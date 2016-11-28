Топ новостей 28 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин уволил несколько чиновников-академиков, Янукович назвал главу своей администрации возможным идеологом расстрелов на Майдане, а ФСИН не поверила в пытки Дадина.

Владимир Путин уволил нескольких высокопоставленных чиновников, нарушивших его запрет на избрание в Российскую академию наук. Постов лишились замглавы МВД Александр Савенков, начальник управления главного военного-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров. Уволен и замминистра Минобрнауки Лопатин.

Вячеслав Володин заменит Владимира Путина в российской делегации на похоронах Фиделя Кастро. Он отправится на Кубу сегодня. В комиссию также вошел Дмитрий Рогозин, представители МИДа и депутаты. Сам Путин сейчас готовит послание к Федеральному Собранию.

«Помер тот, помрет и этот»: в Москве появился плакат с Кастро pic.twitter.com/G2MJOncm36 — Вася Барабаненко (@baraban040867) 27 ноября 2016 г.

Дональд Трамп заявил, что миллионы голосов избирателей на состоявшихся выборах президента США были отданы с нарушениями закона, и он победил не только при голосовании выборщиков. Он заявил, что фальсифицированы результаты выборов в штатах Вирджиния, Калифорния и Нью-Гэмпшир. В этих штатах победила его соперница Хиллари Клинтон.

Утверждая, что Клинтон незаконно отдали голоса миллионы, Трамп борется уже не за власть, а за свою политич. легитимность как през-та США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 ноября 2016 г.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко по видеосвязи заявил Виктору Януковичу, что подозревает его в госизмене «с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и ведение агрессивной войны». Экс-президент заявил, что силовой разгон майдана мог устроить экс-глава его администрации Левочкин.

РУЧНАЯ КРАДЬ

Янукович «Я ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью» pic.twitter.com/dYop2ErYfa — ЮРИЙ ХВАТОВ (@ykhvatov1) 27 ноября 2016 г.

Мосгорсуд признал законным домашний арест Алексея Улюкаева. Защита просила разрешить экс-министру прогулки и общение с прессой, но ее ходатайство отклонили. Следователь же заявил, что у Улюкаева хорошее здоровье, а его прогулки могут «повлечь за собой неконтролируемое общение обвиняемого с другими лицами». Адвокат Улюкаева считает, что права его подзащитного были нарушены еще при задержании ФСБ, когда его шесть часов продержали в изоляции.

Улюкаев хотел дать интервью «Эху Москвы» и планирует вести колонку в журнале – адвокат Улюкаева — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 28 ноября 2016 г.

Телеканал «Звезда» запечатлел Алексея Улюкаева под домашним арестом pic.twitter.com/vKSRaZXnHa — Новости УАЗ (@nevsuaz) 28 ноября 2016 г.

Заместитель директора ФСИН заявил, что у Ильдара Дадина не нашли подтверждений о пытках в карельской колонии. Врачи не увидели травм, а невролог не нашел патологии. Как утверждает ФСИН, сам Дадин отказался от теста на детекторе лжи без объяснения причин. Теперь ведомство «ставит в этом деле точку», назвав Дадина «просто очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Замглавы ФСИН: Дадин - талантливый имитатор.



"Хотя самый талантливый у нас был Магнитский, тот вообще смерть имитировал" - добавил чиновник — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 28 ноября 2016 г.

Рамзан Кадыров заявил, что он «никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат». Он назвал эти слова ложью. «Да, во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», — признал Кадыров. Он предложил проклясть его в случае, если говорит неправду.

Рамзан Кадыров спас своего первого русского в 16 лет... — Vlad Kalinin (@VladKa177) 28 ноября 2016 г.

"Алмаз-Антей" испытал новейший зенитный комплекс "Бук-М3

«Алмаз-Антей» заявил об опытно-конструкторских работах по созданию нового поколения зенитных ракетных комплексов средней дальности, которые заменят «Бук-М3». Его показатели стали в 1,5 раза выше, чем у техники предыдущего поколения, и разработчики хотят еще увеличить их. Сейчас «Бук-М3» перехватывает все типы маневрирующих аэродинамических целей со скоростью до 3 км/с на расстоянии до 70 км и до 35 км в высоте.

Дмитрий Песков заявил, что гордится своей женой Татьяной Навкой, выступившей вместе с Андреем Бурковским в образе узников Освенцима в шоу «Ледниковый период». Навка и Бурковский исполнили танец в полосатых робах узников Освенцима со звездой Давида на груди. Музыкальным сопровождением стала песня «Beautiful That Way» Николы Пьовани из фильма «Жизнь прекрасна». Пользователи интернета отреагировали на этот номер неоднозначно. Сама Навка удивилась такой реакции, предположив, что они просто не смотрели фильм.

Лучше бы Навка с Песковым станцевала. Он в роли ОМОНовца, она типа оппозиционерка, он элегантно тащит её за шею, потом размазывает печень. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 28 ноября 2016 г.

Если бы Навка не сплясала на костях жертв Холокоста, на льду в Москве катались бы танки НАТО! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 28 ноября 2016 г.

А расстрел царской семьи на льду будет? — Alex Per (@next_per) 28 ноября 2016 г.

Телеведущий Николай Дроздов на юго-западе Москвы сбил женщину. Пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте, она госпитализирована. Сам телеведущий заявил, что слишком поздно увидел женщину и не успел затормозить. Он сам оказал пострадавшей первую помощь.