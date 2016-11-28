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28 ноября 2016, 09:50
Рамзан Кадыров телевидение Чечня

Видео дня. Как Галустян Кадырова спародировал

Михаил Галустян спародировал Рамзана Кадырова
Михаил Галустян спародировал Рамзана Кадырова

Актер Михаил Галустян на юбилее КВН 27 ноября спародировал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Он вышел на сцену в дутом жилете и вразвалку приблизился к ведущему телепередачи Александру Маслякову. Галустян-Кадыров поинтересовался, почему его сын сидит в зале. «Не совсем правильно, когда младший сидит, а старший стоит», — отметил он.

В момент выступления в зале находился Владимир Путин. Судя по всему, ему пародия Галустяна понравилась.

А вот пользователи соцсетей уже вовсю шутят о том, что актер пошел на риск, и теперь ему стоит опасаться за свое здоровье, а еще лучше - извиниться перед Кадыровым.

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