Видео дня. Как Галустян Кадырова спародировал
Актер Михаил Галустян на юбилее КВН 27 ноября спародировал главу Чечни Рамзана Кадырова.
Он вышел на сцену в дутом жилете и вразвалку приблизился к ведущему телепередачи Александру Маслякову. Галустян-Кадыров поинтересовался, почему его сын сидит в зале. «Не совсем правильно, когда младший сидит, а старший стоит», — отметил он.
В момент выступления в зале находился Владимир Путин. Судя по всему, ему пародия Галустяна понравилась.
"Я сразу говорил, что победит Трамп": Путин и "Кадыров" на юбилее КВН pic.twitter.com/y0NNO9U1Uv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2016 г.
А вот пользователи соцсетей уже вовсю шутят о том, что актер пошел на риск, и теперь ему стоит опасаться за свое здоровье, а еще лучше - извиниться перед Кадыровым.
Молния!!!— УблюдскийРяд (@Twiter_xuiter) 27 ноября 2016 г.
Михаил Галустян пропал без вести
Сотрудники скорой в ленте есть?Галустян не поступал в травматологию?— Кончита Дальвадорес (@ConchitaDalvado) 27 ноября 2016 г.