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28 ноября 2016, 19:48
ЖКХ Минздрав Роспотребнадзор
Василий Власов, Дмитрий Гордеев

Некоторые не любят погорячее

Кот пробует лапой температуру воды.
Кот пробует лапой температуру воды.
Pixabay

Роспотребнадзор предложил снизить на 10 градусов температуру поставляемой в жилые дома горячей воды. Предложение вызвало бурную реакцию у населения и достаточно резкое осуждение со стороны экспертов в области здравоохранения.

Более того, его крайне негативно встретили в Федеральной антимонопольной службе. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство считает невозможным и опасным в сегодняшней ситуации снижение температуры горячей воды для населения с 60 до 50 градусов и что в правительстве это предложение сейчас не обсуждается.

Однако эта идея, впервые прозвучавшая в первой декаде ноября 2016 года, стала вновь обсуждаться в СМИ, блогах и социальных сетях после того, так как 27 ноября информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора, сообщило, что Минздрав в октябре предоставил заключение, допускающее снижение температуры до 50°.

Тем не менее, можно надеяться, что Роспотребнадзор, откажется от этой идеи, полагает Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины. В беседе с «Полит.ру» он объяснил, почему рассчитывает на это и в чем состоит опасность подобного снижения температуры воды, подающейся в жилые дома.

«Инициатива Роспротребнадзора выглядит удивительной, поскольку Роспотребнадзор всегда стоял на твердых – может быть, не очень научных, но считавшихся установленными – позициях. В частности, такой была его позиция в отношении температуры поставляемой горячей воды. Совершенно очевидно, что единственный интерес к снижению температуры воды заключается в том, что это снижает расходы на ее нагрев и требования к состоянию сети. Менее горячая вода меньше теряет тепло при прохождении по сетям, находящимся в плохом состоянии.

Но самая главная проблема тут, конечно, медицинская. Дело в том, что в воде содержатся микроорганизмы, которые при температуре около 80 градусов Цельсия почти совсем не разводятся, при 60 градусах разводятся мало, а при температуре ниже 60 градусов как раз начинают разводиться очень хорошо. И я почему-то думаю, что если  в Роспротребнадзоре еще остался какой-то разум, то решения о снижении температуры воды принято не будет.

Инфекция, которую вызывают эти микробы, разводящиеся в воде и вызывающие массовые заболевания, называется легионеллез, «болезнь легионеров». Это относительно новая болезнь; она была описана всего каких-то сорок лет назад. Возникает она периодически во всех странах, в том числе и в России, там, где горячая вода застаивается и становится не очень горячей», – сказал Василий Власов.

 
Грязевое озеро со стоячей водой. / pixabay.com

Легионеллез, или «болезнь легионеров», также известен под названием «питтсбургская пневмония». Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности. Возбудителем его являются микроорганизмы, относящиеся к роду Legionella (Легионелла). Оптимальная для размножения легионелл температура внешней среды находится именно в промежутке от 40 до 60 градусов Цельсия.

По последним сообщения СМИ, Минздрав опроверг информацию о том, что якобы одобрил  инициативу снизить температуру горячей воды в водопроводах жилых домов с 60 до 50 градусов Цельсия. «Никакой поддержки или одобрения снижения температуры горячей воды со стороны министерства не высказывалось и не высказывается», – привело информационное агентство «Интерфакс» слова официального представителя ведомства Олега Салагая.

Однако пользователи соцсетей не только продолжают обсуждать перспективы такого снижения, но и жалуются, что вода уже сейчас, до официального утверждения новой санитарной нормы (если таковая вообще будет принята) стала холоднее. Они обеспокоены как финансовой, так и медицинской стороной вопроса.

«Так кто же разрешил снижение температуры воды в домах? У нас горячая вода совсем не такая горячая, как раньше. А у вас?», – интересуется пользователь Ольга Кондратюк из Москвы, продюсер Первого канала. «У нас холодную можно и не включать(( вот такая "горячая"… ждем показания счетчика. Уже горячей больше, чем холодной тратится(( хотя это бред(», – отвечает пользователь Елена Салдина из Москвы. «Неиссякаемы способы отъема денег у россиян!))», – замечает на этом Ольга Кондратюк.

