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28 ноября 2016, 16:30
Алексей Улюкаев
Глеб Корепанов

Сидеть дома и никаких интервью

А. Улюкаев в суде
А. Улюкаев в суде
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Алексея Улюкаева и признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития, обвиняемого в получении взятки. Таким образом, постановление Басманного районного суда о домашнем аресте экс-министра вступило в законную силу. Сам Улюкаев не явился на заседание суда. Защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Улюкаеву запрещено покидать квартиру без разрешения суда, общаться с кем-либо кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН, а также пользоваться средствами связи, за исключением экстренных случаев, когда необходимо вызвать скорую помощь.

Адвокаты Улюкаева попросили суд разрешить бывшему министру посещать больницу для планового лечения, а также разрешать врачам навещать его. Однако суд отклонил это ходатайство, объяснив, что посещение Улюкаева другими врачами, прогулки и прочие попытки передвижения по городу могут повлечь за собой неконтролируемое общение обвиняемого с другими лицами.

Адвокат отметил, что здоровье его подзащитного «оставляет желать лучшего», напомнив, что под домашним арестом Улюкаев перенес гипертонический криз. Следователь Роман Нестеров, присутствовавший на заседании, не согласился с диагнозом адвоката, сославшись на протокол допроса сотрудника медслужбы, который приезжал для оказания помощи. О хронических болезнях Улюкаев медику не сообщил, показаний для госпитализации нет, считают в Следственном комитете.

Защита Улюкаева в ходе заседания также сообщила о желании бывшего министра публично разъяснить свою позицию по предъявленным ему обвинениям, для чего ему требуется дать одно телефонное интервью. В качестве площадки для заявления была выбрана радиостанция «Эхо Москвы», но суд отклонил и это ходатайство.

 
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев/ Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

«Нашу просьбу дать интервью на «Эхо Москвы» суд также не удовлетворил, просили мы об этом, чтобы он мог выразить свою позицию и ответить на вопросы, которые интересуют всех. В СМИ вся ситуация освещается однобоко», — сказал Гриднев.

По мнению Нестерова, прежде чем общаться с представителями СМИ, Улюкаев должен поделиться своими мыслями со следователями. Защита, в свою очередь, настаивает, что районный суд вообще не имел права избирать экс-министру какую-либо меру пресечения. Гриднев утверждает, что Улюкаев был задержан незаконно, без какого-либо процессуального статуса.

На суде юрист заявил, что машина Улюкаева была блокирована сотрудниками ФСБ, которые незаконно удерживали его в течение шести часов, хотя уголовное дело на тот момент еще не был возбуждено. Следующие 11 часов, в которые проводились следственные действия, адвокат не мог попасть к своему подзащитному.

По словам Гриднева, до 23:30 14 ноября Улюкаев находился под контролем оперативных сотрудников ФСБ, которые отобрали у него мобильный телефон и запретили какие-либо передвижения, не имея на это никаких полномочий: «Именно поэтому они оформили задержание Улюкаева протоколом осмотра места происшествия, что является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства».

Следователь ответил, что в ходе задержания все представители правоохранительных органов действовали в рамках закона, а Улюкаев заранее был уведомлен о предъявлении обвинения в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Нестеров объяснил, что министру разъяснили его права, но сама статья не подразумевает участие защитника в следственных действиях.

 
Министр экономического развития РФ А.Улюкаев после избрания меры пресечения в Басманном суде. Автор фото: Андрей Любимов

После ареста следователи неоднократно приходили к Улюкаеву с обысками. Сколько раз квартиру экс-министра обыскивали, Гриднев не уточнил, отметив, что некоторые из них заканчивались ночью, а один раз следственные действия продолжались до шести утра.

Примечательно, что, согласно социологическим исследованиям, даже арест федерального чиновника не заставил россиян поверить в реальную борьбу властей с коррупцией. 54% респондентов, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что арест Улюкаева — это показательная акция и сведение счетов. Только 30% опрошенных полагают, что арест министра говорит о настоящей борьбе со взяточничеством. 

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