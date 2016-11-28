Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает к досрочным выборам Верховной Рады. Эти призывы Саакашвили озвучил на митинге в центре Киева 27 ноября.

«Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент», – цитирует выступление политика на митинге телеканал «112 Украина».

Напомним, уходя с поста губернатора Михаил Саакашвили заявил, что покидает его в связи с нежеланием украинских властей бороться с коррупцией. С тех пор он не раз делал громкие заявления такого сорта.

Бывший президент Грузии достаточно прямо озвучил свою ближайшую тактическую задачу, однако судить о его стратегических целях пока сложно. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий»

«Что касается гипотетически возможной революции, подталкивание к которой некоторые СМИ усматривают в действиях Михаила Саакашвили, что это все-таки заблуждение – что революцию на Украине можно запланировать и организовать. Это заблуждение, собственно, российское: в России считается, что Майдан – это некая политическая технология, а коли так, то почему бы ее не воспроизвести?

На самом деле, конечно, революции возникают при определенном стечении обстоятельств – в частности, украинские революции, если считать, что их было две: в 2004 и в 2014 году. И самое главное условие – или, может быть, не главное, но необходимое для возникновения революции – это отсутствие возможности сменить власть законным путем, ситуация, когда фактически закрыта эта процедура. Такого на нынешней Украине не наблюдается, поэтому никакой массовой народной революции сейчас быть не может.

Могут быть попытки дестабилизации ситуации. В худшем случае, думаю, может быть попытка переворота – хотя я пока не вижу достаточно мощных для этого сил. Ну, а какого-то там «третьего Майдана», революции, которая может быть поддержана народом, пока не предвидится.

Михаил Саакашвили – один из достаточно ярких оппозиционных политиков Украины. Надо сказать, на Украине сейчас почти все политики – оппозиционные, за редким исключением. В общем, он тоже имеет право на существование как политик: он говорит о коррупции, которая в украинском обществе действительно присутствует. Многих чрезвычайно раздражает, что спустя три года после начала так называемой «революции достоинства» изжить коррупцию так и не удалось. Звучит очень много обвинений в адрес тех, кто сейчас у власти – вплоть до президента.

Верховная Рада Украины / news.bigmir.net

Думаю, Саакашвили достаточно откровенно называет свою ближайшую тактическую задачу – добиться досрочных парламентских выборов. А каковы его реальные амбиции, сказать трудно. Он уже сделал заявление, что не претендует на пост премьера, не претендует на пост президента – а хочет только, чтобы украинцы жили хорошо. Наверно, все-таки какие-то задачи лично для себя он ставит – но они пока неясны.

Что касается перспектив, то, думаю, перспектив избраться президентом у него все-таки нет – ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе, и по понятным причинам. Думаю, может быть, нет и смысла их обсуждать. Что касается поста премьер-министра, то премьером он как имел все шансы стать при президенте Порошенко. Более того, он утверждает, что Порошенко ему дважды это предлагал, но он, дескать, отказался. Однако в каких-то иных раскладах ему претендовать на это место очень трудно.

Если досрочные выборы в Раду действительно состоятся, а это не исключено (но, конечно, не сейчас, а, с небольшой вероятностью, весной и с большей вероятностью – летом), то на самом деле этот процесс логичнее всего начать, когда истечет годовой иммунитет правительства Владимира Гройсмана. Вот тогда можно будет попытаться свалить правительство и попытаться расшатать ситуацию. А сейчас Саакашвили начинает формировать политическую силу, потому что, чтобы реально претендовать на какие-то места в парламенте, надо, чтобы эта сила была. Существует ведь довольно много партий, которые действуют давно, а Саакашвили свою еще только создает, и ему еще выгрызть свою долю электората у других.

В общем, это обычная политическая деятельность, все происходит в ее рамках. Просто особое внимание привлекает экзотическая манера Саакашвили. Хотя, в общем, экзотическими лидерами Украина не бедна – взять того же Олега Ляшко или Юлию Тимошенко, к которой все вроде бы давно привыкли – и, тем не менее, экзотичности у нее хоть отбавляй.

Думаю, в перспективе партия Саакашвили может иметь определенный успех. Сейчас сложно оценивать, каков ее потолок – это все-таки зависит от того, какие люди в ней будут, кроме самого лидера, и как она будет позиционироваться. Но понятно, что на этом фланге – фланге национал-демократов и антикоррупционеров – уже тесновато. А если взять еще и популистскую составляющую, то, с учетом, в общем-то, неважного социально-экономического положения большинства украинцев, конечно, популистские лозунги будут эксплуатироваться всеми. «Всем все повысим», «тарифы снизим» – такого сорта лозунги будут использоваться очень многими партиями.

Что может при этом стать отличительной особенностью Саакашвили, говоря на маркетинговом языке, его конкурентным преимуществом? Это, во-первых, его личность, которая в силу высокой харизматичности привлекает определенное внимание. И, во-вторых, он может отличаться от других тем, что привлечет в свою партию новых людей. Тех, кто прежде не участвовал или почти не участвовал в украинской политике, и поэтому может восприниматься избирателями как новый и незапятнанный персонаж. Думаю, на это он и будет делать упор. Потому что что-либо еще изобрести достаточно трудно, а остальное – уже тактика.

Будут ли эти люди украинцами? Ну, те грузины, которые пришли в украинскую политику вместе с Саакашвили, разделились на две группы. Большинство из них – сейчас их почти не осталось в государственном управлении на Украине – просто ушли и, вероятно, уехали домой. Из соратников, которые продолжают оставаться в украинском политическом пространстве, можно назвать Давида Сакварелидзе, бывшего заместителя генпрокурора, и, может быть, Гизо Улава, замдиректора Национального антикоррупционного бюро. Хотя Улава себя как политик пока не позиционирует – он, скорее, просто выполняет задачу на своем посту.

Митинг в поддержку заместителя генерального прокурора — Одесской области Давида Сакварелидзе /Иван Коваленко/Коммерсантъ

Так что, конечно, упор Саакашвили придется делать именно на украинцев. Грузинская в значительной мере партия – это все-таки было бы очень странно. Тем более, что там даже по возможности баллотироваться есть сложности. Несмотря на то, что люди получили гражданство, украинское законодательство позволяет баллотироваться, по-моему, после по меньшей мере двух лет проживания на Украине. Думаю, никто из грузинских соратников Саакашвили этот формальный барьер просто не может пройти», – объяснил Георгий Чижов.