«Воды меньше, а денег больше! опять обули потребителя!», – выражает возмущение и пользователь Владимир Федосеев (Vladimir Fedoseev) из Москвы. «А население России против снижения температуры, потому что и так приходится долго ждать, пока стечет еле теплая вода из крана горячей воды», – недовольна пользователь Людмила Балашова из Краснодара.

«А эти "умники" могут не заниматься самодеятельностью? – саркастически комментирует инициативу Роспотребнадзора и якобы полученное согласие Миндрава пользователь Александра Никитина (Alessandra Nikitina) из Москвы. – Хотя бы людей надо спрашивать по таким вопросам.... Мы же как бы налогоплательщики....» «"Это должно провести к снижению тарифов на тепло и горячее водоснабжение". Должно... А то, что народ больше горячей будет лить, – ничего страшного?», – задается риторическим вопросом цитирующий доводы за снижение температуры воды пользователь Вадим Могузов из Москвы.

Беспокойство по поводу возможного решения о снижении температуры горячей воды оказалось столь велико, что была создана соответствующая петиция, требующая отказаться от этой идеи. В своих блогах и на страницах соцсетей пользователи охотно поясняли, почему подписывают ее. Владимир Курилов, частный предприниматель из Москвы, например, назвал сразу две причины, по которым он посчитал такое снижение нежелательным:

 
Кран на кухне / pixabay.com

«1) Это опасно для здоровья. Легионеллы живут при температуре до 60ºС. 2) Снижение температуры повысит расход горячей воды. Горячая вода дороже холодной. У меня стоят счётчики, значит, я начну платить больше. Не согласен!»

Николай Лясин, координатор проекта «РосЖКХ», руководитель московского отделения Партии прогресса, усматривает основную причину появления самой инициативы снизить температуру воды в том, что изменение нормативов по этому показателю позволит не заниматься срочным ремонтом системы водоснабжения. Еще до якобы полученного Роспотребнадзором одобрения Минздрава он писал:

«Горячая вода, которая идёт из крана в обычных домах, как и сфера ЖКХ в целом – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Качество услуг, за которые мы платим каждый месяц, оставляет желать лучшего. По стандартам температура горячей воды в жилой квартире должна быть не ниже 60 градусов. После замеров температуры в более десятков домов стало очевидно, что этот стандарт не соблюдается в принципе.

За температуру в жилых домах отвечают управляющие компании, с которыми мы сейчас активно судимся по вопросам воды. Знаю, что многим может показаться это бесполезным, но результаты говорят сами за себя. Суды встают на сторону жильцов, и управляющие компании проводят перерасчеты.

Вот и в данной ситуации ресурсоснабжающие организации и управляющие компании вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию – отремонтировать сети, наладить нормальную подачу тепла, да, наконец, подогревать воду до надлежащей температуры, просто решили изменить нормативы, снизив их махом на 10 градусов (http://abnews.ru/2016/11/08/rospotrebnadzor-predlozhil-na-10-gradusov-ponizit-temperaturu-goryachej-vody-v-kvartirax/). 

Это самый простой способ сохранить миллиарды и ещё лет 8 не думать о том, что трубы почти сгнили и требуют повсеместного ремонта. На сегодняшний момент ФАС им отказал. Но посмотрим, у кого влияния больше. Пока ситуация всегда была такая, что страдали в основном потребители – мы с вами. Но решение ФАС даёт небольшую надежду на передышку….»

Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» в беседе с «Полит.ру» также высказался за то, чтобы с подобными инициативами не спешили. По его мнению, они никоим образом не обещают экономии рядовым гражданам.

«Сегодня в «Коммерсанте» речь шла о том, что Роспотребнадзор пока никаких согласований никому не давал, только принял идею к рассмотрению, а Минздрав сообщил, что не высказывал никаких официальных точек зрения, а направил в Роспотребнадзор информацию о том, что это возможно только при соблюдении строгих технических требований. Таким образом, Минздрав несколько дистанцировался от Роспотребнадзора, инициировавшего изменения.

