Видео дня. Как Галустян Кадырова спародировал

Актер Михаил Галустян на юбилее КВН 27 ноября спародировал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Он вышел на сцену в дутом жилете и вразвалку приблизился к ведущему телепередачи Александру Маслякову. Галустян-Кадыров поинтересовался, почему его сын сидит в зале. «Не совсем правильно, когда младший сидит, а старший стоит», — отметил он.

В момент выступления в зале находился Владимир Путин. Судя по всему, ему пародия Галустяна понравилась.

"Я сразу говорил, что победит Трамп": Путин и "Кадыров" на юбилее КВН pic.twitter.com/y0NNO9U1Uv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2016 г.

А вот пользователи соцсетей уже вовсю шутят о том, что актер пошел на риск, и теперь ему стоит опасаться за свое здоровье, а еще лучше - извиниться перед Кадыровым.

Молния!!!

Михаил Галустян пропал без вести — УблюдскийРяд (@Twiter_xuiter) 27 ноября 2016 г.