Лекция Сергея Кавтарадзе об архитектуре. Фоторепортаж

24 ноября 2016 в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «Азбука зодчества. Как "читать" памятники архитектуры» выступил искусствовед, лауреат премии «Просветитель» 2016 года, автор книги «Анатомия архитектуры» Сергей Кавтарадзе.

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«Архитектура – это искусство, развернутое во времени. Вы по нему путешествуете», – считает Сергей Кавтарадзе.

На самом раннем этапе человеческой истории люди придумали архитектурную конструкцию, состоящую из горизонтальной балки, положенной на две вертикальные опоры – стоечно-балочную систему. Со временем, когда возникли первые государства древности, здания, построенные по этой системе, стали украшать.

Например, в египетских храмах вертикальные колонны делали в виде стволов пальм, пучков стеблей папируса, верхние их части стали выполняться в виде цветков лотоса. Все это воспроизводило образ зарослей, сквозь которые человек после смерти должен пробираться в страну мертвых.

«Колоннам тоже полагается обувка, свои "лабутены". Архитектура изначально антропоморфна, в ней отражается фигура человека», – подчеркивает лектор.

Каноны архитектуры на долгие века вперед определили древние греки, создав так называемые архитектурные ордера. Оказывается, первоначально греческие храмы строились из дерева.

Когда греки начали возводить свои храмы из камня, их строение воспроизводило деревянную конструкцию. Деревянные столбы стали мраморными колоннами, на них остались даже продольные желобки, хотя кору с мрамора снимать не надо (эти желобки называют каннелюрами).

«Архитектура – зеркало того, как живем мы. Если у нас в почете Платон, то и строим такие здания. А при тоталитарных режимах – другие».

Интересно, что примерно в то же время, когда складывались эти каноны античной архитектуры, греческие скульпторы тоже начали передавать напряжение человеческого тела, работу мускулов. Они стали изображать людей, вес тела которых был перенесен на одну ногу, а вторая в это время была расслаблена.

«От хаоса и порядка мы приходим в эпоху понимания сложных систем, получая, например, архитектуру Захи Хадид».

После того, как Сергей Кавтарадзе стал лауреатом "Просветителя", к нему стали обращаться с невыполнимыми просьбами назвать 5–10 главных архитектурных шедевров Москвы. «Я не могу делить здания на шедевры – не шедевры, это как любить женщину за ее почки или сердце. Я архитектуру целиком люблю», – признается лектор.

«Если бы я стал главным архитектором, то сразу запретил бы снос зданий до 1945. Ткань городской застройки надо сохранять», – убежден Сергей Кавтарадзе.

Следующую лекцию в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру» в Тургеневской библиотеке 1 декабря прочтет врач-психиатр, детский и семейный психотерапевт Олег Хайретдинов. Тема лекции – «Психические расстройства у взрослых и детей».