Надо сказать, что существуют утвержденные Правительством Российской Федерации Правила предоставления коммунальных услуг, в которых дается ссылка на СанПиН, содержащий конкретные значения температур горячей воды, которые соответствуют нормальному качеству. Этот СанПиН утверждил тот же Роспотребнадзор. И там говорится, цитирую: «При температуре ниже плюс 60 градусов могут размножаться бактерии Legionella pneumophila».

Этот СанПиН принимали в 2009 году. Уверен, что до этого проводились соответствующие медицинские лабораторные исследования, и из их результатов исходило правительство, принимая Правила предоставления коммунальных услуг. Учитывалось, что при температуре ниже плюс 60 может размножаться эта бактерия. Что-то изменилось?

Сейчас кто-то говорит, что если соблюдать технологию, то и при плюс 50 градусах все будет хорошо. Но на самом деле что такое – нижняя граница в плюс 50 или в плюс 60? Это значит, что подача горячей воды с температурой ниже этих значений будет формальным нарушением, после которого надо снижать оплату. Но, во-первых, такие нарушения потенциально возможны – никто же не может дать гарантию, что их никогда не будет. И, во-вторых, речь надо вести не о том, что можно снижать оплату – а том, что приложение к Постановлению 354, которое регулирует снижение оплаты, не определяет возмещение вреда здоровью. А раз вред здоровью может быть, значит, надо принимать решение, исходя из того, что такие снижения недопустимы. На мой взгляд, это так.

Далее. ФАС – это государственный орган, который осуществляет государственную политику в сфере тарифообразования. И ФАС, и Минэкономики практически в один голос говорят, что снижение температуры горячей воды не приведет к экономии денежных средств для граждан. Заботиться о об экономии средств граждан нельзя за счет повышения риска их здоровью. Я, честно говоря, считаю, что здесь есть прямой интерес у ресурсоснабжающих организаций, и они как раз ожидают не снижения, а увеличения расходов граждан.

Почему? Потому что даже если снизят тариф пропорционально уменьшению затрат на производство горячей воды, и теплоснабжающие организации снизят температуру подачи централизованно приготовленной горячей воды люди будут вынуждены расходовать больше горячей воды для того, чтобы получить воду той же температуры, которую они делали при использовании в своих квартирах. То есть тариф на единицу объема может уменьшиться, но количество потребляемых единиц объема воды – для того, чтобы принять душ, вымыть руки, помыть посуду – увеличится. А любой размер платы – это произведение потребленного объема на тариф, установленный на единицу объема. И понятно, что если горячая вода станет несколько холоднее, то для достижения привычной температуры потребуется больше такой воды.

И еще одно соображение выскажу. У нас страна где-то наполовину находится в северных широтах. Вот, например, Якутия, Магадан, другие северные регионы – они зачастую прокладывают сети холодного водоснабжения прямо рядом с сетями горячего. Потому что там может быть и минус 50, а если зимой эти трубы полопаются, люди останутся вообще без воды. Так что если температура будет снижена, в какой-то мере вырастет риск аварийности. И, соответственно, затраты на устранение этих аварий. Поэтому я бы, например, не шел на поводу у инициаторов этой идеи.

Я не знаю точно, кто именно ее двинул изначально. Полагаю, что представители неких ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций и их лоббисты. Но я бы, в первую очередь, предложил посмотреть: то, что мы имеем сегодня с установленными значениями диапазона температуры горячей воды в точке разбора, соответствуют ли они на практике сегодняшнему уровню параметров качества? Как часты нарушения? Почему они бывают? А потом уже обсуждать и остальные вопросы. А то у нас в общем и целом существует тренд сдерживания тарифов (и, на первый взгляд, кажется, что это хорошо для потребителя), но при этом у ресурсонабжающих организаций не хватает средств для того, чтобы содержать инфраструктуру и поддерживать требуемое качество», – сказал Дмитрий Гордеев.

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