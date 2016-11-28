Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 ноября 2016, понедельник, 20:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
28 ноября 2016, 19:09
Верховная Рада Михаил Саакашвили Петр Порошенко Украина
Георгий Чижов

«Украинская партия Саакашвили может иметь успех»

М. Саакашвили. Украинский политик.
М. Саакашвили. Украинский политик.
Joinfo.ua

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает к досрочным выборам Верховной Рады. Эти призывы Саакашвили озвучил на митинге в центре Киева 27 ноября.

«Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент», – цитирует выступление политика на митинге телеканал «112 Украина».

Напомним, уходя с поста губернатора Михаил Саакашвили заявил, что покидает его в связи с нежеланием украинских властей бороться с коррупцией. С тех пор он не раз делал громкие заявления такого сорта.

Бывший президент Грузии достаточно прямо озвучил свою ближайшую тактическую задачу, однако судить о его стратегических целях пока сложно. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий»

«Что касается гипотетически возможной революции, подталкивание к которой некоторые СМИ усматривают в действиях Михаила Саакашвили, что это все-таки заблуждение – что революцию на Украине можно запланировать и организовать. Это заблуждение, собственно, российское: в России считается, что Майдан – это некая политическая технология, а коли так, то почему бы ее не воспроизвести?

На самом деле, конечно, революции возникают при определенном стечении обстоятельств – в частности, украинские революции, если считать, что их было две: в 2004 и в 2014 году. И самое главное условие – или, может быть, не главное, но необходимое для возникновения революции – это отсутствие возможности сменить власть законным путем, ситуация, когда фактически закрыта эта процедура. Такого на нынешней Украине не наблюдается, поэтому никакой массовой народной революции сейчас быть не может.

Могут быть попытки дестабилизации ситуации. В худшем случае, думаю, может быть попытка переворота – хотя я пока не вижу достаточно мощных для этого сил. Ну, а какого-то там «третьего Майдана», революции, которая может быть поддержана народом, пока не предвидится.

Михаил Саакашвили – один из достаточно ярких оппозиционных политиков Украины. Надо сказать, на Украине сейчас почти все политики – оппозиционные, за редким исключением. В общем, он тоже имеет право на существование как политик: он говорит о коррупции, которая в украинском обществе действительно присутствует. Многих чрезвычайно раздражает, что спустя три года после начала так называемой «революции достоинства» изжить коррупцию так и не удалось. Звучит очень много обвинений в адрес тех, кто сейчас у власти – вплоть до президента.

 
Верховная Рада Украины / news.bigmir.net

Думаю, Саакашвили достаточно откровенно называет свою ближайшую тактическую задачу – добиться досрочных парламентских выборов. А каковы его реальные амбиции, сказать трудно. Он уже сделал заявление, что не претендует на пост премьера, не претендует на пост президента – а хочет только, чтобы украинцы жили хорошо. Наверно, все-таки какие-то задачи лично для себя он ставит – но они пока неясны.

Что касается перспектив, то, думаю, перспектив избраться президентом у него все-таки нет – ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе, и по понятным причинам. Думаю, может быть, нет и смысла их обсуждать. Что касается поста премьер-министра, то премьером он как имел все шансы стать при президенте Порошенко. Более того, он утверждает, что Порошенко ему дважды это предлагал, но он, дескать, отказался. Однако в каких-то иных раскладах ему претендовать на это место очень трудно.

Если досрочные выборы в Раду действительно состоятся, а это не исключено (но, конечно, не сейчас, а, с небольшой вероятностью, весной и с большей вероятностью – летом), то на самом деле этот процесс логичнее всего начать, когда истечет годовой иммунитет правительства Владимира Гройсмана. Вот тогда можно будет попытаться свалить правительство и попытаться расшатать ситуацию. А сейчас Саакашвили начинает формировать политическую силу, потому что, чтобы реально претендовать на какие-то места в парламенте, надо, чтобы эта сила была. Существует ведь довольно много партий, которые действуют давно, а Саакашвили свою еще только создает, и ему еще выгрызть свою долю электората у других.

В общем, это обычная политическая деятельность, все происходит в ее рамках. Просто особое внимание привлекает экзотическая манера Саакашвили. Хотя, в общем, экзотическими лидерами Украина не бедна – взять того же Олега Ляшко или Юлию Тимошенко, к которой все вроде бы давно привыкли – и, тем не менее, экзотичности у нее хоть отбавляй.

Думаю, в перспективе партия Саакашвили может иметь определенный успех. Сейчас сложно оценивать, каков ее потолок – это все-таки зависит от того, какие люди в ней будут, кроме самого лидера, и как она будет позиционироваться. Но понятно, что на этом фланге – фланге национал-демократов и антикоррупционеров – уже тесновато. А если взять еще и популистскую составляющую, то, с учетом, в общем-то, неважного социально-экономического положения большинства украинцев, конечно, популистские лозунги будут эксплуатироваться всеми. «Всем все повысим», «тарифы снизим» – такого сорта лозунги будут использоваться очень многими партиями.

Что может при этом стать отличительной особенностью Саакашвили, говоря на маркетинговом языке, его конкурентным преимуществом? Это, во-первых, его личность, которая в силу высокой харизматичности привлекает определенное внимание. И, во-вторых, он может отличаться от других тем, что привлечет в свою партию новых людей. Тех, кто прежде не участвовал или почти не участвовал в украинской политике, и поэтому может восприниматься избирателями как новый и незапятнанный персонаж. Думаю, на это он и будет делать упор. Потому что что-либо еще изобрести достаточно трудно, а остальное – уже тактика.

