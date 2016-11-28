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28 ноября 2016, 18:00

Топ новостей 28 ноября

Владимир Путин (справа) во время посещения международной межправительственной научной организации "Объединенный институт ядерных исследований".
Владимир Путин (справа) во время посещения международной межправительственной научной организации "Объединенный институт ядерных исследований".
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин уволил несколько чиновников-академиков, Янукович назвал главу своей администрации возможным идеологом расстрелов на Майдане, а ФСИН не поверила в пытки Дадина.

Путин уволил нарушивших запрет на избрание в РАН чиновников

Владимир Путин уволил нескольких высокопоставленных чиновников, нарушивших его запрет на избрание в Российскую академию наук. Постов лишились замглавы МВД Александр Савенков, начальник управления главного военного-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров. Уволен и замминистра Минобрнауки Лопатин.

 

Вместо Путина на похороны Кастро поедет Володин

Вячеслав Володин заменит Владимира Путина в российской делегации на похоронах Фиделя Кастро. Он отправится на Кубу сегодня. В комиссию также вошел Дмитрий Рогозин, представители МИДа и депутаты. Сам Путин сейчас готовит послание к Федеральному Собранию.

Трамп заявил о фальсификации результатов выборов в трех штатах

Дональд Трамп заявил, что миллионы голосов избирателей на состоявшихся выборах президента США были отданы с нарушениями закона, и он победил не только при голосовании выборщиков. Он заявил, что фальсифицированы результаты выборов в штатах Вирджиния, Калифорния и Нью-Гэмпшир. В этих штатах победила его соперница Хиллари Клинтон.

Генпрокурор Украины заподозрил Януковича в госизмене

Генпрокурор Украины Юрий Луценко по видеосвязи заявил Виктору Януковичу, что подозревает его в госизмене «с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и ведение агрессивной войны». Экс-президент заявил, что силовой разгон майдана мог устроить экс-глава его администрации Левочкин.

Суд признал законным арест Улюкаева

Мосгорсуд признал законным домашний арест Алексея Улюкаева. Защита просила разрешить экс-министру прогулки и общение с прессой, но ее ходатайство отклонили. Следователь же заявил, что у Улюкаева хорошее здоровье, а его прогулки могут «повлечь за собой неконтролируемое общение обвиняемого с другими лицами». Адвокат Улюкаева считает, что права его подзащитного были нарушены еще при задержании ФСБ, когда его шесть часов продержали в изоляции.

Замглавы ФСИН назвал Дадина «очень талантливым имитатором»

Заместитель директора ФСИН заявил, что у Ильдара Дадина не нашли подтверждений о пытках в карельской колонии. Врачи не увидели травм, а невролог не нашел патологии. Как утверждает ФСИН, сам Дадин отказался от теста на детекторе лжи без объяснения причин. Теперь ведомство «ставит в этом деле точку», назвав Дадина «просто очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Кадыров оправдался за фразу об убийстве русских солдат

Рамзан Кадыров заявил, что он «никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат». Он назвал эти слова ложью. «Да, во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», — признал Кадыров. Он предложил проклясть его в случае, если говорит неправду.

«Алмаз-Антей» приступил к разработке нового поколения ЗРК

 
"Алмаз-Антей"  испытал новейший зенитный комплекс "Бук-М3

«Алмаз-Антей» заявил об опытно-конструкторских работах по созданию нового поколения зенитных ракетных комплексов средней дальности, которые заменят «Бук-М3». Его показатели стали в 1,5 раза выше, чем у техники предыдущего поколения, и разработчики хотят еще увеличить их. Сейчас «Бук-М3» перехватывает все типы маневрирующих аэродинамических целей со скоростью до 3 км/с на расстоянии до 70 км и до 35 км в высоте.

Песков сообщил о гордости за жену после ее выступления в роли узницы концлагеря

Дмитрий Песков заявил, что гордится своей женой Татьяной Навкой, выступившей вместе с Андреем Бурковским в образе узников Освенцима в шоу «Ледниковый период». Навка и Бурковский исполнили танец в полосатых робах узников Освенцима со звездой Давида на груди. Музыкальным сопровождением стала песня «Beautiful That Way» Николы Пьовани из фильма «Жизнь прекрасна». Пользователи интернета отреагировали на этот номер неоднозначно. Сама Навка удивилась такой реакции, предположив, что они просто не смотрели фильм.

СМИ узнали о ДТП с участием телеведущего Николая Дроздова

Телеведущий Николай Дроздов на юго-западе Москвы сбил женщину. Пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте, она госпитализирована. Сам телеведущий заявил, что слишком поздно увидел женщину и не успел затормозить. Он сам оказал пострадавшей первую помощь.

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