организовывает Ассоциация компаний интернет-торговли, — это нескромно названная «Настоящая черная пятница» на сайте realblackfriday.ru. Кстати, именно последняя обзавелась поддержкой Министерства промышленности и торговли. В общей сложности, приобрести товары и услуги со скидкой предложили 500 магазинов. Правда, рассчитывать на огромную выгоду не пришлось. Еще в прошлом году организаторы начали бороться с мошенничеством: чтобы перед грандиозными скидками цены не завышали искусственно, а потом опускали в «черную пятницу», ритейлерам было запрещено менять цены еще за несколько недель до акции. Однако и это не стало гарантией защиты от нечестных ритейлеров. Пользователи социальных сетей неоднократно возмущались фальшивыми скидками, переклеенными ценниками, отсутствием заявленных товаров и нестабильностью серверов. Все чаще слышатся призывы переименовать «черную пятницу» в России в День Дурака и перенести на 1 апреля.

Кроме того, в США в эту «черную пятницу» снова не обошлось без трагедии. Двое человек погибли и еще четверо пострадали в результате нескольких случаев стрельбы в разных штатах США, сообщает New York Daily News. В Нью-Джерси неизвестный стрелок открыл огонь около универмага по двум местным жителям, один из которых погиб на месте, а другой был госпитализирован. В штате Невада два посетителя супермаркета Walmart не поделили парковочное место, и один из них застрелил другого, после чего скрылся. Также случаи стрельбы по людям вблизи торговых центров и магазинов были зафиксированы в штате Теннесси, но там обошлось без жертв.