Будут ли эти люди украинцами? Ну, те грузины, которые пришли в украинскую политику вместе с Саакашвили, разделились на две группы. Большинство из них – сейчас их почти не осталось в государственном управлении на Украине – просто ушли и, вероятно, уехали домой. Из соратников, которые продолжают оставаться в украинском политическом пространстве, можно назвать Давида Сакварелидзе, бывшего заместителя генпрокурора, и, может быть, Гизо Улава, замдиректора Национального антикоррупционного бюро. Хотя Улава себя как политик пока не позиционирует – он, скорее, просто выполняет задачу на своем посту.

 
Митинг в поддержку заместителя генерального прокурора — Одесской области Давида Сакварелидзе /Иван Коваленко/Коммерсантъ

Так что, конечно, упор Саакашвили придется делать именно на украинцев. Грузинская в значительной мере партия – это все-таки было бы очень странно. Тем более, что там даже по возможности баллотироваться есть сложности. Несмотря на то, что люди получили гражданство, украинское законодательство позволяет баллотироваться, по-моему, после по меньшей мере двух лет проживания на Украине. Думаю, никто из грузинских соратников Саакашвили этот формальный барьер просто не может пройти», – объяснил Георгий Чижов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Сергей Полонский
С Полонского могут взыскать 1,1 млрд рублей
Здание РАН
Уволен избравшийся в РАН замглавы Минобрнауки
Допрос президента Украины В.Януковича.
Янукович заявил о возможной причастности главы своей администрации к разгону Майдана
Николай Дроздов
Дроздов рассказал подробности ДТП с его участием
Дмитрий Бученков
Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест
19:57 СМИ узнали о возможном назначении экс-главы ЦРУ госсекретарем США
19:56 Навальный потребовал проверить причастность «повара Путина» к нападению на мужа юриста ФБК
19:33 Песков рассказал об осведомленности Путина о каждом шаге Януковича
19:09 Банку РПЦ разрешили принимать безвозмездные вклады акционеров
18:53 Песков анонсировал «особенное» послание Путина Федеральному Собранию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Лихачев
Дмитрий Лихачев. 1990
28 ноября 1906 года родился Дмитрий Лихачев, филолог и гуманист.
18:42 Родителей зацеперов обяжут выплачивать штрафы
18:35 Очередной смертный приговор исполнен в Белоруссии
18:28 Призер Игр в Рио гимнастка Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет
18:07 С Полонского могут взыскать 1,1 млрд рублей
17:45 Трамп привлечет другие страны к расследованию деятельности Фонда Клинтон
17:38 Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест
17:15 Дроздов рассказал подробности ДТП с его участием
17:13 Ляшко предсказал с приходом мигрантов теракты и массовые изнасилования украинок
16:58 Сирийская армия освободила от боевиков 40% восточной части Алеппо
16:47 Янукович заявил о возможной причастности главы своей администрации к разгону Майдана
16:43 После увольнения чиновников сайт РАН стал недоступен
16:37 Уволен избравшийся в РАН замглавы Минобрнауки
16:26 Совет Федерации отказался пополнить российский стоп-лист
16:16 Татьяна Навка удивилась реакции СМИ на номер о холокосте
16:15 В Зимбабве выпустили суррогаты долларов США
15:49 СМИ узнали о ДТП с участием телеведущего Николая Дроздова
15:48 Янукович упрекнул Киев в отказе рассматривать убийства милиционеров на Майдане
15:39 При падении вертолета в Крыму погиб продюсер Александр Куликов
15:33 Устройство «искусственной тяжести» поможет в тренировках космонавтов
15:21 Фортов назвал увольнение Путиным избравшихся в РАН чиновников «деловым подходом»
15:18 Киркоров выплатит компенсацию группе Space из-за обвинения в плагиате
14:53 Генпрокурор Украины заподозрил Януковича в госизмене
14:52 Генетически модифицированные комары будут готовы к весне
14:45 Песков прокомментировал ситуацию с премией главы «Почты России»
14:33 Песков сообщил о гордости за жену после ее выступления в роли узницы концлагеря
14:29 Cобянин пожаловался на мигрантов из Киргизии
14:10 В Москве начнут борьбу с закрытыми номерами автомобилей
14:10 За Путина перед выборами будут агитировать в интернете
13:52 Шувалов заверил в неограниченности расчетов наличными
13:47 Вместо Путина на похороны Кастро поедет Володин
13:38 Семеро участников нападений в Актобе осуждены пожизненно
13:32 Экспорт газа в США впервые за почти 60 лет превысил импорт
13:26 Свердловское управление ФАС проверит нарушение антимонопольного законодательства на «Иннопроме-2017»
13:17 Пилоты Lufthansa объявили о продолжении забастовки
13:14 Погребение в Амфиполе сулит ученым новые находки
13:10 Московское метро застыло в рамках флешмоба Mannequin Challenge
13:03 Бомба у посольства США на Филиппинах оказалась мусором
12:45 В Крыму на месте крушения вертолета обнаружен третий погибший
12:43 Рогозин рассказал о начале создания ракеты для станции на Луне
12:41 Верховный суд рассмотрит иск «Яблока» о нарушениях на выборах в Думу
12:26 Число жертв ДТП в Чечне выросло до восьми
12:17 Турция предложила России полностью отменить все торговые ограничения
12:09 Суд признал законным арест Улюкаева
12:04 Кадыров назвал себя недостойным звания «пехотинец Путина»
12:04 Адвокат Улюкаева заявил о незаконных действиях ФСБ
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.