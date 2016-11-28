Гендиректор «АКСИС Менеджмент»: Мы очень рады, что Росатом получил свою заслуженную награду как один из лучших работодателей в стране

Госкорпорация «Росатом» вошла в число лучших работодателей России 2016 года по результатам исследования Aon Best Employers международной консалтинговой компании AON Hewitt. Исследование проводится ежегодно, начиная с 2001 года, по всему миру среди компаний, работающих с вовлеченностью сотрудников. В России оно появилось в 2006 году. Исследование позволяет определить способы достижения значительного конкурентного преимущества в сфере человеческих ресурсов, выявить факторы, повышающие привлекательность компании для работников, и составить объективный список лучших работодателей России. Росатом впервые в этом году получил международный сертификат с почётным званием Aon Best Employer 2016 («Лучший работодатель 2016») за высокий уровень вовлечённости сотрудников, который показал опрос «Твоё мнение важно Росатому». Всего в исследовании 2016 года приняло участие более 1000 компаний мира.

Сергей Львов, генеральный директор ООО «АКСИС Менеджмент»:

Росатом – пример одной из лучших историй успеха среди компаний-участников сертификации. Первый замер вовлеченности проводился в Росатоме в 2011 году. Ежегодно показатели понемногу прирастали, показывая неуклонный рост и, наконец, в этом году Росатом вошел в число лучших работодателей. Причем в 2015 году Росатому не хватило буквально несколько пунктов до победы, которой удалось достичь в этом году.

Особенностью этого рейтинга является то, что фактически сотрудники сами оценивают своего работодателя. Мы очень рады, что Росатом получил свою заслуженную награду как один из лучших работодателей в стране. Теперь важно удержать достигнутые позиции. Росатом активно работает на зарубежных рынках, надеюсь, что получение авторитетного международного сертификата поможет ему привлекать лучшие кадры в странах присутствия.