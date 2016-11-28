В проекте государственного бюджета может появиться новая статья расходов на госпрограмму по реализации национальной политики, над которой работает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Ожидается, что проект стоимостью 40 миллиардов рублей будет представлен в Госдуме 5 декабря. Известно, что правительство намерено расширить полномочия ФАДН, а по слухам даже повысить статус до министерского. Дополнительные расходы в бюджет могут быть вписаны несмотря на то, что объемы финансирования госпрограмм в 2016 году сокращены более чем на 411 млрд рублей.

Проект госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» на 2017-2025 годы направлен на «достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», говорится в пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении «Известий». Программа будет определять дальнейшее развитие системы общественно-государственного партнерства, языковой политики и укрепления единства российской нации.

Первый Всероссийский географический диктант в РУДН. 2015 Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Госпрограмма состоит из восьми подпрограмм, самые дорогие из которых — «Гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов РФ (16,7 млрд рублей) и «Государственно-общественное партнерство» (11,2 млрд рублей). Подпрограмма «Русский язык и языки народов России» оценивается в 479 млн рублей, «Коренные малочисленные народы РФ» — в 2,6 млрд, «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов» — в 763 млн, «Российское казачество» — в 765 млн, «Профилактика экстремизма на национальной религиозной почве — в 4,7 млрд, на обеспечение реализации программы предусмотрено 358,4 млн.

В ближайшее время проект должны согласовать с профильными федеральными органами исполнительной власти, а на следующей неделе документ будет направлен в Минэкономразвития и Минфин. «Мы должны утвердить ряд мероприятий, которые сейчас добавляют федеральные органы исполнительной власти. Свои уже внесли Минкультуры, Ростуризм, Росмолодежь, Роспечать, Минобразования и МВД», — сказал изданию заместитель руководителя ФАДН Михаил Ипатов.

Среди таких мероприятий он упомянул молодежные патриотические и образовательные форумы, посвященные, в частности, профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве.

Новая госпрограмма разрабатывается для замещения действующей федеральной целевой программы (ФЦП) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ», принятой в 2013 году и рассчитанной до 2020 года. Впоследствии ФЦП была признана неполноценной, поскольку в ней отсутствовали задачи профилактики и противодействия экстремизму и терроризму, контроля миграции, мониторинга этноконфессиональной ситуации в регионах. В новой госпрограмме эти направления стали ключевыми.

31 октября на заседании президентского совета по межнациональным отношениям Владимир Путин констатировал положительные результаты работы властей по укреплению межнационального согласия. Президент напомнил, что правительство готовит профильную программу, которая должна стать «единым магистральным документом» для реализации стратегии национальной политики, однако вопрос о том, какая структура будет координировать национальные вопросы, на тот момент еще был не решен. На федеральном уровне по этому направлению работают более 10 органов власти, а кроме них есть еще региональные и муниципальные структуры, которые зачастую работаю в рассинхрон. Для организации этой работы в 2015 году и было создано ФАДН.

Заседание Совета по межнациональным отношения. Астрахань, 31 октября 2016 Пресс-служба администрации президента РФ

Руководитель ФАДН Игорь Баринов в ходе заседания заявил, что за полтора года деятельности агентства удалось добиться положительной динамики в реализации главных задач. Например, выросло количество субъектов (с 43 до 53), которые получают поддержку из федерального бюджета на реализацию программ по укреплению единства российской нации. По мнению Баринова, дальнейшее совершенствование механизмов реализации государственной национальной политики возможно только в рамках государственной программы, которую разрабатывает ФАДН.

Ранее агентство запустило систему мониторинга межэтнических отношений и выявления зон «повышенного напряжения». К ней подключены 82 региона, в 32 субъектах созданы или создаются муниципальные системы. По словам Ипатова, эта государственная система мониторинга позволяет предупреждать масштабные конфликты на национальной почве. Мониторинг ведется, в том числе, в соцсетях.

Обо всех всплесках агрессии оперативно сообщается в органы власти и полицию региона. «В соцсетях сразу видно, что за человек, можно сразу подключить диаспору, национальную автономию, участковым и муниципалитет, чтобы сразу отреагировали», — отметил Ипатов. Кроме того, ФАДН разрабатывает методические рекомендации реагирования на конфликтные ситуации, которые необходимо адаптировать под региональную специфику.

Согласно результатам первого мониторинга, проведенного агентством, только 5% населения испытывают неприязнь или отмечают нарушение прав по национальному признаку.

Госпрограмма состоит из восьми подпрограмм, самые дорогие из которых — «Гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов РФ (16,7 млрд рублей) и «Государственно-общественное партнерство» (11,2 млрд рублей). Подпрограмма «Русский язык и языки народов России» оценивается в 479 млн рублей, «Коренные малочисленные народы РФ» — в 2,6 млрд, «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов» — в 763 млн, «Российское казачество» — в 765 млн, «Профилактика экстремизма на национальной религиозной почве — в 4,7 млрд, на обеспечение реализации программы предусмотрено 358,4 млн.